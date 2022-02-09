в понедельник и пятницу в 10:00

Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день

Главный зимний курорт Армении, одно из крупнейших озер Кавказа и рыбный мастер-класс

5
2 отзыва
Приглашаем оценить горные пейзажи Армении! На комфортабельном автобусе в группе до 19 человек вы отправитесь в сказочный городок Цахкадзор. Зимой он впечатлит вас заснеженными склонами, а летом — цветущими ущельями.

Вы прокатитесь на канатной дороге, попробуете местную кухню и увидите «визитную карточку» страны — озеро Севан.
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
Горный Цахкадзор и озеро Севан за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Курортный Цахкадзор — вы посетите живописный городок, который называют «армянской Швейцарией». Окруженный густыми лесами и горами, он запомнится вам кристально чистым воздухом, фантастическими пейзажами и «ущельем цветов». Мы расскажем, как создавался и развивался курорт, и какие легенды с ним связаны.

Монастырский комплекс Кечарис — образец армянской средневековой архитектуры. Вы узнаете его богатую историю, берущую начало в 11 веке.

Канатная дорога — вы прокатитесь по восточному склону горы Тегенис на скоростном кресельном подъемнике. Подниметесь на высоту 2819 метров и насладитесь фантастическими панорамами Армении.

Мастер-класс по приготовлению рыбы. Мы заедем в аутентичный ресторан, где вам раскроют секреты приготовления местной рыбы.

Озеро Севан — вы подниметесь по лестнице на Севанский полуостров и полюбуетесь живописным озером в обрамлении величественных гор.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В стоимость все включено: трансфер, мастер-класс, входные билеты, обед, Wi-Fi в автобусе, вода в бутылках, местные сладости

в понедельник и пятницу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Таманяну
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
9 фев 2022
Это была прекрасная экскурсия! В тот день из желающих отправиться в Цахкадзор и Севан были только мы трое. Двое взрослых и ребенок 10 лет,но экскурсия все равно состоялась по полной программе. Только вместо групповой стала индивидуальной. Все,что было заявлено в программе, мы получили в полном объеме (комфортный транспорт,потрясающий гид,мастер-класс по приготовлению севанской форели,вкусный обед,вода и армянские сладости,вай-фай в машине). Большим удивлением оказалось,что в стоимость экскурсии вошла еще и канатная дорога,а это примерно 500 рублей!!! Обед на Севане состоял из двух видов рыбы. Сиг и форель,приготовленные в тандыре,салаты,зелень,вода. Все очень вкусное и огромные порции! В Цахкадзоре нас ждала атмосфера настоящего лыжного курорта!!! Бонусом стал красивый,сверкающий на солнце снег,Снежинки так кинематографично кружились в воздухе! Отдельно хочется отметить нашего эксурсовода Нарэ. Энциклопедические знания истории Армении,доброта,мягкость,обаяние,интеллигентность. Было очень интересно и атмосферно! Благодаря Нарэ на следующий день попали на потрясающую экскурсию в дом -музей Параджанова. Отдельное спасибо нашему водителю-Артаку! Обычно дочь укачивается в транспорте,но не в этот раз! Артак сразу сказал,что дорога будет очень комфортной,вел машину мягко,профессионально. Эту экскурсию рекомендуем однозначно!
Н
19 янв 2022
Рекомендую. Всё понравилось.

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