1 отзыв оставили туристы

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Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук

Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 12 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вашего отеля
  • Заказать экскурсию

165 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
4
Ваграм
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Ваграм – представитель в Ереване
Это путешествие из города в удивительное место с чистым воздухом, мощными потоками водопадов, лечебной минеральной водой, горячими источниками-гейзерами и невероятными природными окрестностями! Вы полюбуетесь древними монастырями, услышите самое интересное из истории Армении, порелаксируете в бурлящих ваннах и отполируете впечатления аппетитным обедом.
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук

Что вас ожидает

Живописный путь: Хор Вирап и Нораванк
Наша дорога до курорта станет интересной частью путешествия: для начала сделаем остановку в месте, где зарождалось христианство — в Хор Вирапе. Вы больше узнаете об этом периоде в истории Армении, рассмотрите панораму величественного Арарата со стен монастыря и спуститесь в сохранившуюся с древних времён яму, о которой я расскажу вам на прогулке. Далее на нашем пути будет легендарный Нораванк. Вы полюбуетесь почтенным монастырём на фоне красных скал и точно оставите здесь частичку своего сердца!

Лечебный курорт Джермук, природное «джакузи» и шашлык
Через красивейшие местные достопримечательности и захватывающие дух природные виды мы доберёмся до Джермука. Курорт раньше считался одним из лучших на территории СССР. Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках. Это нерукотворное джакузи, бурлящие источники-гейзеры, в которых температура воды круглый год не меняется. Ощущения непередаваемые! После полезных и приятных водных процедур вас будет ждать вкуснейший обед с шашлыком во главе.

Если захотите продлить удовольствие и яркие эмоции — у вас будет возможность покататься на лыжах или сноуборде в течение 2-3 часов.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включено:
— прокат снаряжения (лыжи, сноуборд)
— обед (овощи и шашлык)
— поездка на внедорожнике до горячего источника (20000 драм)

Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук
Из Еревана в зимнюю сказку — Джермук

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ваграм
Ваграм
Меня зовут Ваграм. И я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажем Армению глазами местного жителя. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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1 отзыв оставили туристы

6 января 2020
Начало экскурсии было омрачено опозданием гида на 45 минут и молчанием всех служб поддержки: согласитесь в чужой стране это не совсем приятно... Но наша экскурсия все-таки состоялась. Мы увидели горные красоты Армении, водопад Волосы Русалки, попробовали национальную армянскую кухню и ещё много чего. В целом экскурсией довольны.

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