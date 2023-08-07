Спуск в соляную шахту с мини-группой

Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
В этом районе постоянно кто-то копается в земле в поисках соли.

Что? Нет, это не то, что вы подумали! А, вы из Питера, тогда понятно, почему такие ассоциации… Теперь к делу: в Ереване есть действующая соляная шахта на глубине 235 метров. В её недрах расположена больница, где лечат солью — и это не заместительная терапия. Готовы спуститься глубоко вниз и увидеть всё своими глазами?
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Спуск в соляную шахту с мини-группой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На глубину 235 м нас опустит специальный лифт, клеть. Здесь всё по-настоящему: работают шахтёры, ездят вагонетки. Главный инженер расскажет:

  • что изначально планировали найти под землёй
  • как образовалась соль
  • куда она идёт после добычи
  • что ждёт шахту, когда запасы соли исчерпаются
  • и многое другое!

На глубине −235 м начинается полная шизофрения: интерьеры, напоминающие заброшенное метро, сочетаются с бильярдом, настольным теннисом, больничными койками и какими-то странными гардинами… Дело в том, что в шахте соль не только добывают, ей ещё и лечат — в подземном медицинском центре для больных астмой. Это всё вы тоже увидите.

А там вообще безопасно? Мне подойдёт эта экскурсия?

Если у вас нет клаустрофобии, то смело присоединяйтесь! Можно даже с детьми. Да, добыча соли — это подземные взрывы. Но на том горизонте, где проходит экскурсия, уже не ведутся такие работы — что и позволило организовать здесь экскурсионную деятельность и тот же мед. центр.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать гид из нашей команды, а саму экскурсию по шахте проведёт главный инженер
  • В стоимость включён трансфер из города и обратно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Комитаса 1
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
7 авг 2023
Очень познавательная экскурсия! Прекрасный рассказчик - главный инженер шахты. Интересно и взрослым, и детям.
Можно взять куски соли с собою, в качестве сувениров, что особенно нравится детям)
К организационным моментам есть претензии - ждали опоздавших почти полчаса… Ну, это не портит впечатление от самой экскурсии.
Спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Групповые
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние

Похожие туры из Еревана

Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
173 отзыва
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Гарантированный способ влюбиться в город в хорошей компании и увидеть самое-самое
У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Сегодня
Завтра
8 сен
9 сен
2013 за человека
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
🚶 Пешая
Квест
2 часа
22 отзыва
В поисках оберегов Ноя: иммерсивный квест по Еревану
Познакомиться с армянскими традициями, погулять по колоритным улочкам столицы, а заодно спасти мир
у центра «Дом Москвы»
Завтра
8 сен
9 сен
10 сен
от 79 за всё до 2 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Групповая
2 часа
4 отзыва
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
в районе Давидашен
Сегодня
Завтра
8 сен
9 сен
50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