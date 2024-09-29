Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя. Групповая экскурсия

У меня, коренного жителя Еревана, есть несколько хобби: путешествия, история и интеллектуальные игры. Я решил объединить их в одну программу, чтобы знакомство с Ереваном вам запомнилось навсегда. План таков: спускаемся и пешком гуляем по центральным локациям города. А необычным завершением экскурсии станет вечер в интеллектуальном клубе.

Описание экскурсии

🏛 Идём изучать центр Еревана. Прогулка займёт часа 3, за это время мы:

прогуляемся по улице Абовян и обойдём театр оперы и балета

дворами выйдем на «винную» улицу Сарьяна, прогуляемся до площади Франции, где вы увидите памятник работы известного французского скульптора Огюста Родена и узнаете, как он здесь оказался

поднимемся на вершину лестниц каскада и увидим музей под открытым небом

побываем у Президентского дворца, академии наук, в живописном Парке влюблённых

конечно же, дойдём до сердца города — Площади Республики с правительственными зданиями

и, если останутся силы, спустимся к Мэрии и Ереванской крепости.

Во время прогулки вас ждут интересные беседы со мной, любопытные факты из прошлого и настоящего Еревана.

🧠 После такой насыщенной экскурсии можно было бы вернуться отдыхать в отель, но я предлагаю провести время поинтереснее. Ходить не придётся, зато предстоит «пошевелить» мозгами — мы едем в интеллектуальный клуб, где проходят разные игры типа «Что? Где? Когда?». Будут не только каверзные вопросы и проверка знаний, но и шутки и живое общение с людьми. В случае, если в этот день не будет никаких игр, всегда можно остаться поиграть в настолки, я составлю вам компанию.

Организационные детали