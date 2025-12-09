Познавательная поездка по главным историческим местам Еревана — крепость Эребуни, мемориал Цицернакаберд и Матенадаран.
Описание экскурсииВо время этой поездки вы откроете древний и современный Ереван: посетите крепость Эребуни — колыбель армянской столицы, Матенадаран с редчайшими рукописями и мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый памяти жертв Геноцида армян. Важная информация: Рекомендуем взять удобную обувь и воду. Входные билеты приобретаются на месте. Гид не включён в стоимость.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость и музей Эребуни - место основания древнего Еревана (782 г. до н. э.)
- Матенадаран - Институт древних рукописей с уникальной коллекцией манускриптов
- Мемориальный комплекс Цицернакаберд - памятник жертвам Геноцида армян
- Панорамные виды современного Еревана и горы Арарат
Что включено
- Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гида
- Входные билеты в Матенадаран
- Входные билеты в музей Эребуни
Место начала и завершения?
Улица Вардананц, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем взять удобную обувь и воду
- Входные билеты приобретаются на месте
- Гид не включён в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
