41 отзыв оставили туристы

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Oбзорная экскурсия по Еревану

Современный город с вековыми традициями — автомобильно-пешеходный тур по самым примечательным местам

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — ваш отель
  • Заказать экскурсию

115 за экскурсию

У этой экскурсии41 отзыв
4.95
Levon
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
Levon – представитель в Ереване
Приглашаю вас на обзорную прогулку 👣 по Еревану, во время которой он раскроется перед вами как город 🏙️ с вековыми традициями и культурой и в то же время как современная и развивающаяся столица.

Вы познакомитесь с его историей 📖, посетите знаменитые достопримечательности 🏛️ и малоизвестные, но не менее интересные уголки, попробуете местную кухню 🥧 и услышите о быте горожан из уст коренного жителя.
Oбзорная экскурсия по Еревану
Oбзорная экскурсия по Еревану

Что вас ожидает

  • Старый город Вас ждут знаковые места старого города: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город виден, как на ладони. Вы посетите Мемориал Памяти Жертв геноцида 1915 года, Вернисаж (по субботам и воскресеньям) и конечно, легендарный Коньячный завод «Арарат».
    Если вы любите музеи, то Матенадаран — хранилище древних рукописей, Национальная Картинная Галлерея, Дом-Музей С.Параджанова, одним словом все те места, которые не могут оставить равнодушным даже местных жителей.
  • Новый город А далее — достопримечательности нового Еревана: Северный проспект, простирающийся через центр, музей-комплекс современного искусства Гафещян, новые молы и кафе.
  • Я покажу вам не только «must-see» места, но и те, которые не входят в обязательный список посещения.

Экскурсия проводится без строгого графика, с учетом ваших интересов и пожеланий.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида-водителя с учетом расхода топлива
  • Дополнительные расходы: экскурсия на коньячный завод «Арарат» — 4500 драм на чел.; входные билеты в музеи — 700-1000 драм на чел.; входные билеты в музей «Звартноц» — 1000 драм на чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
Oбзорная экскурсия по Еревану
Oбзорная экскурсия по Еревану
Oбзорная экскурсия по Еревану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Levon
Levon
Здравствуйте! Меня зовут Левон и я представляю команду профессиональных гидов по Армении и Нагорному Карабаху. Хочу предложить вашему вниманию наши авторские экскурсии. Нам очень нравится показывать гостям свою удивительную и особенную страну! Если у вас есть планы о том, как вы хотели бы провести время в Армении, мы с удовольствием поможем в их реализации. А если вы решите довериться опыту людей, знающих толк в этом деле, то, мы обещаем вам незабываемый отдых в Армении.
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41 отзыв оставили туристы

