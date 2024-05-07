С местными
Описание тура
Организационные детали
Тур стартует из Еревана и заканчивается в Владикавказе, для посещения Грузии необходим загранпаспорт.
За 3-4 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и необходимая информация.
По объективным причинам чередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
Проживание. Проживание в отелях 3* в Ереване, Тбилиси, Сигнахи, Степанцминде, 2-местное размещение в номере).
Питание. В стоимость включены 6 завтраков и 3 обеда, в том числе с национальными блюдами
Визы. Россиянам для посещения Грузии необходим загранпаспорт, дополнительные визы не нужны. В Армению можно въехать по российскому паспорту.
Уровень сложности. Спокойный отдых и минимальное количество перемещений. Переезды на личном транспорте в рамках одного региона.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Арарат, Хор Вирап, пещера Арени, Нораванк и дегустации
Встречаемся в Ереване и едем к любимому символу страны — подножию священной для армян горы Арарат. Вы полюбуетесь её заснеженными вершинами, наглядно узнаете, с каких сторон находятся соседние страны, увидите Хор Вирап — колыбель зарождения христианства в Армении — и послушаете подробный рассказ гида. Посмотрим на «деревню аистов» Суренаван — небольшую деревушку, где над каждым домом свито гнездо.
На обед остановимся в селе Арени, в семье винодела и гостеприимного армянина. Вы попробуете местное вино и шашлык из тандыра. После посетим пещеру Арени, где были обнаружены древние артефакты: первый кожаный башмак и винодельня.
Затем, проехав по живописным горным перевалам, окажемся в ущелье реки Арпа. Здесь, среди похожих на инопланетные красных скал, стоит монастырь Нораванк — жемчужина средневековой армянской архитектуры 13-14 веков. Это одно из самых невероятно красивых и атмосферных мест страны — вы сможете в этом убедиться. На обратном пути заглянем в винодельню: вы продегустируете плодово-ягодные вина, в том числе гранатовое.
Вечером вернёмся в Ереван и разместимся в отеле, где проведём две ближайшие ночи. На ужин отравимся в кафе или ресторан из предложенных вам на выбор.
Экскурсия по Еревану, Гарни, «Симфония камней» и Гегард
После завтрака вас ждёт знакомство со столицей Армении, одним из древнейших городов мира. Вместе с гидом мы прогуляемся по центру и главным улицам, заглянем в потаённые уголки. Вы услышите истории и легенды и непременно подниметесь на вершину Каскада — знаковой лестницы Еревана, откуда открывается завораживающий вид на его розовые здания.
Затем отправимся в село Гарни. По приезде по-домашнему пообедаем и пойдём смотреть на языческий храм Гарни, построенный в греческом стиле с ионическими колоннами на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат. Следом прогуляемся по уникальному ущелью «Симфония камней», где вулканически породы застыли в виде огромных столбов и из-за своей симметричности кажутся рукотворными.
В завершении дня посетим монастырский комплекс 13 века Гегард, часть которого высечена в скале в окружении утёсов. Вы узнаете историю необычного храма и сможете ощутить непердаваемую атмосферу храма, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером вернёмся в отель.
Севан и Севанаванк, обед у озера, прогулка по Дилижану, переезд в Тбилиси
Позавтракав и забрав вещи из отеля, выезжаем к Севану. Это «армянское море» находится на высоте 2000 метров и является самым большим озером на Кавказе. Насладимся водными пейзажами и посетим средневековый монастырь Севанаванк, основанный в 9 веке.
Пообедаем с видом на синеву озера шашлыком из местной рыбы и отправимся в Дилижан — горноклиматический курорт, который часто называют армянской Швейцарией. Здесь нам откроются совсем другие пейзажи. После увлекательной прогулки едем к границе с Грузией. Вечером прибудем в Тбилиси и разместимся в отеле, в котором проведём две ночи.
Знакомство с Тбилиси
Утром отправимся исследовать Тбилиси: гид познакомит вас с историей и архитектурой города, расскажет о традициях грузинского народа. Мы прогуляемся по атмосферным улочкам старой части столицы, посмотрим на резные балкончики и увидим театр марионеток Габриадзе. Пройдёмся по площади Свободы, мосту Мира и парку Рике, посетим главные храмы.
