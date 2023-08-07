В этом районе постоянно кто-то копается в земле в поисках соли. Что? Нет, это не то, что вы подумали! А, вы из Питера, тогда понятно, почему такие ассоциации… Теперь к делу: в Ереване есть действующая соляная шахта на глубине 235 метров. В её недрах расположена больница, где лечат солью — и это не заместительная терапия. Готовы спуститься глубоко вниз и увидеть всё своими глазами?

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Описание

Что вас ожидает

На глубину 235 м нас опустит специальный лифт, клеть. Здесь всё по-настоящему: работают шахтёры, ездят вагонетки. Главный инженер расскажет:

что изначально планировали найти под землёй

как образовалась соль

куда она идёт после добычи

что ждёт шахту, когда запасы соли исчерпаются

и многое другое!

На глубине −235 м начинается полная шизофрения: интерьеры, напоминающие заброшенное метро, сочетаются с бильярдом, настольным теннисом, больничными койками и какими-то странными гардинами… Дело в том, что в шахте соль не только добывают, ей ещё и лечат — в подземном медицинском центре для больных астмой. Это всё вы тоже увидите.

А там вообще безопасно? Мне подойдёт эта экскурсия?

Если у вас нет клаустрофобии, то смело присоединяйтесь! Можно даже с детьми. Да, добыча соли — это подземные взрывы. Но на том горизонте, где проходит экскурсия, уже не ведутся такие работы — что и позволило организовать здесь экскурсионную деятельность и тот же мед. центр.

Организационные детали