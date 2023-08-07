Оказаться на глубине 235 м, где шахтёр-инженер покажет устройство подземелий и расскажет о процессах
В этом районе постоянно кто-то копается в земле в поисках соли.
Что? Нет, это не то, что вы подумали! А, вы из Питера, тогда понятно, почему такие ассоциации… Теперь к делу: в Ереване есть действующая соляная шахта на глубине 235 метров. В её недрах расположена больница, где лечат солью — и это не заместительная терапия. Готовы спуститься глубоко вниз и увидеть всё своими глазами?
Что? Нет, это не то, что вы подумали! А, вы из Питера, тогда понятно, почему такие ассоциации… Теперь к делу: в Ереване есть действующая соляная шахта на глубине 235 метров. В её недрах расположена больница, где лечат солью — и это не заместительная терапия. Готовы спуститься глубоко вниз и увидеть всё своими глазами?
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На глубину 235 м нас опустит специальный лифт, клеть. Здесь всё по-настоящему: работают шахтёры, ездят вагонетки. Главный инженер расскажет:
- что изначально планировали найти под землёй
- как образовалась соль
- куда она идёт после добычи
- что ждёт шахту, когда запасы соли исчерпаются
- и многое другое!
На глубине −235 м начинается полная шизофрения: интерьеры, напоминающие заброшенное метро, сочетаются с бильярдом, настольным теннисом, больничными койками и какими-то странными гардинами… Дело в том, что в шахте соль не только добывают, ей ещё и лечат — в подземном медицинском центре для больных астмой. Это всё вы тоже увидите.
А там вообще безопасно? Мне подойдёт эта экскурсия?
Если у вас нет клаустрофобии, то смело присоединяйтесь! Можно даже с детьми. Да, добыча соли — это подземные взрывы. Но на том горизонте, где проходит экскурсия, уже не ведутся такие работы — что и позволило организовать здесь экскурсионную деятельность и тот же мед. центр.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать гид из нашей команды, а саму экскурсию по шахте проведёт главный инженер
- В стоимость включён трансфер из города и обратно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Комитаса 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 29 туристов
Добро пожаловать в бюро нестандартных экскурсий и приключений! Мы устроим для вас увлекательное путешествие, которое запомнится на всю жизнь. Наша страсть — это постсоветский техноген, горные восхождения, чиловые тусовки на природе и этнографические проникновения. Вам точно понравится!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
7 авг 2023
Очень познавательная экскурсия! Прекрасный рассказчик - главный инженер шахты. Интересно и взрослым, и детям.
Можно взять куски соли с собою, в качестве сувениров, что особенно нравится детям)
К организационным моментам есть претензии - ждали опоздавших почти полчаса… Ну, это не портит впечатление от самой экскурсии.
Спасибо!
Можно взять куски соли с собою, в качестве сувениров, что особенно нравится детям)
К организационным моментам есть претензии - ждали опоздавших почти полчаса… Ну, это не портит впечатление от самой экскурсии.
Спасибо!
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