скидка
8%
10 часов
Групповая
Лучший выборСокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, раскрыть тайны пещеры Птиц и побывать на винном заводе
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
38€35 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гарни и Гегард, Эчмиадзин и Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: каждый день, кроме понедельника
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $119 за всё до 3 чел.
скидка
9%
6 часов
Групповая
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
Языческий храм, скальный монастырь, вид на Арарат и причудливые творения природы за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
32€29 за человека
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Севан, Джермук и армянские хачкары
Погрузиться в мир природы, архитектуры и культуры Армении на групповой экскурсии из Еревана
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€38 за человека
6 часов
Индивидуальная
Армянское вино: история, музей, дегустация
Поездка, насыщенная винными ароматами и живописными фотостопами
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €265 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕфтимия22 июля 2024Маня прекрасный гид с тонким чувством юмора. Мне очень понравилась эта поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Однодневные»
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