1 отзыв оставили туристы

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Из Еревана к горячим источникам в Джермук

Увлекательное путешествие из Еревана к горячим источникам Джермука: древние монастыри, минеральные воды и незабываемый обед с шашлыком
Путешествие из Еревана к горячим источникам Джермука - это уникальная возможность насладиться природными красотами Армении.

Вы посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, увидите величественный Арарат, искупаетесь в природных горячих источниках и попробуете целебную минеральную воду. Завершит день аппетитный обед с традиционным шашлыком. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять культуру и историю Армении
4.8
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные виды
  • 🏛️ Древние монастыри
  • 💧 Лечебные источники
  • 🍽️ Вкусный обед
  • 🗺️ Уникальный маршрут

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки из Еревана к горячим источникам в Джермук - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и можно насладиться всеми природными красотами без лишних забот. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно путешествовать, но стоит быть готовым к возможным изменениям погоды. Зимой, несмотря на холод, остаётся возможность насладиться горячими источниками, однако нужно учитывать снежные условия и более ограниченные возможности для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Из Еревана к горячим источникам в Джермук

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Нораванк
  • Джермук

Описание экскурсии

Живописный путь: Хор Вирап и Нораванк

Наша дорога до курорта станет интересной частью путешествия: для начала сделаем остановку в месте, где зарождалось христианство — в Хор Вирапе. Вы больше узнаете об этом периоде в истории Армении, рассмотрите панораму величественного Арарата со стен монастыря и спуститесь в сохранившуюся с древних времён яму, о которой я расскажу вам на прогулке. Далее на нашем пути будет легендарный Нораванк. Вы полюбуетесь почтенным монастырём на фоне красных скал и точно оставите здесь частичку своего сердца!

Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык

Через красивейшие местные достопримечательности и захватывающие дух природные виды мы доберёмся до Джермука. Курорт раньше считался одним из лучших на территории СССР. Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках. Это нерукотворное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды круглый год не меняется. Ощущения непередаваемые! После полезных и приятных водных процедур вас будет ждать вкуснейший обед с шашлыком во главе.

В зимнее время у вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде в течение 2-3 часов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено:
— прокат снаряжения (лыжи, сноуборд)
— обед (овощи и шашлык)
— поездка на внедорожнике до горячего источника (25 000 драмов)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7998 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лидия
Мы приехали в любимую Армению на 5 дней с деловой целью и, конечно, запланировали день на экскурсию. Мы уже многие места посещали ранее, но каждый раз с удовольствием едем опять.
В
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этот раз нашим гидом был Давид. Мне очень сложно подобрать слова, чтобы рассказать, какой это потрясающий, необыкновенный, добрый человек и профессиональный гид. Забегая вперёд, скажу, что о мной был сын подросток, которому 13 лет. Он в этот день не брал в руки телефон, настолько ему было интересно.
Наше путешествие началось от отеля, Давид приехал даже чуть раньше назначенного времени на очень комфортабельном минивэне. В машине для нас были заботливо припасены бутылочки с водой и разные вкусняшки.
Мы поехали к монастырям, в которых уже были несколько раз, поэтому Давид нам рассказал обзорно и быстро, но при этом открыл очень необычные и новые факты, о которых мы не знали и не слышали раньше. Дальше мы остановились на фудкорте, чтобы перекусить (никто нам не навязал дорогих ресторанов, покупок сувениров, поездок на винодельню, сыродельню и т. Д.) За это тоже отдельное спасибо 🙏 А вот следующая часть путешествия, была просто волшебной сказкой. Мы поехали в Джермук, оставили машину и пересели на хорошо оборудованный джип. Поехали в горы, по настоящему бездорожью, через горные речушки с бурлящими водами Восторгам и счастью моего сына не было предела!!! . Вез нас замечательный потрясающий водитель, настоящий мастер своего дела. Мы даже на заметили сложной дороги, насколько профессионально он нас провез по ней. А дальше мы оказались одни в бурлящих водах теплого гейзера, с потрясающими видами вокруг. Сказать, что это было волшебно- это ничего не сказать.
А потом нас ждал вкуснющий ужин в настоящей армянской семье тружеников, которые ведут натуральное хозяйство и с удовольствием встречают гостей у себя дома. Спасибо им за это и низкий поклон!
Спасибо Давиду за особую атмосферу, нестандартный подход, заботу, внимание и любовь к своему делу и уважение к нам- туристам!
Еще плюс в том, что у нас был индивидуальный тур, это что путешествие планировалось под наши желания. Хватило времени и все посетить, и перекусить и на красивые фотосессии (например, на маковых полях или у разрисованного графити старенького автобуса)
Мы обязательно вернёмся и будем в следующие наши путешествия ездить только с Вами❤️ Всем очень рекомендую. Эти впечатления останутся с вами на всю жизнь!!!

