Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Эти достопримечательности стоит посетить, чтобы составить полное представление об Армении! Вы побываете в монастыре Хор Вирап и прикоснётесь к его непростой истории, увидите чудо природы — Азатское водохранилище, полюбуетесь озером Севан и покорите Гутанасар — вулканическую гору-плуг.
Монастырь Хор Вирап. Здесь вершилась судьба сына парфянского полководца Григория, которому было предназначено после долгих испытаний стать первым патриархом Армении и привести армянский народ к христианству. В этой святыне, которая раньше была тюрьмой, невероятная энергетика. Вы полюбуетесь архитектурой, спуститесь в 5-метровую «яму» и увидите библейского красавца — гору Арарат.
Азатское водохранилище. Любителям инопланетных марсианских пейзажей — сюда! Это настоящее чудо природы, известное не только в Армении, но и во всём мире. Водохранилище входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, и на экскурсии вы сможете оценить его красоту!
Озеро Севан. Это горное озеро находится на высоте 1890 метров над уровнем моря. Вы посмотрите на него со смотровой площадки, где также находится монастырь 10 века Севанаванк. В его стенах находится необычный камень-крест — армянский хачкар.
Гутанасар или гора-плуг. Состоит из пемзы вулканического происхождения чёрного цвета. Здесь вас ждёт несложный 15-минутный треккинг. Вы узнаете историю этого места и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo. Мы заберём вас у вашего отеля и после экскурсии отвезём обратно.
Программа будет интересна взрослым и детям от 9 лет
Обед оплачивается отдельно по желанию
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 361 туриста
Меня зовут Мариам. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Много лет работаю гидом-эксурсоводом в Армении. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Дружелюбные и информативные туры мы проводим вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
15 апр 2024
Нам все очень понравилось! Это минипутешествие для нас провели Кристина и Рафаэль. Спасибо Кристине за комфортную и безопасную поездку. Рафаэль - замечательный гид, владеющий прекрасным русским языком. Чувствуется, что он читать дальше
очень любит свою страну, поэтому его повествование очень насыщенное и интересное. Организация поездки отличная. Нас забрали и привезли в указанное место. У нас останутся чудесные воспоминания. . виды Арарата и история Хор Вирапа, армянский кофе в жерле потухшего вулкана и, конечно, прекрасный Севан. Большое спасибо!!
Эльмира
5 апр 2024
Как же нам все понравилось! Погода подкачала, но Мириам и Айк на ходу сориентировались- взяли другую машину, в ходе экскурсии поняли, что видимость будет низкая и поменяли маршрут, включили дополнительный объект. Ребята читать дальше
не только отличные организаторы, но и очень приятные люди. Видео было, что им было искренне важно, чтобы нам понравилось в Армении. Экскурсию рекомендуем от души, Армения невероятная красавица, а мы обязательно вернемся и будем ждать следующей встречи на новых маршрутах!
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