Индивидуальная экскурсия по Еревану: волейбол и катание на водных мотоциклах
Приглашаем в незабываемый тур с проживанием в коттедже, завтраком по системе шведский стол. Экскурсия проводится на новых элекрокарах TESLA, при наличии прав вы сможете сесть за руль. Посетим самый песчаный и чистый пляж озера и увидим замечательный монастырь Севанаванк.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Село Бжни
- Церковь Святой Богородицы
- Крепость Бжни
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Сначала мы отправимся в село Бжни, одну из самых древних армянских поселений. Там вы сможете оценить великолепие природы, такие как Церковь Святой Богородицы и крепость Бжни.
- Затем мы отправимся к озеру Севан, где вы сможете посетить Севанаванк — замечательный монастырь, который является значительным памятником армянской архитектуры средневековья.
- Далее мы планируем посетить самый песчаный и чистый пляж озера. Там вам предоставят роскошный коттедж на один день. По утрам организуется завтрак в формате «шведский стол» для гостей. Вечером можно насладиться костром у берега и часто организуются танцы на пляже. А для вас будет организован романтический ужин прямо на берегу озера.
Важная информация:
- Экскурсия проводится на новых элекрокарах TESLA с кондиционером и Wi-Fi.
- Если у вас есть при себе права то можете бесплатно водить TESLA.
- Экскурсия проводится на русском языке.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
- Ужин в самом популярном ресторане города уже включен в стоимость.
Каждый день с 09.00-10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в курортном отеле
- Трансфер бизнес класса
- Бесплатный Wi-Fi
- Питание (завтраки, обеды и ужины)
- Напитки (чай, кофе, вода)
- Настольный теннис
- Катание на водных мотоциклах (по желанию)
- Волейбол на пляже
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2Завершение: Ереван, ул. Арама, д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 09.00-10.00Экскурсия длится около 1 дня 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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