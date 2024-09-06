i irina

Побывали на экскурсии было все замечательно хоть и целый день ну практически не устали организовано перемещение и остановки очень хорошо даже с ребенком 8 лет было интересно

Огромное спасибо нашему милому экскурсоводу Гаяне и водителю за прекрасно проведенный день