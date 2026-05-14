1 отзыв оставили туристы

Вы посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, увидите величественный Арарат, искупаетесь в природных горячих источниках и попробуете целебную минеральную воду. Завершит день аппетитный обед с традиционным шашлыком. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и поможет лучше понять культуру и историю Армении
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные виды
- 🏛️ Древние монастыри
- 💧 Лечебные источники
- 🍽️ Вкусный обед
- 🗺️ Уникальный маршрут
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Хор Вирап
- Нораванк
- Джермук
Описание экскурсии
Живописный путь: Хор Вирап и Нораванк
Наша дорога до курорта станет интересной частью путешествия: для начала сделаем остановку в месте, где зарождалось христианство — в Хор Вирапе. Вы больше узнаете об этом периоде в истории Армении, рассмотрите панораму величественного Арарата со стен монастыря и спуститесь в сохранившуюся с древних времён яму, о которой я расскажу вам на прогулке. Далее на нашем пути будет легендарный Нораванк. Вы полюбуетесь почтенным монастырём на фоне красных скал и точно оставите здесь частичку своего сердца!
Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык
Через красивейшие местные достопримечательности и захватывающие дух природные виды мы доберёмся до Джермука. Курорт раньше считался одним из лучших на территории СССР. Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках. Это нерукотворное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды круглый год не меняется. Ощущения непередаваемые! После полезных и приятных водных процедур вас будет ждать вкуснейший обед с шашлыком во главе.
В зимнее время у вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде в течение 2-3 часов.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включено:
— прокат снаряжения (лыжи, сноуборд)
— обед (овощи и шашлык)
— поездка на внедорожнике до горячего источника (25 000 драмов)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
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Сразу оговорюсь, что программа была несколько скорректирована по моему запросу, спасибо организатору.
Как к
Безумно красивый маршрут, Ваграм очень интересно рассказывает. Душевная экскурсия получилась, море положительных эмоций! Обязательно обратимся еще!
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