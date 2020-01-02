2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Секреты Каскада и лучшие винные рестораны

Прогулка начнется у важного символа Еревана — Каскада. Вы узнаете, почему его называют музеем под открытым небом, какие произведения современного искусства здесь собраны здесь, в чем их особая ценность и почему строительство комплекса растянулась более чем на полвека. А на молодежной улице М. Сарьяна с вереницей музеев и кафе я расскажу о лучших винных заведениях региона, которые открыли армяне из Франции и Италии. Именно здесь можно попробовать вино, которое не найти в магазинах стран СНГ.

Красота и обаяние ереванских площадей

На площади Франции вы откроете связь двух стран, узнаете, как в советские годы Ереван обзавелся архитектурным сокровищем — зданием Оперы, полюбуетесь Лебединым озером и услышите историю памятника армянскому ковру и Арно Бабаджаняну, прославленному народному композитору. А по старейшей и одновременно самой современной улице Еревана выйдете к площади Республики, где как раз начнется грациозное музыкально-цветовое водное шоу.

Конд: другое измерение Еревана

В середине прогулки будет старинный квартал на холме, где вы откроете настоящие городские трущобы, притаившиеся в самом сердце столицы. Несмотря на то, что находится район в нескольких шагах от центра, жизнь в нем течет иначе и даже не верится, что по соседству расположены бизнес-центры и рестораны. Я приведу вас сюда, чтобы показать душу Еревана, его полуразрушенные жилища и неоспоримый колорит.