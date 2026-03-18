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Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя

Погрузитесь в атмосферу Еревана: рынок, виды на Арарат, прогулка по историческим местам и вечер в интеллектуальном клубе с местными жителями
Экскурсия начинается с посещения колоритного армянского рынка, где можно попробовать свежие продукты. Затем следует поездка на смотровую площадку, откуда открывается вид на город и Арарат.

Прогулка по центру Еревана включает посещение Президентского дворца, Парка влюблённых и Площади Республики. Завершает день интеллектуальный клуб с играми и живым общением. Удобный трансфер и комфортное сопровождение на автомобиле Ford Fusion 2017 гарантированы
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧠 Интересные интеллектуальные игры
  • 🏙 Потрясающие виды с высоты
  • 🍇 Посещение колоритного рынка
  • 🏛 Прогулка по историческому центру
  • 🚗 Комфортное передвижение на авто
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя

Что можно увидеть

  • Президентский дворец
  • Академия наук
  • Парк влюблённых
  • Площадь Франции
  • Площадь Республики
  • Ереванская крепость

Описание экскурсии

🍇 Я заберу вас на авто и завезу на колоритный рынок. Здесь работают многие мои знакомые, и я сориентирую вас, где что найти. Вы попробуете свежие продукты и при желании что-то купите (оставить покупки на время прогулки можно у меня в машине). Если вы уже были на рынке или просто не хотите туда, то уберём этот пункт из маршрута.

🏙 Едем на смотровую площадку, что выше «Каскада». Оттуда я покажу, как советская перепланировка повлияла на город. А если не будет дымки, вы полюбуетесь и заснеженным Араратом.

🏛 Спускаемся в город, оставляем машину в удобном месте и идём изучать центр Еревана. Прогулка займёт часа 3, за это время мы:

  • побываем у Президентского дворца, академии наук, в живописном Парке влюблённых;
  • дворами выйдем на «винную» улицу Сарьяна, прогуляемся до площади Франции, где вы увидите памятник работы известного французского скульптора Огюста Родена и узнаете, как он здесь оказался;
  • конечно же, дойдём до сердца города — Площади Республики с правительственными зданиями;
  • и, если останутся силы, спустимся к Мэрии и Ереванской крепости.

В конце вернёмся к машине либо на метро, либо пешком. Во время прогулки вас ждут интересные беседы со мной, любопытные факты из прошлого и настоящего Еревана.

🧠 После такой насыщенной экскурсии можно было бы вернуться отдыхать в отель, но я предлагаю провести время поинтереснее. Ходить не придётся, зато предстоит «пошевелить» мозгами — мы едем в интеллектуальный клуб, где проходят разные игры типа «Что? Где? Когда?». Будут не только каверзные вопросы и проверка знаний, но и шутки и живое общение с людьми. В случае, если в этот день не будет никаких игр, всегда можно остаться поиграть в настолки, я составлю вам компанию.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в Ереване и по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия автопешеходная, мы пройдём где-то 9 км, поэтому одевайтесь по погоде, чтобы провести время с комфортом
  • Часть маршрута проходит на автомобиле Ford Fusion 2017, в нём всегда есть для вас вода и зонты на случай дождя
  • Транспорт (в т. ч. метро) и экскурсионное сопровождение входит в стоимость. Участие в интеллектуальной игре оплачивается отдельно — 13$/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк
Айк — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 90 туристов
Всем привет! Меня зовут Айк. Я родился и вырос в центре Еревана. Мои хобби — это интеллектуальные игры и история, я член клуба «Своя Игра» в Армении и ЧГК в
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Армении. Туризмом занимаюсь очень давно, 10 лет прожил в Дубае, в 2016 году вернулся и продолжил своё дело на родине. В 2017 году окончил профессиональные курсы в Гильдии Гидов Армении и получил квалификацию гида. С тех пор показываю туристам нашу прекрасную страну, буду рад показать и вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
И
Дата посещения: 10 мар 2026
Сититур прошел замечательно! Экскурсия была организована очень грамотно - всё вовремя, по делу и очень комфортабельно.
Айк прекрасно отнёсся к нашей группе. Помимо основного рассказа по маршруту он отвечал на все
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наши вопросы, даже если они были не по основной генеральной линии.
Ну и вишенкой на торте является посещение рынка! Если бы рядом с нами не было бы Айка, мы бы справились с походом на рынок гораздо хуже. Во первых нам было бы сложно без языка, во вторых - мы не такие уж крупные специалисты в покупках на армянском рынке.
Спасибо Айк!!! Мы приедем ещё!!!

