41 отзыв оставили туристы

Посетили обзорную экскурсию по Еревану с Левоном 19 февраля. Изначально выбрали Левона основываясь на отличных отзывах на сайте и из-за того, что экскурсия автомобильная. Не пожалели ни на минуту! Левон прекрасный гид и очень внимательный и тактичный человек, аккуратный водитель. Быстро и четко с нами связался, вовремя забрал из отеля, выполнял все пожелания. Так как мы не хотели посещать коньячные фабрики, предложил заменить эту часть программы поездкой в пригородный Эчмиадзин, где нам очень понравилось, отвёз и к Матери Армении, и к Монументу, посвящённому геноциду армян, конечно же, показал все знаковые места центра города, завёз на рынок по нашей просьбе. На машине мы успели всё, а в другие дни сами сходили пешком в особенно понравившиеся на экскурсии места. Левон, спасибо за тёплый приём! Обязательно приедем ещё раз, весной или осенью, чтобы посмотреть Армению зелёной и тогда снова к Вам обратимся 😘