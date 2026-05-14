1 отзыв оставили туристы

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этот раз нашим гидом был Давид. Мне очень сложно подобрать слова, чтобы рассказать, какой это потрясающий, необыкновенный, добрый человек и профессиональный гид. Забегая вперёд, скажу, что о мной был сын подросток, которому 13 лет. Он в этот день не брал в руки телефон, настолько ему было интересно.

Наше путешествие началось от отеля, Давид приехал даже чуть раньше назначенного времени на очень комфортабельном минивэне. В машине для нас были заботливо припасены бутылочки с водой и разные вкусняшки.

Мы поехали к монастырям, в которых уже были несколько раз, поэтому Давид нам рассказал обзорно и быстро, но при этом открыл очень необычные и новые факты, о которых мы не знали и не слышали раньше. Дальше мы остановились на фудкорте, чтобы перекусить (никто нам не навязал дорогих ресторанов, покупок сувениров, поездок на винодельню, сыродельню и т. Д.) За это тоже отдельное спасибо 🙏 А вот следующая часть путешествия, была просто волшебной сказкой. Мы поехали в Джермук, оставили машину и пересели на хорошо оборудованный джип. Поехали в горы, по настоящему бездорожью, через горные речушки с бурлящими водами Восторгам и счастью моего сына не было предела!!! . Вез нас замечательный потрясающий водитель, настоящий мастер своего дела. Мы даже на заметили сложной дороги, насколько профессионально он нас провез по ней. А дальше мы оказались одни в бурлящих водах теплого гейзера, с потрясающими видами вокруг. Сказать, что это было волшебно- это ничего не сказать.

А потом нас ждал вкуснющий ужин в настоящей армянской семье тружеников, которые ведут натуральное хозяйство и с удовольствием встречают гостей у себя дома. Спасибо им за это и низкий поклон!

Спасибо Давиду за особую атмосферу, нестандартный подход, заботу, внимание и любовь к своему делу и уважение к нам- туристам!

Еще плюс в том, что у нас был индивидуальный тур, это что путешествие планировалось под наши желания. Хватило времени и все посетить, и перекусить и на красивые фотосессии (например, на маковых полях или у разрисованного графити старенького автобуса)

Мы обязательно вернёмся и будем в следующие наши путешествия ездить только с Вами❤️ Всем очень рекомендую. Эти впечатления останутся с вами на всю жизнь!!!