Приглашаем проехать по местам, напоминающим о древней цивилизации и поражающим фантастическими ландшафтами! Вы зайдёте в широко почитаемый армянами монастырь Хор Вирап и исследуете две старинные пещеры: Арени и Магила. А также погуляете по знаменитому курортному городу Джермук с ущельями, водопадами и минеральными источниками.

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Описание

Что вас ожидает

Город-курорт Джермук. Вы подышите кристально чистым воздухом и попробуете целебную воду из минеральных источников. Погуляете по живописному парку и увидите статую оленя, ставшую символом города. Пройдёте вдоль ущелья и полюбуетесь каньоном реки Арпа. Мы поделимся историей и легендами этих мест.

Монастырь Хор Вирап. Священное место для всех армян. Вы раскроете, когда и при каких обстоятельствах был построен этот древний монастырь, как он связан с Григорием Просветителем и как в Армении распространялось христианство.

Пещера Арени. Она насчитывает историю длиной 5500 лет. Вы погуляете по её таинственным переходам и коридорам. А мы расскажем, какие удивительные находки совершили археологи в ходе раскопок.

Пещера Магила. Вы попадёте в настоящую подземную экосистему, где гнездятся тысячи летучих мышей. Полюбуетесь причудливыми карстовыми образованиями и услышите историю образования пещеры.

Организационные детали