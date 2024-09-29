Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя. Групповая экскурсия

У меня, коренного жителя Еревана, есть несколько хобби: путешествия, история и интеллектуальные игры. Я решил объединить их в одну программу, чтобы знакомство с Ереваном вам запомнилось навсегда. План таков: спускаемся и пешком гуляем по центральным локациям города. А необычным завершением экскурсии станет вечер в интеллектуальном клубе.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
🏛 Идём изучать центр Еревана. Прогулка займёт часа 3, за это время мы:
- прогуляемся по улице Абовян и обойдём театр оперы и балета
- дворами выйдем на «винную» улицу Сарьяна, прогуляемся до площади Франции, где вы увидите памятник работы известного французского скульптора Огюста Родена и узнаете, как он здесь оказался
- поднимемся на вершину лестниц каскада и увидим музей под открытым небом
- побываем у Президентского дворца, академии наук, в живописном Парке влюблённых
- конечно же, дойдём до сердца города — Площади Республики с правительственными зданиями
- и, если останутся силы, спустимся к Мэрии и Ереванской крепости.
Во время прогулки вас ждут интересные беседы со мной, любопытные факты из прошлого и настоящего Еревана.
🧠 После такой насыщенной экскурсии можно было бы вернуться отдыхать в отель, но я предлагаю провести время поинтереснее. Ходить не придётся, зато предстоит «пошевелить» мозгами — мы едем в интеллектуальный клуб, где проходят разные игры типа «Что? Где? Когда?». Будут не только каверзные вопросы и проверка знаний, но и шутки и живое общение с людьми. В случае, если в этот день не будет никаких игр, всегда можно остаться поиграть в настолки, я составлю вам компанию.
Организационные детали
- Мы пройдём где-то 9 км, поэтому одевайтесь по погоде, чтобы провести время с комфортом
- Участие в интеллектуальной игре оплачивается отдельно — 13$/чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 28 туристов
Всем привет! Меня зовут Айк. Я родился и вырос в центре Еревана. Мои хобби — это интеллектуальные игры и история, я член клуба «Своя Игра» в Армении и ЧГК вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
29 сен 2024
Посетила Ереван и заказала экскурсию с гидом Хайком! Очень осталась довольна данной экскурсией с очень образованным и профессиональным гидом Хайком! Маршрут он построил без лишнего «убивания ног», очень построено. Все
И
Илья
25 сен 2024
Айк превосходный экскурсовод и очень приятный собеседник. Экскурсия прошла как с хорошим знакомым, который показывает тебе свой город, - легко, увлекательно и очень интересно. Четыре часа прошли как на одном дыхании! Однозначно рекомендую.
Входит в следующие категории Еревана
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