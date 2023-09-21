Что вас ожидает:

День 1: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению.

Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат.

Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине. Отсюда открывается величественная панорама: Большой Арарат, который армяне называют Масис, словно два немых брата, стоят они на часах, охраняя равнину и ее города. Как утверждает армянское предание, когда весь мир был залит водой, к склонам этих гигантов причалил Ноев ковчег.

Хор Вирап с панорамой на гору Арарат. Приехать в Армению и не пойти на свидания с горой Арарат? Ну никак нельзя! Хор Вирап словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией.

Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев.

Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии. Энергетика горной воды — это нечто! Можно попросить у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья…»

А вы знали, что в Армении до сих пор отмечают праздник Вардавар, посвящённый Астхик, во время которого люди обливаются водой и дарят друг другу розы. Канатная дорога — «полет» проходит над огромным, очень глубоким ущельем. Действительно впечатляет. Прекрасные виды, а внизу тень от кабинки скользит и чем-то напоминает тень от вертолета.

Монастырский комплекс и пещерный городок

Армения прекрасная страна, наполненная ароматом жизни, а особенно об этом говорят древние монастыри. Посещая монастырь каждый человек представляет жизнь, которая когда то в нём кипела. Один из таких «живых» обителей веры — Татевский монастырский комплекс. Этот монастырь возможно станет для вас самым впечатляющем местом во время этого тура. Ты как будто попадаешь в сказку. Это место силы и уединения, где можно потеряться во времени.

Дозорный пункт Татева. Прогулка на советском кабриолете, да ещё розового цвета! Вы дойдёте до самого завораживающего панорамного вида к Татеву — высота 1800 м. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем

В гостях у Лады

Далее дорога ведёт нас в винный край — Вайоц Дзор, великолепие красных гор, радует глаз. В этом регионе испокон веков и из поколения в поколение делали вина. Мы приглашаем вас на дегустацию вин Арени и эксклюзивных напитков с необычной подачей, но не буду раскрывать всех секретов!

Вас ждёт приятная дегустация с вяленными помидорчиками, бастурмой, мясным суджухом и сухофруктами. Нестандартные и интересные эксклюзивные напитки, вина от Армена — молодого человека из региона Вайоц Дзор, наследник Арени, где из поколения в поколение его предки делали вина, а он с гордостью продолжает дело своих предков.

Армения — солнечная страна славится своими роскошными фруктовыми садами. Традиции создания фруктовой водки берут начало в далеком прошлом, а сегодня технология приготовления дистиллятов доведена до совершенства. На дегустации у вас будет возможность прочувствовать изысканный вкус напитка с фруктовыми отголосками.

День 2: Релакс в горах

Пещера Арени, монастырь Нораванк и курорт Джермук

Пещера Арени — уникальное место. Здесь найдена самая древняя в мире обувь и винодельня. Ведутся раскопки и есть на что посмотреть. Древность и масштаб пещеры поражает. Множество ласточек здесь вьют гнезда-розетки, а также вы сможете увидеть милых, пушистых летучих мышей. Вы не должны пропустить это место!

Прогуляетесь по великолепному каньону Упи Дзор, в конце каньона расположен прекрасный монастырь Нораванк, где таится лик Иисуса Христа, истинный дух Армении это безумно красивая местность и живописные горы.

Джермук — бальнеологический и климатический высокогорный курорт. В советское время город был популярным местом отдыха, известным тёплой весной. В городе производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук». Здесь расположен Джермукский водопад. В настоящее время город перестраивается с целью вновь сделать Джермук центром туризма. Рядом с городом находятся средневековые пещерные комплексы.

Галерея минеральных вод, природный гейзер и Джермукский водопад

Расположен Джермук на высоте 2100 метров в живописнейшем месте, где есть и альпийские луга, и горные леса, и скалы и несколько водопадов, и, конечно множество минеральных источников с различной термальной температурой от 20 до 65 градусов. Само название Джермук, переводится как теплый. Весьма интересно посетить питьевую галерею Джермука, где можно испробовать множество видов минеральной воды. Я уже не говорю о царской ванне, которая находится на Лысой горе.

Одно из самых интересных мест курорта — это гейзер с минеральной водой, бьющий фонтаном с такой силой, что его вполне можно назвать гейзер-джакузи. Как в сказке, окунулся в бурлящую водичку с молоком и … помолодел. Сам водопад Джермук небольшой. Вода стекает 2-мя уступами, и мелкими струйками разбивается о камни. Но он производит очень сильное впечатление. Это великолепие природы очень сложно описать словами. Просто наслаждаешься видом и звуками. SPA процедуры по желанию. На территории города Джермука расположены оздоровительные центры, качество обслуживания на высшем уровне, в SPA работают настоящие знатоки своего дела.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.