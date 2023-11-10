Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
А также погуляете по знаменитому курортному городу Джермук с ущельями, водопадами и минеральными источниками.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Город-курорт Джермук. Вы подышите кристально чистым воздухом и попробуете целебную воду из минеральных источников. Погуляете по живописному парку и увидите статую оленя, ставшую символом города. Пройдёте вдоль ущелья и полюбуетесь каньоном реки Арпа. Мы поделимся историей и легендами этих мест.
Монастырь Хор Вирап. Священное место для всех армян. Вы раскроете, когда и при каких обстоятельствах был построен этот древний монастырь, как он связан с Григорием Просветителем и как в Армении распространялось христианство.
Пещера Арени. Она насчитывает историю длиной 5500 лет. Вы погуляете по её таинственным переходам и коридорам. А мы расскажем, какие удивительные находки совершили археологи в ходе раскопок.
Пещера Магила. Вы попадёте в настоящую подземную экосистему, где гнездятся тысячи летучих мышей. Полюбуетесь причудливыми карстовыми образованиями и услышите историю образования пещеры.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: пещера Арени — 1500 драм с человека, пещера Магила — 3000 драм с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.