в понедельник и пятницу в 10:00

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Озеро Севан, Дилижан и Иджеванский винно-коньячный завод за 1 день

Посетить одно из крупнейших озер Кавказа и армянскую Швейцарию
Приглашаем оценить горные пейзажи Армении! Побываете в уютном Дилижане, полюбуетесь открыточными видами на озеро Севан и впечатлитесь архитектурой монастыря Агарцин, а кульминацией программы станет посещение винно-коньячного завода в Иджеване, где вы сможете узнать о процессе производства и насладиться дегустацией местных вин и коньяков.
4.7
162 отзыва
Озеро Севан, Дилижан и Иджеванский винно-коньячный завод за 1 день
Озеро Севан, Дилижан и Иджеванский винно-коньячный завод за 1 день
Озеро Севан, Дилижан и Иджеванский винно-коньячный завод за 1 день

Описание экскурсии

Вы посетите старый город Дилижан, где вас ждут очаровательный амфитеатр и знаменитая улица Шарамбяна. Обязательно остановитесь у статуи Мимино — символа любимого советского фильма.

Продолжите путь в Иджеван, где сможете погрузиться в процесс приготовления вина и коньяка и насладиться дегустацией. Затем отправляйтесь исследовать исторический монастырь Агарцин, архитектурное чудо, окружённое живописными горами, которое откроет богатое религиозное наследие Армении. В зимние месяцы заменим Агарцин на Гошаванк, чтобы сделать поездку безопасной и комфортной.

Вы направитесь к великолепному озеру Севан, одному из крупнейших высокогорных озёр в мире. Здесь не забудьте посетить древний монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове с потрясающим панорамным видом на озеро. Подняться к нему по лестнице бывает нелегко, но, как отмечают многие, открывающийся сверху вид часто становится ярчайшим моментом поездки, с лихвой окупаем все усилия.

Это путешествие обещает стать незабываемым, наполненным природной красотой и культурными открытиями.

Организационные детали

  • В стоимость все включено: трансфер, входные билеты, Wi-Fi в автобусе, вода в бутылках, местные сладости
  • Обед можно заказать за дополнительную плату — от €5 до €13 с чел.
  • В зимние месяцы в зависимости от состояния дорог (гололёд, сильный снегопад) мы можем заменить монастырь Агарцин на Гошаванк
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

Обратите внимание:

  • Экскурсия может проходить на русском и английском языках при смешанной группе
  • Часть стоимости вы вносите на сайте, остаток — переводом или в нашем офисе не позднее чем за 24 часа до начала экскурсии
  • После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети (0-2 года)Бесплатно
Дети (3-10 лет)€16
Взрослые (11+ лет)€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Таманяну (Около комплекса Каскад)
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 10219 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
23
3
10
2
3
1
Ю
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
экскурсия понравилась. особенно дегустация и экскурсия по заводу иджеван. красиво, вкусно и интересно
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Татьяна
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на Севан и говорит: поднимайтесь сами к монастырю. Ничего не рассказала. Хорошо, что за пару
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дней до этого были на другой экскурсии и Севан тоже входил в цепочку достопримечательностей. А так вот обычным смертным и не узнать интересных фактов. И так на всех точках. Привезли и мол идите сами там фоткайтесь и смотрите. Из машины выходили и все на ходу. Вы остановитесь, расскажите и идите дальше. Но нет. Идет в впереди, рассказывает, а для вереницы слушателей в 15 человек получается аттракцион: растолкай других и подберись ближе к гиду.

Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Анастасия как гид была не очень хороша. Маршрут конечно прекрасен, но информации ноль. Привезли нас на
Сюзанна
Сюзанна
Ответ организатора:
Уважаемая Татьяна, благодарим вас за отзыв.

Мы немного удивлены вашим отзывом, поскольку Анастасия является одним из наших лучших гидов, и мы
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регулярно получаем положительные отзывы о её работе. Наша компания также периодически проводит внутреннюю оценку качества обслуживания среди гидов.

Если вы посетите нашу страну ещё раз, мы будем рады иметь возможность снова предоставить вам наши услуги и изменить ваши впечатления в лучшую сторону.

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С
Отличное впечатление. Единственное неудобство - это автобус: мне пришлось сидеть на самом заднем сиденье с еще 3-мя пассажирами. Это было утомительно, потому что было тесно и приходилось постоянно контролировать свое состояние (чтобы не завалиться на соседа или соседку, если заснешь)
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Вера
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это совершенно другая Армения, лесистая и прохладная, но не менее интересная. Водитель Вартан - суперпрофессионал, гид Тигран был благожелателен, рассказывал и познавательно, и увлекательно.
Команда организует интересные и финансово доступные экскурсии, мы были на двух, и обе доставили нам удовольствие.
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это
Сегодня мы были в Дилиджане, монастыре Агарцин, Иджеване и в монастыре Севанаванк на озере Севан. Это
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A
Экскурсия очень понравилась. Могу смело рекомендовать!
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Оксана
Спасибо большое нашему экскурсоводу Самвелу за интересный рассказ, знания и чувство юмора и водителю Марату за аккуратное вождение. Все было отлично, замечательная экскурсия по Ижеванскому винному заводу, дегустацию и обед.
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Но есть одно но, логистика по маршруту выстроена не очень корректно. Севан в последнюю очередь, к вечеру не видно гор вокруг, так как дымка, да и после дегустации не очень подниматься по крутой лестнице к монастырю. Логичнее было бы начинать тур с Севана, а потом уже ехать дальше.

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