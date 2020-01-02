2 отзыва оставили туристы

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О многоликом Ереване — с любовью!

Познакомиться с настоящим Ереваном через яркие детали из жизни его контрастных кварталов

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Группа не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе Каскада
  • Заказать экскурсию

19 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
3.5
Ani
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Ani – Гид в Ереване
Наш город 🏙️ старше Рима на 29 лет...

где-то вы это уже слышали, правда? На прогулке со мной вы откроете обаяние Еревана, взглянув на его современный облик, многогранный и вдохновляющий.

Исторические справки тоже будут, но в меру.

Поговорим о модных винных заведениях, экстравагантных памятниках, фактурных трущобах и много о чем еще!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!

Что вас ожидает

Секреты Каскада и лучшие винные рестораны
Прогулка начнется у важного символа Еревана — Каскада. Вы узнаете, почему его называют музеем под открытым небом, какие произведения современного искусства здесь собраны здесь, в чем их особая ценность и почему строительство комплекса растянулась более чем на полвека. А на молодежной улице М. Сарьяна с вереницей музеев и кафе я расскажу о лучших винных заведениях региона, которые открыли армяне из Франции и Италии. Именно здесь можно попробовать вино, которое не найти в магазинах стран СНГ.

Красота и обаяние ереванских площадей
На площади Франции вы откроете связь двух стран, узнаете, как в советские годы Ереван обзавелся архитектурным сокровищем — зданием Оперы, полюбуетесь Лебединым озером и услышите историю памятника армянскому ковру и Арно Бабаджаняну, прославленному народному композитору. А по старейшей и одновременно самой современной улице Еревана выйдете к площади Республики, где как раз начнется грациозное музыкально-цветовое водное шоу.

Конд: другое измерение Еревана
В середине прогулки будет старинный квартал на холме, где вы откроете настоящие городские трущобы, притаившиеся в самом сердце столицы. Несмотря на то, что находится район в нескольких шагах от центра, жизнь в нем течет иначе и даже не верится, что по соседству расположены бизнес-центры и рестораны. Я приведу вас сюда, чтобы показать душу Еревана, его полуразрушенные жилища и неоспоримый колорит.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!
О многоликом Ереване — с любовью!

Экскурсия проводится в понедельник, вторник и среду в 12:30 и 16:00, в четверг в 12:30 и 17:00, в пятницу в 13:00 и 19:00, в субботу в 13:00 и 16:00, в воскресенье в 12:30 и 16:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Место встречи для начала в районе Каскада.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ani
Ani
Привет, меня зовут Ани. Главное, что вам стоит узнать обо мне, как о вашем будущем гиде, — я очень люблю Армению и гожусь ею! Так что буду рассказывать горячо, много и с любовью:-). Мне очень провезло, за свою недолгую жизнь я успела прожить в нескольких странах: в Узбекистане, Казахстане, Украине, России и Эстонии. И, по-моему, именно благодаря тому, что я впитала в себя различные культуры, я могу презентовать Армению и Арцах (Нагорный Карабах), самым разным людям. Приезжайте в гости — и я постараюсь влюбить вас в свою обожаемую страну!
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2 отзыва оставили туристы

2 января 2020
Ани хорошая девушка, спасибо ей за компанию 1 января), но к сожалению экскурсия была не интересная, не было структуры, определенного построенного маршрута и подача информации вызывала много вопросов.
9 декабря 2019
Замечательная экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Атмосфера очень дружеская, общение непринуждённое. Ани не только показала мне город и рассказала его историю, но и помогла найти хостел, скорректировала мой план посещения достопримечательностей. В общем, 5 из 5.

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