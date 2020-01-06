1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Живописный путь: Хор Вирап и Нораванк

Наша дорога до курорта станет интересной частью путешествия: для начала сделаем остановку в месте, где зарождалось христианство — в Хор Вирапе. Вы больше узнаете об этом периоде в истории Армении, рассмотрите панораму величественного Арарата со стен монастыря и спуститесь в сохранившуюся с древних времён яму, о которой я расскажу вам на прогулке. Далее на нашем пути будет легендарный Нораванк. Вы полюбуетесь почтенным монастырём на фоне красных скал и точно оставите здесь частичку своего сердца!

Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык

Через красивейшие местные достопримечательности и захватывающие дух природные виды мы доберёмся до Джермука. Курорт раньше считался одним из лучших на территории СССР. Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках. Это нерукотворное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды круглый год не меняется. Ощущения непередаваемые! После полезных и приятных водных процедур вас будет ждать вкуснейший обед с шашлыком во главе.

Если захотите продлить удовольствие и яркие эмоции — у вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде в течение 2-3 часов.