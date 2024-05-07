Встречаемся в Ереване и едем к любимому символу страны — подножию священной для армян горы Арарат. Вы полюбуетесь её заснеженными вершинами, наглядно узнаете, с каких сторон находятся соседние страны, увидите Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в Армении — и послушаете подробный рассказ гида. Посмотрим на «деревню аистов» Суренаван — небольшую деревушку, где над каждым домом свито гнездо.

На обед остановимся в селе Арени, в семье винодела и гостеприимного армянина. Вы попробуете местное вино и шашлык из тандыра. После посетим пещеру Арени, где были обнаружены древние артефакты: первый кожаный башмак и винодельня.

Затем, проехав по живописным горным перевалам, окажемся в ущелье реки Арпа. Здесь, среди похожих на инопланетные красных скал, стоит монастырь Нораванк — жемчужина средневековой армянской архитектуры 13-14 веков. Это одно из самых невероятно красивых и атмосферных мест страны — вы сможете в этом убедиться. На обратном пути заглянем в винодельню: вы продегустируете плодово-ягодные вина, в том числе гранатовое.

Вечером вернёмся в Ереван и разместимся в отеле, где проведём две ближайшие ночи. На ужин отравимся в кафе или ресторан из предложенных вам на выбор.