Что вас ожидает:

День 1: День прилета.

Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.

День 2: Погружение в древность: Арка Чаренца, Храм Гарни, Монастырь Гегард и традиционный лаваш

Завтрак в отеле. Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с языческой, так и с христианской Арменией. По ходу нашей экскурсии, мы посетим Арку Чаренца — излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил приходить на это место и наслаждаться красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.

Посещение языческого храма Солнца (1 в. н. э.) в селении Гарни — излюбленного места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней».

Посещение пещерного храма Св. Гегард (12-13 вв.), в переводе означающего «святое копье» в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000). Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.

День 3: Знакомство с Ереваном

Ереван — любовь с первого взгляда!

Классический тур по столице Армении — Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет. Столице Армении уже 2.800 лет. Ереван самый большой город страны, название которого происходит от легендарной урартской крепости Эребуни, откуда и простирается почти трехтысячелетняя история города. Свой современный облик Ереван получил благодаря Александру Таманяну — главному архитектору генерального плана города. Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным «Крытым рынком» и «Голубой Мечетью», проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.

После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.

Сделав самые обворожительные фотографии, и ознакомившись с историями и рассказами о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян. Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века. Ее архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. Среди них – Музей истории Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.

Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Мемориал был построен на одноименном холме в 1960-е годы по инициативе местных властей. В 1995 комплекс обзавелся подземным музеем. Ее экспонаты повествуют об ужасной трагедии армянского народа, которому пришлось пережить просто нечеловеческие страдания во время гонений, организованных Османской империей.

Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией

Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы с Вами отправимся на Ереванский Коньячный Завод. Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.

Далее мы с Вами окажемся в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаем, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии. Ну вот, настало уже время долгожданной дегустации. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы в Вами будем дегустировать коньяки АрАрАт 3 звезды и Ахтамар 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Ночь в Ереване.

День 4: Природные чудеса и святыни Севана

Завтрак в отеле. Экскурсия на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы также поднимемся на вершину полуострова «Ахтамар», осмотрим Севанский монастырь (9 в.). По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!

О происхождении названия «Севан» существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!»

Тур в Дилижан — монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км. от Дилижана и в 6 км. от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю. Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.

День 5: Караундж — Татевский Монастырь

Завтрак в отеле. Караундж (Зорац Карер) — в 200 км. от Еревана, у г. Сисиан, находится доисторический памятник, состоящий из сотен вертикально поставленных камней со сквозными отверстиями. Древнейшая обсерватория Караундж, напоминает Стоунхендж.

Тур в Татевский монастырь — уникальный шедевр армянской архитектуры, построенный в 9 веке. Этот монастырь являлся одним из древнейших духовных центров средневековой Армении, а также крупнейшим университетом своего времени. Благодаря строительству самой длинной канатной дороги в мире «Крылья Татева» (5,7 км) комплекс стал одним из самых часто посещаемых мест в Армении. При благоприятных погодных условиях предусмотрено также посещение водопада Шаки. Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.

День 6: Памятник Армянскому Алфавиту — Сагмосаванк — крепость Амберд

Завтрак в отеле. Алфавит — гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческой идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии. Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности.

Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. Армянской письменностью пользуются в Армении, Нагорном Карабахе, Джавахке, в общинах армянской диаспоры. На армянском языке была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры. Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк «Монастырь Псалмов»

Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь XVII века, это семнадцать веков назад в прошлое — в IV век н. э. Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении.

Тур в Крепость Амберд* («крепость в облаках») - На южном склоне величественной горы Арагац, вдали от шумных городов, возвышается средневековая крепость Амберд. Она находится на скалистом склоне на высоте 2100 метров, с двух сторон защищенная глубокими ущельями на слиянии рек Амберд и Аркашен. Эта уникальная достопримечательность расположена в 50 км. от Еревана, и к ней ведет единственная дорога, проходящая по горным серпантинам, из-за чего зимой крепость становится непреступной – на многие километры путь заносит мощным слоем снегом. Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване. Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой.

Посещение Крепости Амберд возможно только при благоприятных погодных условиях.

День 7: День вылета

Трансфер в Аэропорт и счастливое возвращение домой.

Важная информация: