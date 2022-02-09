в понедельник и пятницу в 10:00

Приглашаем оценить горные пейзажи Армении! На комфортабельном автобусе в группе до 19 человек вы отправитесь в сказочный городок Цахкадзор. Зимой он впечатлит вас заснеженными склонами, а летом — цветущими ущельями. Вы прокатитесь на канатной дороге, попробуете местную кухню и увидите «визитную карточку» страны — озеро Севан.

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Описание

Что вас ожидает

Курортный Цахкадзор — вы посетите живописный городок, который называют «армянской Швейцарией». Окруженный густыми лесами и горами, он запомнится вам кристально чистым воздухом, фантастическими пейзажами и «ущельем цветов». Мы расскажем, как создавался и развивался курорт, и какие легенды с ним связаны.

Монастырский комплекс Кечарис — образец армянской средневековой архитектуры. Вы узнаете его богатую историю, берущую начало в 11 веке.

Канатная дорога — вы прокатитесь по восточному склону горы Тегенис на скоростном кресельном подъемнике. Подниметесь на высоту 2819 метров и насладитесь фантастическими панорамами Армении.

Мастер-класс по приготовлению рыбы. Мы заедем в аутентичный ресторан, где вам раскроют секреты приготовления местной рыбы.

Озеро Севан — вы подниметесь по лестнице на Севанский полуостров и полюбуетесь живописным озером в обрамлении величественных гор.

Организационные детали