До космоса из Еревана - рукой подать! Научный центр на склоне горы Арагац предлагает уникальные возможности для изучения звёзд и планет. Здесь вы узнаете, как планировалось использовать центр, и почему

он сейчас бездействует. В программе посещение безэховой комнаты, солнечной станции и обсерватории. Вечером, при благоприятной погоде, можно понаблюдать за звёздами через телескоп Шмидта. Завершить день можно в ресторане с видом на Арагацкое ущелье

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мероприятия - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для вечерних наблюдений за звёздами, а также для прогулок по территории научного центра. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные изменения погоды. Зимой и в начале весны, с ноября по март, мероприятия в помещении всё равно доступны, но наблюдение за звёздами может быть ограничено из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.