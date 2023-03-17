У меня, коренного жителя Еревана, есть несколько хобби: путешествия, история и интеллектуальные игры. Я решил объединить их в одну программу, чтобы знакомство с Ереваном вам запомнилось навсегда. План таков: сначала едем на настоящий армянский рынок. Затем — на смотровую площадку, откуда разглядываем город и, если повезёт, вершину Арарата. После чего спускаемся и пешком гуляем по центральным локациям города. А необычным завершением экскурсии станет вечер в интеллектуальном клубе.

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Описание

Что вас ожидает

🍇 Я заберу вас на авто и завезу на колоритный рынок. Здесь работают многие мои знакомые, и я сориентирую вас, где что найти. Вы попробуете свежие продукты и при желании что-то купите (оставить покупки на время прогулки можно у меня в машине). Если вы уже были на рынке или просто не хотите туда, то уберём этот пункт из маршрута.

🏙 Едем на смотровую площадку, что выше Каскада. Оттуда я покажу, как советская перепланировка повлияла на город. А если не будет дымки, вы полюбуетесь и заснеженным Араратом.

🏛 Спускаемся в город, оставляем машину в удобном месте и идём изучать центр Еревана. Прогулка займёт часа 3, за это время мы:

побываем у Президентского дворца, академии наук, в живописном Парке влюблённых;

дворами выйдем на «винную» улицу Сарьяна, прогуляемся до площади Франции, где вы увидите памятник работы известного французского скульптора Огюста Родена и узнаете, как он здесь оказался;

коонечно же, дойдём до сердца города — Площади Республики с правительственными зданиями;

и, если останутся силы, спустимся к Мэрии и Ереванской крепости.

В конце вернёмся к машине либо на метро, либо пешком. Во время прогулки вас ждут интересные беседы со мной, любопытные факты из прошлого и настоящего Еревана.

🧠 После такой насыщенной экскурсии можно было бы вернуться отдыхать в отель, но я предлагаю провести время поинтереснее. Ходить не придётся, зато предстоит «пошевелить» мозгами — мы едем в интеллектуальный клуб, где проходят разные игры типа «Что? Где? Когда?». Будут не только каверзные вопросы и проверка знаний, но и шутки и живое общение с людьми. В случае, если в этот день не будет никаких игр, всегда можно остаться поиграть в настолки, я составлю вам компанию.

Организационные детали