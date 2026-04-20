в понедельник и пятницу в 10:00

Озеро Севан, Дилижан и Иджеванский винно-коньячный завод за 1 день
Посетить одно из крупнейших озер Кавказа и армянскую Швейцарию
Приглашаем оценить горные пейзажи Армении! Побываете в уютном Дилижане, полюбуетесь открыточными видами на озеро Севан и впечатлитесь архитектурой монастыря Агарцин, а кульминацией программы станет посещение винно-коньячного завода в Иджеване, где вы сможете узнать о процессе производства и насладиться дегустацией местных вин и коньяков.
Вы посетите старый город Дилижан, где вас ждут очаровательный амфитеатр и знаменитая улица Шарамбяна. Обязательно остановитесь у статуи Мимино — символа любимого советского фильма.
Продолжите путь в Иджеван, где сможете погрузиться в процесс приготовления вина и коньяка и насладиться дегустацией. Затем отправляйтесь исследовать исторический монастырь Агарцин, архитектурное чудо, окружённое живописными горами, которое откроет богатое религиозное наследие Армении. В зимние месяцы заменим Агарцин на Гошаванк, чтобы сделать поездку безопасной и комфортной.
Вы направитесь к великолепному озеру Севан, одному из крупнейших высокогорных озёр в мире. Здесь не забудьте посетить древний монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове с потрясающим панорамным видом на озеро. Подняться к нему по лестнице бывает нелегко, но, как отмечают многие, открывающийся сверху вид часто становится ярчайшим моментом поездки, с лихвой окупаем все усилия.
Это путешествие обещает стать незабываемым, наполненным природной красотой и культурными открытиями.
Организационные детали
В стоимость все включено: трансфер, входные билеты, Wi-Fi в автобусе, вода в бутылках, местные сладости
Обед можно заказать за дополнительную плату — от €5 до €13 с чел.
В зимние месяцы в зависимости от состояния дорог (гололёд, сильный снегопад) мы можем заменить монастырь Агарцин на Гошаванк
Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Обратите внимание:
Экскурсия может проходить на русском и английском языках при смешанной группе
Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом или в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии
После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети (0-2 года)
Бесплатно
Дети (3-10 лет)
€16
Взрослые (11+ лет)
€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Таманяну (Около комплекса Каскад)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 10219 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием.
Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
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Татьяна
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на Севан и говорит: поднимайтесь сами к монастырю. Ничего не рассказала. Хорошо, что за пару читать дальшеуменьшить
дней до этого были на другой экскурсии и Севан тоже входил в цепочку достопримечательностей. А так вот обычным смертным и не узнать интересных фактов. И так на всех точках. Привезли и мол идите сами там фоткайтесь и смотрите. Из машины выходили и все на ходу. Вы остановитесь, расскажите и идите дальше. Но нет. Идет в впереди, рассказывает, а для вереницы слушателей в 15 человек получается аттракцион: растолкай других и подберись ближе к гиду.
Сюзанна
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна, благодарим вас за отзыв.
Мы немного удивлены вашим отзывом, поскольку Анастасия является одним из наших лучших гидов, и мы читать дальшеуменьшить
регулярно получаем положительные отзывы о её работе. Наша компания также периодически проводит внутреннюю оценку качества обслуживания среди гидов.
Если вы посетите нашу страну ещё раз, мы будем рады иметь возможность снова предоставить вам наши услуги и изменить ваши впечатления в лучшую сторону.
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С
Сергей
Отличное впечатление. Единственное неудобство - это автобус: мне пришлось сидеть на самом заднем сиденье с еще 3-мя пассажирами. Это было утомительно, потому что было тесно и приходилось постоянно контролировать свое состояние (чтобы не завалиться на соседа или соседку, если заснешь)
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Вера
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это совершенно другая Армения, лесистая и прохладная, но не менее интересная. Водитель Вартан - суперпрофессионал, гид Тигран был благожелателен, рассказывал и познавательно, и увлекательно. Команда организует интересные и финансово доступные экскурсии, мы были на двух, и обе доставили нам удовольствие.
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A
Alexey
Экскурсия очень понравилась. Могу смело рекомендовать!
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Оксана
Спасибо большое нашему экскурсоводу Самвелу за интересный рассказ, знания и чувство юмора и водителю Марату за аккуратное вождение. Все было отлично, замечательная экскурсия по Ижеванскому винному заводу, дегустацию и обед. читать дальшеуменьшить
Но есть одно но, логистика по маршруту выстроена не очень корректно. Севан в последнюю очередь, к вечеру не видно гор вокруг, так как дымка, да и после дегустации не очень подниматься по крутой лестнице к монастырю. Логичнее было бы начинать тур с Севана, а потом уже ехать дальше.
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