По канатной дороге поднимемся к крепости Нарикала и огромному символу-памятнику «Мать Грузии», полюбуемся видами на город с высоты, а в Инжировом ущелье сфотографируемся на фоне водопада. Побываем и в районе серных бань, где тёплые источники бьют прямо из-под земли. Желающие перед ужином смогут заглянуть в бани и опробовать эффект серной воды на себе.
Вечером по желанию группы можем отправиться в ресторан, где помимо грузинской кухни будет возможность насладиться традиционным многоголосием и национальными танцами.
Пещерный город Уплисцихе, Гори, Мцхета и вечер в Сигнахи
Сегодня побываем в двух бывших столицах Грузии. Но сначала отправимся в древний пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале, где сохранились остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. Затем прогуляемся по центру города Гори — родине Сталина.
После традиционного грузинского обеда посетим Мцхету, которая известна ещё со времён прошлой эры. Долгое время это место оставалось культурным, духовным и экономическим центром страны. Мы увидим храм Светицховели 11 века, внесённый в список ЮНЕСКО, и поднимемся к храму Джвари 6 века, воспетому Михаилом Лермонтовым в поэме «Мцыри». Полюбуемся живописными видами на слияние рек Куры и Арагви.
К вечеру приедем в уютный Сигнахи и поужинаем после размещения в отеле.
Прогулка по Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави и путь по Военно-Грузинской дороге до Степанцминды
Проснувшись в Кахетии, самом винном регионе Грузии, и позавтракав, идём гулять по Сигнахи, городу любви: в местном Загсе можно расписаться всего за 5 минут. Вы услышите романтичную историю, пройдётесь по самой длинной крепости Грузии и полюбуетесь панорамами Алазанской долины. Прогуляемся по территории действующего женского монастыря Бодбе, где захоронены останки святой Нино. Отсюда открываются завораживающие виды долины и заснеженных вершин Кавказского хребта.
Пообедаем в кафе с панорамным видом и посетим винодельню. Вы узнаете о тонкостях производства «напитка богов», познакомитесь с историей местной технологии и продегустируете напитки. После заедем в столицу Кахетии — Телави — место съёмок эпизодов фильма «Мимино».
Проедем по знаменитой Военно-Грузинской дороге. По пути остановимся у крепости Ананури, возведённой местными князьями для защиты Дарьяльского ущелья, бирюзового Жинвальского водохранилища и у Арки Дружбы — символа дружбы между народами Грузии и России. Вечером разместимся в отеле в горах недалеко от посёлка Степанцминда с видом на величественный Казбек. За заключительным ужином поделимся друг с другом впечатлениями и эмоциями от путешествия.
Подъём к Троицкой церкви, переезд во Владикавказ
В этот день поспим немного подольше и поедем по серпантину на высоту более 2000 метров к Троицкой (Гергетской) церкви, самой высокогорной церкви Грузии у подножья Казбека. Святыня возвышается над посёлком, а виды, которые от неё открываются, впечатляют и заставляют сердце биться чаще.
Затем пообедаем в кафе и отправимся в Верхний Ларс, чтобы пересечь границу и добраться до аэропорта Владикавказа. Если вы захотите остаться в столице Северной Осетии, отвезём вас в центр города. Прибытие в аэропорт (или на ж. -д. вокзал) Владикавказа — ориентировочно к 15:00, рекомендуемое время вылета — не ранее 16:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3
- Питание по программе
- Транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном микроавтобусе (минивене) с кондиционером
- Групповой трансфер от аэропорта Еревана в первый день
- Групповой трансфер до аэропорта Владикавказа в последний день
- Сопровождение организатором, русскоговорящими гидами-водителями на всём маршруте и профессиональными местными гидами на отдельных локациях
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Поддержка и помощь организатора по всем вопросам
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Еревана в первый день тура и обратно из Владикавказа (окажем помощь в подборе билетов)
- Питание вне программы: 4 обеда и 6 ужинов
- Сувениры, серные бани (по желанию)
- Индивидуальный трансфер в случае более раннего прилёта
- Доплата за одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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