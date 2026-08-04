До космоса из Еревана - рукой подать! Научный центр на склоне горы Арагац предлагает уникальные возможности для изучения звёзд и планет. Здесь вы узнаете, как планировалось использовать центр, и почему
5 причин купить эту экскурсию
- 🔭 Уникальный научный центр
- 🌞 Солнечная станция
- 🌌 Наблюдение за звёздами
- 📸 Возможность фотографирования
- 🍽️ Ресторан с видом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения мероприятия - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для вечерних наблюдений за звёздами, а также для прогулок по территории научного центра. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные изменения погоды. Зимой и в начале весны, с ноября по март, мероприятия в помещении всё равно доступны, но наблюдение за звёздами может быть ограничено из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Арагацкий научный центр
- Бюраканская обсерватория
Описание экскурсии
Мы посетим Арагацкий научный центр НИИР — я расскажу, кем и для каких исследований он создавался. Зайдём в контрольный пульт, откуда операторы управляли антенной, и в безэховую комнату, где проходили эталонные испытания антенн со всего СССР. Подойдём к станции «Арев», которая должна была питать солнечной энергией весь научный центр, и увидим ещё множество интересных локаций.
Если экскурсия пройдёт вечером и погода будет благоприятной, после посещения центра мы можем отправиться в Бюраканскую обсерваторию, где находится действующий телескоп Шмидта, и понаблюдать там за звёздами и планетами.
После завершения экскурсии мы также можем посетить ресторан с прекрасным видом на Арагацкое ущелье.
Организационные детали
- На территории центра можно свободно передвигаться и фотографироваться. Однако если вы собираетесь делать видео с дрона, необходимо заранее сообщить мне об этом: подобные съёмки проводят только с разрешения и за дополнительную стоимость.
- Наблюдение за звёздами проходит после 19:00, зависит от погодных условий. Мы заранее уточняем в обсерватории по поводу возможности ночного наблюдения за небом.
- Разрешение для входа на территорию делается заранее, за 5 дней. Если разрешение нужно сделать за 1 день до экскурсии — потребуется доплата.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Вход в Бюраканскую обсерваторию — 3500 драмов
- Съёмка с дрона — 5000 драмов
- Обед в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нарек — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Привет! Меня Зовут Нарек, и я путешественник. Говорю на 3 языках. В 2022 года начал заниматься любимым делом — туризмом. Я не вожу людей в шаблонные места, где были все,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия и хороший гид! Знает интересные места и красивые локации на территории, углублен в техническую часть, мне как человеку с образованием в аэрокосмической сфере всё понравилось:)
Отдельное спасибо за съёмку с дрона, с ним лучше видно местные красоты
Отдельное спасибо за съёмку с дрона, с ним лучше видно местные красоты
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шикарный экскурс в историю Советской астрономии, возможность увидеть технику и оборудование, которые ещё недавно служили на благо науки, а теперь доживают свой век под крышами ветхих зданий. Атмосфера запустения и
+2
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К
всем всем всем - highly recommended!!! очень понравилась поездка с Нареком. Мы, конечно, ожидали, что будет необычно и интересно, но не думали, что будет так хорошо. А всё потому, что
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невероятная экскурсия, было очень интересно и весело! всем советую, было очень комфортно, я обязательно съездила бы снова) огромное мерси, Нарек!
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Пишу отзывы по завершению отпуска чтобы было с чем сравнивать. Самая необычная экскурсия в моей жизни. Если любите что-то нетипичное /заброшки/космос/фантастику,то вам сюда. Нарек потрясающий рассказчик,нам-людям не связанным с темой
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рекомендую 💯🤗 очень интересно, весело и душевно💫
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Входит в следующие категории Еревана
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