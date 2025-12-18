Описание экскурсииКонд, самая старая часть города. Район маленьких улиц и интересных домов
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Тапабаши
- Дом мулы
- Старые улицы
- Церковь Святого Иоанна
Что включено
- Кофе, чай
Что не входит в цену
- Еда
Место начала и завершения?
Улица Таманяна, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
