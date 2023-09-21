Экскурсия из Еревана: Поездка на канатной дороге и посещение монастыря Хор Вирап
Позвольте себе окунуться в эту удивительную сказку, где дух Армении пробудит в вас величие, страсть и бесконечную любовь к красоте этой удивительной страны.
Вас ждут незабываемые приключения, которые перевернут ваше представление о путешествиях и оставят в вас след навсегда.
Вас ждут незабываемые приключения, которые перевернут ваше представление о путешествиях и оставят в вас след навсегда.
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Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению.
- Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат.
- Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине. Отсюда открывается величественная панорама: Большой Арарат, который армяне называют Масис, словно два немых брата, стоят они на часах, охраняя равнину и ее города. Как утверждает армянское предание, когда весь мир был залит водой, к склонам этих гигантов причалил Ноев ковчег.
- Хор Вирап с панорамой на гору Арарат. Приехать в Армению и не пойти на свидания с горой Арарат? Ну никак нельзя! Хор Вирап словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией.
- Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев.
Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии. Энергетика горной воды — это нечто! Можно попросить у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья…»
А вы знали, что в Армении до сих пор отмечают праздник Вардавар, посвящённый Астхик, во время которого люди обливаются водой и дарят друг другу розы. Канатная дорога — «полет» проходит над огромным, очень глубоким ущельем. Действительно впечатляет. Прекрасные виды, а внизу тень от кабинки скользит и чем-то напоминает тень от вертолета.
Монастырский комплекс и пещерный городок
Армения прекрасная страна, наполненная ароматом жизни, а особенно об этом говорят древние монастыри. Посещая монастырь каждый человек представляет жизнь, которая когда то в нём кипела. Один из таких «живых» обителей веры — Татевский монастырский комплекс. Этот монастырь возможно станет для вас самым впечатляющем местом во время этого тура. Ты как будто попадаешь в сказку. Это место силы и уединения, где можно потеряться во времени.
Дозорный пункт Татева. Прогулка на советском кабриолете, да ещё розового цвета! Вы дойдёте до самого завораживающего панорамного вида к Татеву — высота 1800 м. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем
В гостях у Лады
Далее дорога ведёт нас в винный край — Вайоц Дзор, великолепие красных гор, радует глаз. В этом регионе испокон веков и из поколения в поколение делали вина. Мы приглашаем вас на дегустацию вин Арени и эксклюзивных напитков с необычной подачей, но не буду раскрывать всех секретов!
Вас ждёт приятная дегустация с вяленными помидорчиками, бастурмой, мясным суджухом и сухофруктами. Нестандартные и интересные эксклюзивные напитки, вина от Армена — молодого человека из региона Вайоц Дзор, наследник Арени, где из поколения в поколение его предки делали вина, а он с гордостью продолжает дело своих предков.
Армения — солнечная страна славится своими роскошными фруктовыми садами. Традиции создания фруктовой водки берут начало в далеком прошлом, а сегодня технология приготовления дистиллятов доведена до совершенства. На дегустации у вас будет возможность прочувствовать изысканный вкус напитка с фруктовыми отголосками.
День 2: Релакс в горах
Пещера Арени, монастырь Нораванк и курорт Джермук
Пещера Арени — уникальное место. Здесь найдена самая древняя в мире обувь и винодельня. Ведутся раскопки и есть на что посмотреть. Древность и масштаб пещеры поражает. Множество ласточек здесь вьют гнезда-розетки, а также вы сможете увидеть милых, пушистых летучих мышей. Вы не должны пропустить это место!
Прогуляетесь по великолепному каньону Упи Дзор, в конце каньона расположен прекрасный монастырь Нораванк, где таится лик Иисуса Христа, истинный дух Армении это безумно красивая местность и живописные горы.
Джермук — бальнеологический и климатический высокогорный курорт. В советское время город был популярным местом отдыха, известным тёплой весной. В городе производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук». Здесь расположен Джермукский водопад. В настоящее время город перестраивается с целью вновь сделать Джермук центром туризма. Рядом с городом находятся средневековые пещерные комплексы.
Галерея минеральных вод, природный гейзер и Джермукский водопад
Расположен Джермук на высоте 2100 метров в живописнейшем месте, где есть и альпийские луга, и горные леса, и скалы и несколько водопадов, и, конечно множество минеральных источников с различной термальной температурой от 20 до 65 градусов. Само название Джермук, переводится как теплый. Весьма интересно посетить питьевую галерею Джермука, где можно испробовать множество видов минеральной воды. Я уже не говорю о царской ванне, которая находится на Лысой горе.
Одно из самых интересных мест курорта — это гейзер с минеральной водой, бьющий фонтаном с такой силой, что его вполне можно назвать гейзер-джакузи. Как в сказке, окунулся в бурлящую водичку с молоком и … помолодел. Сам водопад Джермук небольшой. Вода стекает 2-мя уступами, и мелкими струйками разбивается о камни. Но он производит очень сильное впечатление. Это великолепие природы очень сложно описать словами. Просто наслаждаешься видом и звуками. SPA процедуры по желанию. На территории города Джермука расположены оздоровительные центры, качество обслуживания на высшем уровне, в SPA работают настоящие знатоки своего дела.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Ответы на вопросы
- Что входит
- Организация грамотного тура
- Транспортное обслуживание
- Услуги Квалифицированного Гида
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Питание по описанию программы
- Дегустация эксклюзивных напитков (при желании)
- Что не входит
- Личные расходы (питание не по программе, сувениры)
- Авиабилеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности (Ереван)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Точное время начала тура Вам сообщат после бронированияЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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