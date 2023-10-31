Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац
До космоса из Еревана — рукой подать! По крайней мере, из научного центра на склоне горы Арагац всё выглядит именно так. Я расскажу, чем планировали заниматься в Арагацком центре и почему он бездействует сейчас. Отведу вас в безэховую комнату и на солнечную станцию. А после мы сможем отправиться в обсерваторию и понаблюдать там за звёздами и планетами.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим Арагацкий научный центр НИИР — я расскажу, кем и для каких исследований он создавался. Зайдём в контрольный пульт, откуда операторы управляли антенной, и в безэховую комнату, где проходили эталонные испытания антенн со всего СССР. Подойдём к станции «Арев», которая должна была питать солнечной энергией весь научный центр, и увидим ещё множество интересных локаций.
Если экскурсия пройдёт вечером и погода будет благоприятной, после посещения центра мы можем отправиться в Бюраканскую обсерваторию, где находится действующий телескоп Шмидта, и понаблюдать там за звёздами и планетами.
После завершения экскурсии мы также можем посетить ресторан с прекрасным видом на Арагацкое ущелье.
Организационные детали
- Разрешение на вход и билеты для посещения центра нужно оформлять заранее — учитывайте это при планировании экскурсии и не бронируйте день в день.
- На территории центра можно свободно передвигаться и фотографироваться. Однако если вы собираетесь делать видео с дрона, необходимо заранее сообщить мне об этом: подобные съёмки проводят только с разрешения и за дополнительную стоимость.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вход в Бюраканскую обсерваторию — 2500 драмов
- Обед в ресторане
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарек — ваш гид в Ереване
Привет! Меня Зовут Нарек, и я путешественник. Говорю на 3 языках. В 2022 года начал заниматься любимым делом — туризмом. Я не вожу людей в шаблонные места, где были все, а стараюсь найти особенные локации, чтобы удивить моих гостей. Для меня важны эмоции во время экскурсии, и я делаю всё возможное для того, чтобы от нашей встречи остались классные воспоминания. Буду рад открыть вам Армению!
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