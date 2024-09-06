Это путешествие пропитано историей Армении, красотами природы и познавательной информацией от профессионального гида.
Вы побываете на озере Севан, изучите уникальные хачкары в селе Норатус, окунётесь в дикую природу Джермука, побываете в монастыре Айраванк. А в заключение насладитесь вкусом и ароматом армянских вин.
Вы побываете на озере Севан, изучите уникальные хачкары в селе Норатус, окунётесь в дикую природу Джермука, побываете в монастыре Айраванк. А в заключение насладитесь вкусом и ароматом армянских вин.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Озеро Севан. Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900 м. над уровнем моря и в окружении живописных гор, находится озеро Севан. Вы прогуляетесь по берегу и посетите монастырь Айраванк.
- Норатус. Здесь — самое большое собрание армянских хачкаров. Это каменные стелы, на которых выгравирован крест, призванный показать путь к спасению. Вы увидите около 3000 хачкаров, изображающих сюжеты из разных эпох, а мы расскажем вам местные легенды.
- Джермук. Расположен в лесах и горах региона Вайоц Дзор на высоте 2080 м. над уровнем моря. Город известен лечебной водой, которая была надёжным средством для избавления от многих болезней в течение сотен лет. Также здесь находится потрясающей красоты 72-метровый водопад Волосы Русалки.
- Ресторан Ар Арени. Мы организуем для вас дегустацию армянского вина. Это отличный способ погрузиться в местную культуру и традиции!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter с Wi-Fi и кондиционером.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет.
- После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию налоговой службы Армении.
- Отдельно по желанию оплачивается обед.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в понедельник и пятницу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
|Дети 4-10 лет
|€19
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 7662 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы по желанию организуем традиционный обед. До встречи в Армении!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
i
irina
6 сен 2024
Побывали на экскурсии было все замечательно хоть и целый день ну практически не устали организовано перемещение и остановки очень хорошо даже с ребенком 8 лет было интересно
Огромное спасибо нашему милому экскурсоводу Гаяне и водителю за прекрасно проведенный день
Огромное спасибо нашему милому экскурсоводу Гаяне и водителю за прекрасно проведенный день
Входит в следующие категории Еревана
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