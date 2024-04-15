Эти достопримечательности стоит посетить, чтобы составить полное представление об Армении! Вы побываете в монастыре Хор Вирап и прикоснётесь к его непростой истории, увидите чудо природы — Азатское водохранилище, полюбуетесь озером Севан и покорите Гутанасар — вулканическую гору-плуг.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап. Здесь вершилась судьба сына парфянского полководца Григория, которому было предназначено после долгих испытаний стать первым патриархом Армении и привести армянский народ к христианству. В этой святыне, которая раньше была тюрьмой, невероятная энергетика. Вы полюбуетесь архитектурой, спуститесь в 5-метровую «яму» и увидите библейского красавца — гору Арарат.

Азатское водохранилище. Любителям инопланетных марсианских пейзажей — сюда! Это настоящее чудо природы, известное не только в Армении, но и во всём мире. Водохранилище входит в список мирового наследия ЮНЕСКО, и на экскурсии вы сможете оценить его красоту!

Озеро Севан. Это горное озеро находится на высоте 1890 метров над уровнем моря. Вы посмотрите на него со смотровой площадки, где также находится монастырь 10 века Севанаванк. В его стенах находится необычный камень-крест — армянский хачкар.

Гутанасар или гора-плуг. Состоит из пемзы вулканического происхождения чёрного цвета. Здесь вас ждёт несложный 15-минутный треккинг. Вы узнаете историю этого места и пофотографируетесь в потрясающих природных декорациях.

Организационные детали