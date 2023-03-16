Мы начнём наше путешествие с монастыря Айраванк, расположенного на берегу высокогорного озера Севан. Здесь вы насладитесь чистейшим воздухом и природными панорамами, прикоснетесь к чудесной храмовой архитектуре Армении.

По пути мы заглянем на кладбище Норатуса и познакомимся с мемориальными хачкарами, вырезанными из цельного камня. Самое старое из надгробий относится к 10 веку! После этого мы посетим Селимский перевал, откуда открываются невероятные виды на окрестности – зеленые долины, журчащие ручьи, поблескивающие на солнце, и убегающая вдаль лента дороги…

В пути мы обязательно сделаем остановку и насладимся традиционным армянским обедом – он уже входит в стоимость тура. Набравшись сил, мы отправимся к Джермукскому водопаду, его название в переводе означает «волосы русалки». И действительно этот поток воды создает ощущение роскошной волны девичьих волос.

А еще в рамках группового тура по Джермуку вы познакомитесь с главной достопримечательностью, жемчужиной этого региона – его минеральными водами, которые, по преданию, способны излечивать любые болезни. Мы посетим питьевую галерею, в которой можно попробовать натуральную, природную воду с разным составом и температурой. Самая горячая минеральная вода имеет температуру свыше 50 градусов!

Следующий пункт группового тура – экскурсия по винному заводу «Старый Арени», где вас ждёт дегустация лучших винных купажей.

Вернувшись в Ереван, мы попрощаемся у памятника архитектору А. Таманяну. Наша прогулка оставит массу впечатлений, которые надолго останутся в вашей памяти!