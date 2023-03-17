Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🍇 Я заберу вас на авто и завезу на колоритный рынок. Здесь работают многие мои знакомые, и я сориентирую вас, где что найти. Вы попробуете свежие продукты и при желании что-то купите (оставить покупки на время прогулки можно у меня в машине). Если вы уже были на рынке или просто не хотите туда, то уберём этот пункт из маршрута.
🏙 Едем на смотровую площадку, что выше Каскада. Оттуда я покажу, как советская перепланировка повлияла на город. А если не будет дымки, вы полюбуетесь и заснеженным Араратом.
🏛 Спускаемся в город, оставляем машину в удобном месте и идём изучать центр Еревана. Прогулка займёт часа 3, за это время мы:
побываем у Президентского дворца, академии наук, в живописном Парке влюблённых;
дворами выйдем на «винную» улицу Сарьяна, прогуляемся до площади Франции, где вы увидите памятник работы известного французского скульптора Огюста Родена и узнаете, как он здесь оказался;
коонечно же, дойдём до сердца города — Площади Республики с правительственными зданиями;
и, если останутся силы, спустимся к Мэрии и Ереванской крепости.
В конце вернёмся к машине либо на метро, либо пешком. Во время прогулки вас ждут интересные беседы со мной, любопытные факты из прошлого и настоящего Еревана.
🧠 После такой насыщенной экскурсии можно было бы вернуться отдыхать в отель, но я предлагаю провести время поинтереснее. Ходить не придётся, зато предстоит «пошевелить» мозгами — мы едем в интеллектуальный клуб, где проходят разные игры типа «Что? Где? Когда?». Будут не только каверзные вопросы и проверка знаний, но и шутки и живое общение с людьми. В случае, если в этот день не будет никаких игр, всегда можно остаться поиграть в настолки, я составлю вам компанию.
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Ереване и по окончании отвезу обратно
Экскурсия авто-пешеходная, мы пройдём где-то 9 км, поэтому одевайтесь по погоде, чтобы провести время с комфортом
Часть маршрута проходит на автомобиле Ford Fusion 2017, в нём всегда есть для вас вода и зонты на случай дождя
Транспорт (в т. ч. метро) и экскурсионное сопровождение входит в стоимость. Участие в интеллектуальной игре оплачивается отдельно — 13$/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Hayk — ваш гид в Ереване
Всем привет! Меня зовут Айк. Я родился и вырос в центре Еревана. Мои хобби — это интеллектуальные игры и история, я член клуба «Своя Игра» в Армении и ЧГК в Армении. Туризмом занимаюсь очень давно, 10 лет прожил в Дубае, в 2016 году вернулся и продолжил своё дело на родине. В 2017 году окончил профессиональные курсы в Гильдии Гидов Армении и получил квалификацию гида. С тех пор показываю туристам нашу прекрасную страну, буду рад показать и вам!