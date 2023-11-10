Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день

Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире

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Приглашаем проехать по местам, напоминающим о древней цивилизации и поражающим фантастическими ландшафтами! Вы зайдёте в широко почитаемый армянами монастырь Хор Вирап и исследуете две старинные пещеры: Арени и Магила.

А также погуляете по знаменитому курортному городу Джермук с ущельями, водопадами и минеральными источниками.
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Город-курорт Джермук. Вы подышите кристально чистым воздухом и попробуете целебную воду из минеральных источников. Погуляете по живописному парку и увидите статую оленя, ставшую символом города. Пройдёте вдоль ущелья и полюбуетесь каньоном реки Арпа. Мы поделимся историей и легендами этих мест.

Монастырь Хор Вирап. Священное место для всех армян. Вы раскроете, когда и при каких обстоятельствах был построен этот древний монастырь, как он связан с Григорием Просветителем и как в Армении распространялось христианство.

Пещера Арени. Она насчитывает историю длиной 5500 лет. Вы погуляете по её таинственным переходам и коридорам. А мы расскажем, какие удивительные находки совершили археологи в ходе раскопок.

Пещера Магила. Вы попадёте в настоящую подземную экосистему, где гнездятся тысячи летучих мышей. Полюбуетесь причудливыми карстовыми образованиями и услышите историю образования пещеры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: пещера Арени — 1500 драм с человека, пещера Магила — 3000 драм с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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