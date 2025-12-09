Мои заказы

Прогулка по Еревану․ Эребуни - Цицернакаберд - Матенадаран

Познавательная поездка по главным историческим местам Еревана — крепость Эребуни, мемориал Цицернакаберд и Матенадаран.
Описание экскурсии

Во время этой поездки вы откроете древний и современный Ереван: посетите крепость Эребуни — колыбель армянской столицы, Матенадаран с редчайшими рукописями и мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый памяти жертв Геноцида армян. Важная информация: Рекомендуем взять удобную обувь и воду. Входные билеты приобретаются на месте. Гид не включён в стоимость.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость и музей Эребуни - место основания древнего Еревана (782 г. до н. э.)
  • Матенадаран - Институт древних рукописей с уникальной коллекцией манускриптов
  • Мемориальный комплекс Цицернакаберд - памятник жертвам Геноцида армян
  • Панорамные виды современного Еревана и горы Арарат
Что включено
  • Трансфер от точки отправления
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Матенадаран
  • Входные билеты в музей Эребуни
Место начала и завершения?
Улица Вардананц, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем взять удобную обувь и воду
  • Входные билеты приобретаются на месте
  • Гид не включён в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

