Почувствовать космос в Ереване

Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац

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Ответы на вопросы
До космоса из Еревана — рукой подать! По крайней мере, из научного центра на склоне горы Арагац всё выглядит именно так. Я расскажу, чем планировали заниматься в Арагацком центре и почему он бездействует сейчас. Отведу вас в безэховую комнату и на солнечную станцию. А после мы сможем отправиться в обсерваторию и понаблюдать там за звёздами и планетами.
Почувствовать космос в Ереване
Почувствовать космос в Ереване
Почувствовать космос в Ереване
Почувствовать космос в Ереване
Почувствовать космос в Ереване
Ближайшие даты:
31
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2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим Арагацкий научный центр НИИР — я расскажу, кем и для каких исследований он создавался. Зайдём в контрольный пульт, откуда операторы управляли антенной, и в безэховую комнату, где проходили эталонные испытания антенн со всего СССР. Подойдём к станции «Арев», которая должна была питать солнечной энергией весь научный центр, и увидим ещё множество интересных локаций.

Если экскурсия пройдёт вечером и погода будет благоприятной, после посещения центра мы можем отправиться в Бюраканскую обсерваторию, где находится действующий телескоп Шмидта, и понаблюдать там за звёздами и планетами.

После завершения экскурсии мы также можем посетить ресторан с прекрасным видом на Арагацкое ущелье.

Организационные детали

  • Разрешение на вход и билеты для посещения центра нужно оформлять заранее — учитывайте это при планировании экскурсии и не бронируйте день в день.
  • На территории центра можно свободно передвигаться и фотографироваться. Однако если вы собираетесь делать видео с дрона, необходимо заранее сообщить мне об этом: подобные съёмки проводят только с разрешения и за дополнительную стоимость.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Вход в Бюраканскую обсерваторию — 2500 драмов
  • Обед в ресторане

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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