4 марта 2020
Вместе с Левоном мы объехали весь Ереван. Экскурсия очень понравилась. Левон не просто высококвалифицированный гид, но и замечательный человек- добродушный, внимательный, пунктуальный. Интересный собеседник. Умеет очень непринужденно, но содержательно вести беседу, разбавляя ее шутками и забавными историями. Как бонус-свозил нас в Эчмиадзин-главный монастырь Армянской апостольской церкви. Хочется пожелать ему побольше работы, доброжелательных и заинтересованных туристов.
23 февраля 2020
Посетили обзорную экскурсию по Еревану с Левоном 19 февраля. Изначально выбрали Левона основываясь на отличных отзывах на сайте и из-за того, что экскурсия автомобильная. Не пожалели ни на минуту! Левон прекрасный гид и очень внимательный и тактичный человек, аккуратный водитель. Быстро и четко с нами связался, вовремя забрал из отеля, выполнял все пожелания. Так как мы не хотели посещать коньячные фабрики, предложил заменить эту часть программы поездкой в пригородный Эчмиадзин, где нам очень понравилось, отвёз и к Матери Армении, и к Монументу, посвящённому геноциду армян, конечно же, показал все знаковые места центра города, завёз на рынок по нашей просьбе. На машине мы успели всё, а в другие дни сами сходили пешком в особенно понравившиеся на экскурсии места. Левон, спасибо за тёплый приём! Обязательно приедем ещё раз, весной или осенью, чтобы посмотреть Армению зелёной и тогда снова к Вам обратимся 😘
9 января 2020
Мы были с Левоном в новогодние каникулы! У нас была большая компания 14 человек, взрослые и дети! От Левона все в восторге! Пунктуальный, корректный, тактичный! Удивительный рассказчик, интересный, на каждый дополнительный вопрос может ответить, хорошие исторические познания! Необыкновенный человек! Добрый! Хороший ненавязчивый юмор! Прекрасная организация поездок - все четко, грамотно! СПАСИБО БОЛЬШОЕ! После такого приема мы хотим еще вернуться!!!!!
5 ноября 2019
У нас была компания 8 человек с маленьким ребенком. Экскурсия очень понравилась, Левон учел все наши пожелания, мы никуда не торопились и все успели. Левон был очень добр, гостеприимен и очень интересно рассказывал. Спасибо ему огромное. 100% рекомендую и экскурсию и замечательного экскурсовода. Вообще, это люди с безграничным чувством патриотизма и верой в светлое будущее. Желаю им - исполнения их желаний.
5 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Гид отличный. Было приятно, что он заблаговременно с нами связался, мы не волновались, что что-то не сложится. Заехал за нами во время. Гид говорит очень понятно, хорошим языком, не использует трудно воспринимаемых имен, событий. Все время по ходе экскурсии спрашивал наше мнение, все ли ясно, надо ли что-то уточнить. Мы получили большое удовольствие от общения с Левоном. Все очень профессионально и доброжелательно. СПАСИБО!
18 сентября 2019
Спасибо Левону за отличную экскурсию. Тонкое чувство юмора, талант рассказчика и отличное знание материала. Рассказал и об истории страны и о современной жизни города. Получили ценные советы о следующих местах для посещения. Однозначно, буду рекомендовать друзьям при посещении Армении
11 июля 2019
Наша группа из Подмосковья в составе 8 человек посетила столицу Армении город Ереван с 5 июля по 8 июля 2019 г. , в первый день нашего приезда была проведена обзорная экскурсия по городу. Нашим гидом был Левон, мы посетили основные исторические достопримечательности этого древнейшего города, увидели его красоту и индивидуальность, были поражены гостеприимством и радушием местных жителей, так любящих свою страну. Наша группа очень благодарна гиду Левону за четко организованную экскурсионную программу, за очень интересный рассказ про историю города Ереван и его современную жизнь. И очень хочется отметить его высокий профессионализм, интеллигентность, чувство юмора и любовь к своей стране и своему народу. Если получится вернуться еще раз в Армению, то обязательно закажем экскурсии с гидом Левоном !!!
28 июня 2019
Экскурсоводом была Ирина. Это наше первое знакомство с Ереваном и Арменией. Спасибо, всё посмотрели, везде были. Больше всего поразил мемориальный комплекс Цицернакаберд.
Татьяна
10 июня 2019
Левон-джан, добрый день! Спасибо вам, за это день! За тепло встречи, нестандартный маршрут, неожиданное угощение, а уж какой вы рассказчик!!! Осенью мы у вас с сыновьями. Отдельный привет Вашей милой жене, Заре-джан! Татьяна и Иван.
26 апреля 2019
Провели отличный день с Левоном в 2018 г! Левон отличный рассказчик, знает все про город и традиции. Отвечает на любые вопросы, помогал нам с экскурсиями в музеи) рекомендуем! Нас было 5 человек и все остались в восторге) спасибо!
Ещё 31 отзыв

Levon проводит ещё 4 экскурсии

История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
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Обзорные экскурсии в Ереване

Онлайн-прогулка по сердцу ЕреванаОнлайн-прогулка по сердцу ЕреванаОнлайн-прогулка по сердцу Еревана
скидка40%
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Открыть историю и красоту города, традиции и культуру Армении — в режиме реального времени
Ереван соскучился по путешественникам, и я с радостью устрою вашу виртуальную встречу! На величественной площади вы перенесетесь в далекое прошлое города и страны, по проспекту значимых событий приблизитесь к перекрестку наших дней, пройдете по улице архитектуры и полюбуетесь Каскадом. Погружаясь в легкие рассказы, вы ощутите колорит Еревана и оцените его по достоинству.
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19 за человека
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Культура и наследие ЕреванаКультура и наследие ЕреванаКультура и наследие Еревана
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Проникнуться колоритом армянской жизни на обзорной авто-экскурсии
Дорогие гости, приглашаю вас на незабываемую экскурсию, во время которой вы поймете, почему Ереван называют музеем под открытым небом. Проникнитесь колоритом армянской жизни, прикоснетесь к архитектурному, историческому и культурному наследию и познакомитесь с особенностями местного быта.

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