До космоса из Еревана — рукой подать! По крайней мере, из научного центра на склоне горы Арагац всё выглядит именно так. Я расскажу, чем планировали заниматься в Арагацком центре и почему он бездействует сейчас. Отведу вас в безэховую комнату и на солнечную станцию. А после мы сможем отправиться в обсерваторию и понаблюдать там за звёздами и планетами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим Арагацкий научный центр НИИР — я расскажу, кем и для каких исследований он создавался. Зайдём в контрольный пульт, откуда операторы управляли антенной, и в безэховую комнату, где проходили эталонные испытания антенн со всего СССР. Подойдём к станции «Арев», которая должна была питать солнечной энергией весь научный центр, и увидим ещё множество интересных локаций.

Если экскурсия пройдёт вечером и погода будет благоприятной, после посещения центра мы можем отправиться в Бюраканскую обсерваторию, где находится действующий телескоп Шмидта, и понаблюдать там за звёздами и планетами.

После завершения экскурсии мы также можем посетить ресторан с прекрасным видом на Арагацкое ущелье.

Организационные детали

Разрешение на вход и билеты для посещения центра нужно оформлять заранее — учитывайте это при планировании экскурсии и не бронируйте день в день.

На территории центра можно свободно передвигаться и фотографироваться. Однако если вы собираетесь делать видео с дрона, необходимо заранее сообщить мне об этом: подобные съёмки проводят только с разрешения и за дополнительную стоимость.

Дополнительные расходы (по желанию)