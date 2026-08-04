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Почувствовать космос в Ереване

Откройте для себя тайны Арагацкого научного центра и насладитесь звёздным небом в обсерватории. Путешествие в мир науки и космоса ждёт вас
До космоса из Еревана - рукой подать! Научный центр на склоне горы Арагац предлагает уникальные возможности для изучения звёзд и планет. Здесь вы узнаете, как планировалось использовать центр, и почему
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он сейчас бездействует. В программе посещение безэховой комнаты, солнечной станции и обсерватории. Вечером, при благоприятной погоде, можно понаблюдать за звёздами через телескоп Шмидта. Завершить день можно в ресторане с видом на Арагацкое ущелье

5
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔭 Уникальный научный центр
  • 🌞 Солнечная станция
  • 🌌 Наблюдение за звёздами
  • 📸 Возможность фотографирования
  • 🍽️ Ресторан с видом

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения мероприятия - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для вечерних наблюдений за звёздами, а также для прогулок по территории научного центра. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные изменения погоды. Зимой и в начале весны, с ноября по март, мероприятия в помещении всё равно доступны, но наблюдение за звёздами может быть ограничено из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Почувствовать космос в Ереване
Почувствовать космос в Ереване
Почувствовать космос в Ереване

Что можно увидеть

  • Арагацкий научный центр
  • Бюраканская обсерватория

Описание экскурсии

Мы посетим Арагацкий научный центр НИИР — я расскажу, кем и для каких исследований он создавался. Зайдём в контрольный пульт, откуда операторы управляли антенной, и в безэховую комнату, где проходили эталонные испытания антенн со всего СССР. Подойдём к станции «Арев», которая должна была питать солнечной энергией весь научный центр, и увидим ещё множество интересных локаций.

Если экскурсия пройдёт вечером и погода будет благоприятной, после посещения центра мы можем отправиться в Бюраканскую обсерваторию, где находится действующий телескоп Шмидта, и понаблюдать там за звёздами и планетами.

После завершения экскурсии мы также можем посетить ресторан с прекрасным видом на Арагацкое ущелье.

Организационные детали

  • На территории центра можно свободно передвигаться и фотографироваться. Однако если вы собираетесь делать видео с дрона, необходимо заранее сообщить мне об этом: подобные съёмки проводят только с разрешения и за дополнительную стоимость.
  • Наблюдение за звёздами проходит после 19:00, зависит от погодных условий. Мы заранее уточняем в обсерватории по поводу возможности ночного наблюдения за небом.
  • Разрешение для входа на территорию делается заранее, за 5 дней. Если разрешение нужно сделать за 1 день до экскурсии — потребуется доплата.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Вход в Бюраканскую обсерваторию — 3500 драмов
  • Съёмка с дрона — 5000 драмов
  • Обед в ресторане

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарек
Нарек — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Привет! Меня Зовут Нарек, и я путешественник. Говорю на 3 языках. В 2022 года начал заниматься любимым делом — туризмом. Я не вожу людей в шаблонные места, где были все,
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а стараюсь найти особенные локации, чтобы удивить моих гостей. Для меня важны эмоции во время экскурсии, и я делаю всё возможное для того, чтобы от нашей встречи остались классные воспоминания. Буду рад открыть вам Армению!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
2
1
А
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую часть, мне как человеку с образованием в аэрокосмической сфере всё понравилось:)

Отдельное спасибо за съёмку с дрона, с ним лучше видно местные красоты
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую
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Гузель
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на благо науки, а теперь доживают свой век под крышами ветхих зданий. Атмосфера запустения и
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ощущение былого величия, прекрасный гид, который поможет углубиться, как в технические нюансы, так и в историю: самого объекта и людей, там некогда работавших. Завораживающий вид с высоты на долину Еревана, а ещё возможность пообщаться с ведущим специалистом действующей обсерватории, увидеть большой рабочий телескоп или под ясным небом понаблюдать за звёздами в телескоп поменьше.

шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на+2
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на
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К
всем всем всем - highly recommended!!! очень понравилась поездка с Нареком. Мы, конечно, ожидали, что будет необычно и интересно, но не думали, что будет так хорошо. А всё потому, что
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Нарек - человек, который легко подключается к Вашей волне, а также, глубоко погружается в тему, чтобы рассказать о ней гостям. И это самое ценное! Мы под очень хорошим впечатлением и желаем, чтобы любой читающий захотел посетить телескоп именно с Нареком.

а тебе, Нарек, классных гостей! благодарим за чудесный день и отличное знакомство! надеемся, что встреча не последний раз! 🥰

всем всем всем - highly recommended!!! очень понравилась поездка с Нареком. Мы, конечно, ожидали, что будет
всем всем всем - highly recommended!!! очень понравилась поездка с Нареком. Мы, конечно, ожидали, что будет
всем всем всем - highly recommended!!! очень понравилась поездка с Нареком. Мы, конечно, ожидали, что будет
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Алина
невероятная экскурсия, было очень интересно и весело! всем советую, было очень комфортно, я обязательно съездила бы снова) огромное мерси, Нарек!
невероятная экскурсия, было очень интересно и весело! всем советую, было очень комфортно, я обязательно съездила бы снова) огромное мерси, Нарек!
невероятная экскурсия, было очень интересно и весело! всем советую, было очень комфортно, я обязательно съездила бы снова) огромное мерси, Нарек!
невероятная экскурсия, было очень интересно и весело! всем советую, было очень комфортно, я обязательно съездила бы снова) огромное мерси, Нарек!
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Диана
Пишу отзывы по завершению отпуска чтобы было с чем сравнивать. Самая необычная экскурсия в моей жизни. Если любите что-то нетипичное /заброшки/космос/фантастику,то вам сюда. Нарек потрясающий рассказчик,нам-людям не связанным с темой
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была максимально понятна информация,виды и архитектура супер,будто попадаешь в фантастический фильм,до сих пор не верю,что видела эту красоту своими глазами. На память засняли все на квадрокоптер (если есть финансовая возможность,настоятельно рекомендую это сделать!). Нарек,спасибо Вам. Успехов во всем. До новых встреч.

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Мария
рекомендую 💯🤗 очень интересно, весело и душевно💫
рекомендую 💯🤗 очень интересно, весело и душевно💫
рекомендую 💯🤗 очень интересно, весело и душевно💫
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Входит в следующие категории Еревана

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