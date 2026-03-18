Экскурсия начинается с посещения колоритного армянского рынка, где можно попробовать свежие продукты. Затем следует поездка на смотровую площадку, откуда открывается вид на город и Арарат. Прогулка по центру Еревана включает посещение Президентского дворца, Парка влюблённых и Площади Республики. Завершает день интеллектуальный клуб с играми и живым общением. Удобный трансфер и комфортное сопровождение на автомобиле Ford Fusion 2017 гарантированы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🍇 Я заберу вас на авто и завезу на колоритный рынок. Здесь работают многие мои знакомые, и я сориентирую вас, где что найти. Вы попробуете свежие продукты и при желании что-то купите (оставить покупки на время прогулки можно у меня в машине). Если вы уже были на рынке или просто не хотите туда, то уберём этот пункт из маршрута.

🏙 Едем на смотровую площадку, что выше «Каскада». Оттуда я покажу, как советская перепланировка повлияла на город. А если не будет дымки, вы полюбуетесь и заснеженным Араратом.

🏛 Спускаемся в город, оставляем машину в удобном месте и идём изучать центр Еревана. Прогулка займёт часа 3, за это время мы:

побываем у Президентского дворца, академии наук, в живописном Парке влюблённых;

дворами выйдем на «винную» улицу Сарьяна, прогуляемся до площади Франции, где вы увидите памятник работы известного французского скульптора Огюста Родена и узнаете, как он здесь оказался;

конечно же, дойдём до сердца города — Площади Республики с правительственными зданиями;

и, если останутся силы, спустимся к Мэрии и Ереванской крепости.

В конце вернёмся к машине либо на метро, либо пешком. Во время прогулки вас ждут интересные беседы со мной, любопытные факты из прошлого и настоящего Еревана.

🧠 После такой насыщенной экскурсии можно было бы вернуться отдыхать в отель, но я предлагаю провести время поинтереснее. Ходить не придётся, зато предстоит «пошевелить» мозгами — мы едем в интеллектуальный клуб, где проходят разные игры типа «Что? Где? Когда?». Будут не только каверзные вопросы и проверка знаний, но и шутки и живое общение с людьми. В случае, если в этот день не будет никаких игр, всегда можно остаться поиграть в настолки, я составлю вам компанию.

Организационные детали