Площадь Республики – экскурсии в Ереване

Найдено 64 экскурсии в категории «Площадь Республики» в Ереване, цены от €15, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
Яркие краски Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
744 отзыва
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
22 за человека
О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
141 отзыв
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
17 отзывов
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Такой разный Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг с коньяком: звезды Арарата
Спуститься в погреба двух легендарных заводов, посетить местные рынки и понять национальный колорит
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 6 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
42 за всё до 4 чел.
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 2927 за человека
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Ереван туристический и нет: увидеть все стороны
Прогуляться по городу и окунуться в его аутентичную атмосферу
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Фотопрогулка по солнечному Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5726 за человека
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
30 за человека
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Ереван в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
103 отзыва
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 2 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 18 чел.
Старый новый Ереван, или Места исполнения желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Старый новый Ереван: магические места и исполнение желаний
Откройте тайны Еревана в уникальной экскурсии, где история переплетается с магией. Вас ждут сакральные места и секреты исполнения желаний
Начало: На площади Республики
24 июня в 11:30
25 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
6 отзывов
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
В ритме города: по Еревану - на метро
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 3027 за всё до 10 чел.
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
80 за всё до 4 чел.
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
Ритмы вечернего Еревана
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
312 отзывов
Групповая экскурсия по вечернему Еревану с панорамным видом
Исследуйте красоту вечернего Еревана, его освещённые улицы и площади, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: Республиканская площадь, Ереван
Расписание: Ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$15 за человека
Обзорная экскурсия по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
164 отзыва
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150128 за всё до 17 чел.
Трансфер из аэропорта Еревана и обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Трансфер + обзорная экскурсия по Еревану: погружение в армянскую культуру
Встреча в аэропорту Еревана и путешествие по историческим и современным достопримечательностям города на комфортабельном автомобиле
Начало: Международный аэропорт Звартноц
Расписание: В любой день, любое время суток
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $110 за всё до 2 чел.
О таинственном Ереване с любовью - обзорный тур по городу
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
О таинственном Ереване с любовью: обзорный тур по городу
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Еревану, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $82 за всё до 3 чел.
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
🚶 Пешая
скидка
19%
Групповая
2 часа
10 отзывов
Ереван днем и вечером, в пешей доступности
Начало: У Каскада, возле памятника Александра Таманяна
Расписание: Ежедневно в 10:00, 14:00, 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
27$22 за человека
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Величественный Ереван
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
23 отзыва
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный пеший тур по основным достопримечательностям Еревана
Начало: У памятника Таманяну, рядом с комплексом «Каскад»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $55 за всё до 3 чел.
Увидеть Ереван и полюбить
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
67 отзывов
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Пешком по улочкам Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
Пешком по улочкам Еревана
Начало: Ул. Туманяна, д. 10, Каскад
Расписание: Ежедневно по договоренности, от 1 человека
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Индивидуальный сити-тур по городу
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Индивидуальный сити-тур по городу
Начало: Место Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $101 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
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    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
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    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • М
    Маргарита
    4 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Нам очень понравилось, большое спасибо, Софья!:)
  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
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    удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    О многоликом Ереване - с любовью
    Восхитительно! Хорошо поставленная речь, интересно и увлекательно, информативно, и с душой! Без повторов и отвлеченных историй о личной жизни 🤭 Большое спасибо ☺️ 😍
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
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    информации в программе было предостаточно. Эта прогулка стала для меня своего рода недостающим пазлом, который сложил картинку города воедино. Отдельная благодарность за вкусное угощение и прекрасный авторский подарок!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Яркие краски Еревана
    Спасибо Софье за прекрасную экскурсию!
  • K
    Ksenia
    3 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Площадь Республики»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Еревану
  2. Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
  3. Яркие краски Еревана
  4. О многоликом Ереване - с любовью
  5. Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Площадь Республики" можно забронировать 64 экскурсии от 15 до 200 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 3535 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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