Мы приехали в любимую Армению на 5 дней с деловой целью и, конечно, запланировали день на
Мы приехали в любимую Армению на 5 дней с деловой целью и, конечно, запланировали день на
Мы приехали в любимую Армению на 5 дней с деловой целью и, конечно, запланировали день на
Мы приехали в любимую Армению на 5 дней с деловой целью и, конечно, запланировали день на
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Д
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты о местах, в которые мы направлялись. С собой у него были вода и фрукты для нас. В машине было тепло, манера вождения спокойная и аккуратная. Вечером нас так же довезли до отеля.
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты
Все прошло отлично! Экскурсовод приехал вовремя, забрал нас от нашего отеля, по пути рассказывал исторические факты
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Е
Это история о том, как фраза "я не гид - я друг" стала роковой (музыка из следствие вели).
Сразу оговорюсь, что программа была несколько скорректирована по моему запросу, спасибо организатору.
Как к
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гиду в плане познаний претензий нет никаких, очень умный мужчина по имени Влад, все расскажет, на любой вопрос ответит. Маршрут построен грамотно без "кружений" и тд. Отдельное спасибо Владу за помощь с фото, т. к. я путешествую одна, а фото по итогу получились просто огонь.
Из минусов: ухаживания с фразами "красавица джан", а в конце поездки предложением подвезти в аэропорт и чмокнуть в щёчку, для меня слишком….

Ваграм и Александра
Ваграм и Александра
Ответ организатора:
Благодарим вас за подробный и искренний отзыв, а также за добрые слова о маршруте, организации поездки и профессиональных знаниях гида.
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Нам действительно важно, чтобы путешественники получали не только качественную экскурсионную программу, но и приятные впечатления от общения.

Влад работает в сфере туризма более 8 лет и за всё это время зарекомендовал себя как тактичный, внимательный и профессиональный гид. Мы с полной ответственностью можем сказать, что он никогда не позволяет себе некорректного поведения по отношению к гостям.

Хотели бы также пояснить культурный момент: обращения «джан», «красавица», «азиз» в Армении — это общеупотребимое, доброжелательное и абсолютно не личное выражение, которое часто используется в речи по отношению к женщинам, без какого-либо романтического или двусмысленного подтекста. Тем не менее, мы понимаем, что восприятие подобных форм общения может отличаться в зависимости от личных границ и культурного опыта.

Нам искренне жаль, если какие-то моменты показались вам некомфортными. Мы обязательно примем ваш комментарий к сведению и ещё раз обратим внимание гидов на важность индивидуального восприятия и личных границ путешественников.

Спасибо, что поделились своим мнением, именно такие отзывы помогают нам становиться лучше. Желаем вам ярких и комфортных путешествий в будущем.

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А
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Безумно красивый маршрут, Ваграм очень интересно рассказывает. Душевная экскурсия получилась, море положительных эмоций! Обязательно обратимся еще!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
Если бы можно было поставить 10 звезд - они все были бы ваши!
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Гульназ
Ваграм прекрасный водитель и отличный гид. Предугадывал все наши желания. Экскурсия прошла очень комфортно и классно! На любой наш вопрос у Ваграма всегда был ответ. Великолепно владеет материалом. Учел наши
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просьбы по поводу предпочтений в выборе кафе и блюд. Мы многое узнали про Армению, влюбились в неё. Будем рекомендовать Ваграма всем, кто захочет посетить этот дивный край. Я уверена, что от гида очень зависит, какое впечатление может сложиться о месте, которое посещаешь. 100 из 100!!!

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М
Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником и он просто рассказывает о жизни. Природа -великолепна, мы были
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весной, таяние снега началось, водопад был еще не слишком полноводен, но зато можно было подойти и сфотографироваться. Попили минералку. Единственный минус-экскурсия не на горячие источники, т. к. на комфортабельной машине до них не доехать, а пересадка на джип в ту же цену не входит.

Ваграм и Александра
Ваграм и Александра
Ответ организатора:
Мария, нам очень приятно слышать, что вам понравился гид и посещенные достопримечательности.
Нам жаль, что вы сняли одну звезду в оценке,
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ведь в разделе «Организационные детали» прописаны все дополнительные траты и это не было для вас сюрпризом.
В любом случае мы благодарны за обратную связь. И будем рады видеть вас вновь на наших экскурсиях!

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