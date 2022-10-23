Монастырь Хор Вирап – туры в Ереване

Найдено 7 туров в категории «Монастырь Хор Вирап» в Ереване, цены от $299, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шестидневный тур по Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $624 за всё до 3 чел.
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Влюбиться в Армению за 4 дня
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Ляйсан
    23 октября 2022
    Шестидневный тур по Армении
    Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
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    Все программа продумана до мелочей. Очень деликатно и четко решались любые вопросы. А как вкусно нас кормили - не передать словами. Однозначно именно благодаря организации Армения оставила неизгладимые впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастырь Хор Вирап»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Шестидневный тур по Армении
  2. 2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
  3. Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
  4. Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
  5. Влюбиться в Армению за 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Монастырь Хор Вирап" можно забронировать 7 авторских туров от 299 до 800 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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