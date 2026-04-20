в понедельник и пятницу в 10:00

Приглашаем оценить горные пейзажи Армении! Побываете в уютном Дилижане, полюбуетесь открыточными видами на озеро Севан и впечатлитесь архитектурой монастыря Агарцин, а кульминацией программы станет посещение винно-коньячного завода в Иджеване, где вы сможете узнать о процессе производства и насладиться дегустацией местных вин и коньяков.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы посетите старый город Дилижан, где вас ждут очаровательный амфитеатр и знаменитая улица Шарамбяна. Обязательно остановитесь у статуи Мимино — символа любимого советского фильма.

Продолжите путь в Иджеван, где сможете погрузиться в процесс приготовления вина и коньяка и насладиться дегустацией. Затем отправляйтесь исследовать исторический монастырь Агарцин, архитектурное чудо, окружённое живописными горами, которое откроет богатое религиозное наследие Армении. В зимние месяцы заменим Агарцин на Гошаванк, чтобы сделать поездку безопасной и комфортной.

Вы направитесь к великолепному озеру Севан, одному из крупнейших высокогорных озёр в мире. Здесь не забудьте посетить древний монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове с потрясающим панорамным видом на озеро. Подняться к нему по лестнице бывает нелегко, но, как отмечают многие, открывающийся сверху вид часто становится ярчайшим моментом поездки, с лихвой окупаем все усилия.

Это путешествие обещает стать незабываемым, наполненным природной красотой и культурными открытиями.

Организационные детали

В стоимость все включено: трансфер, входные билеты, Wi-Fi в автобусе, вода в бутылках, местные сладости

Обед можно заказать за дополнительную плату — от €5 до €13 с чел.

В зимние месяцы в зависимости от состояния дорог (гололёд, сильный снегопад) мы можем заменить монастырь Агарцин на Гошаванк

Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

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