Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla

Индивидуальная экскурсия по Еревану: волейбол и катание на водных мотоциклах

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Приглашаем в незабываемый тур с проживанием в коттедже, завтраком по системе шведский стол. Экскурсия проводится на новых элекрокарах TESLA, при наличии прав вы сможете сесть за руль. Посетим самый песчаный и чистый пляж озера и увидим замечательный монастырь Севанаванк.
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Жемчужина Армении с экскурсией на Tesla
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
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авг
11
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12
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Что вас ожидает:

  • Село Бжни
  • Церковь Святой Богородицы
  • Крепость Бжни
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Сначала мы отправимся в село Бжни, одну из самых древних армянских поселений. Там вы сможете оценить великолепие природы, такие как Церковь Святой Богородицы и крепость Бжни.
  • Затем мы отправимся к озеру Севан, где вы сможете посетить Севанаванк — замечательный монастырь, который является значительным памятником армянской архитектуры средневековья.
  • Далее мы планируем посетить самый песчаный и чистый пляж озера. Там вам предоставят роскошный коттедж на один день. По утрам организуется завтрак в формате «шведский стол» для гостей. Вечером можно насладиться костром у берега и часто организуются танцы на пляже. А для вас будет организован романтический ужин прямо на берегу озера.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на новых элекрокарах TESLA с кондиционером и Wi-Fi.
  • Если у вас есть при себе права то можете бесплатно водить TESLA.
  • Экскурсия проводится на русском языке.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Ужин в самом популярном ресторане города уже включен в стоимость.

Каждый день с 09.00-10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в курортном отеле
  • Трансфер бизнес класса
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Напитки (чай, кофе, вода)
  • Настольный теннис
  • Катание на водных мотоциклах (по желанию)
  • Волейбол на пляже
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, ул. Арабкир Мамикинянц, д. 2
Завершение: Ереван, ул. Арама, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09.00-10.00
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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