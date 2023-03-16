Природная красота Джермука (с обедом)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Природная красота Джермука (с обедом)
Природная красота Джермука (с обедом)
Природная красота Джермука (с обедом)
Природная красота Джермука (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Айраванк
  • Хачкары Норатуса
  • Селимский перевал
  • Джермукский водопад
  • Галерея минеральных вод
  • Дегустация вина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Мы начнём наше путешествие с монастыря Айраванк, расположенного на берегу высокогорного озера Севан. Здесь вы насладитесь чистейшим воздухом и природными панорамами, прикоснетесь к чудесной храмовой архитектуре Армении.

По пути мы заглянем на кладбище Норатуса и познакомимся с мемориальными хачкарами, вырезанными из цельного камня. Самое старое из надгробий относится к 10 веку! После этого мы посетим Селимский перевал, откуда открываются невероятные виды на окрестности – зеленые долины, журчащие ручьи, поблескивающие на солнце, и убегающая вдаль лента дороги…

В пути мы обязательно сделаем остановку и насладимся традиционным армянским обедом – он уже входит в стоимость тура. Набравшись сил, мы отправимся к Джермукскому водопаду, его название в переводе означает «волосы русалки». И действительно этот поток воды создает ощущение роскошной волны девичьих волос.

А еще в рамках группового тура по Джермуку вы познакомитесь с главной достопримечательностью, жемчужиной этого региона – его минеральными водами, которые, по преданию, способны излечивать любые болезни. Мы посетим питьевую галерею, в которой можно попробовать натуральную, природную воду с разным составом и температурой. Самая горячая минеральная вода имеет температуру свыше 50 градусов!

Следующий пункт группового тура – экскурсия по винному заводу «Старый Арени», где вас ждёт дегустация лучших винных купажей.

Вернувшись в Ереван, мы попрощаемся у памятника архитектору А. Таманяну. Наша прогулка оставит массу впечатлений, которые надолго останутся в вашей памяти!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты Wi-Fi в транспорте Традиционный обед Дегустация вина Вода в бутылках Местные сладости Услуги гида
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Водные развлечения
Природа и пейзажи
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура
Дегустационные туры
На автобусе
Гастрономические
С обедом

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