Сититур прошел замечательно! Экскурсия была организована очень грамотно - всё вовремя, по делу и очень комфортабельно.
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Юлия
огромная благодарность Айку за прекрасную экскурсию по городу! мы буквально влюбились в улицы и площади Еревана, какая прекрасная погода и интересные сведения сопровождали нас в пути! Айк легко и ненавязчиво
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провел и провез нас по самым знаковым точкам города, рассказал важные исторические свеления и удовлетворил наше любопытство! мы были с 3-мя детьми и Айк спокойно скорректировал наш маршрут, когда наша младшенькая занедюжила) одним словом отличная обзорка, комфортная и ёмкая! благодарим❤️

огромная благодарность Айку за прекрасную экскурсию по городу! мы буквально влюбились в улицы и площади Еревана,
огромная благодарность Айку за прекрасную экскурсию по городу! мы буквально влюбились в улицы и площади Еревана,
огромная благодарность Айку за прекрасную экскурсию по городу! мы буквально влюбились в улицы и площади Еревана,
огромная благодарность Айку за прекрасную экскурсию по городу! мы буквально влюбились в улицы и площади Еревана,
огромная благодарность Айку за прекрасную экскурсию по городу! мы буквально влюбились в улицы и площади Еревана,
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Аурика
Отличный гид, рассказывал очень увлечено, 4 часа пролетели незаметно. Отвечал на все наши вопросы: а это что, терпеливо ждал, когда мы останавливались 😇, посоветовал много классных мест в Ереване и окрестностях. Вернемся- обязательно поедем с Айком в Гюмри.
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Т
Были с Айком на 4-часовой прогулке по Еревану. Получили большое удовольствие от общения с гидом. Айк - человек с широким кругозором, разносторонними знаниями, готов предложить, посоветовать, помочь туристам с выбором
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местных деликатесов, интересных маршрутов, увлекательных мероприятий. Наша прогулка была очень познавательна, информативна, комфортно организована. Айк располагает к себе как прекрасный собеседник, интеллектуал, добропорядочный и культурный человек. Мы рады, что наше знакомство с Ереваном случилось в компании Айка.

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Анна
Прекрасная прогулка по Еревану, после которой город будто раскрывается изнутри. Айк - коренной житель и влюблён в свой город, и эта любовь очень заразительна. Он забирает на машине, помогает сориентироваться
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на настоящем армянском рынке, подсказывает, что попробовать и где не переплатить.

Со смотровой площадки выше Каскада Айк показывает Ереван так, как могут только местные: замечает детали, рассказывает истории, делится тем, что обычно не услышишь в стандартных экскурсиях.

Пешая часть проходит легко и приятно. Прогуливаемся через тихие дворы, Парке Влюблённых, улицу Сарьяна, Площадь Республики. С Айком чувствуешь себя не туристом, а гостем, которому город показывают с теплотой и вниманием. Время летит незаметно, разговоры живые и очень интересные.

Замечательный гид и собеседник. После этой экскурсии у меня осталось ощущение, что я увидела настоящий Ереван.

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С
Айк, спасибо за прекрасный и яркий день! Программа была очень насыщенная, но в то же время легкая и непринужденная. Моя жена не очень любит много ходить, но, благодаря интересно построенной экскурсии, мы даже не заметили, как прошло четыре часа. Айк очень спокойный, интеллигентный человек и замечательный, много знающий рассказчик.
Мы влюбились в ваш город и обязательно вернемся в Армению!
Айк, спасибо за прекрасный и яркий день! Программа была очень насыщенная, но в то же время
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