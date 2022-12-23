Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат

Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа

Отправляемся в тур-перезагрузку по Армении: за 3 дня объедем главные достопримечательности страны, увидим языческий храм Гарни, будто перенесённый прямиком из Афин, полюбуемся зеркальной гладью Севана и отражающихся в нём вершин. Восхитимся Араратом, услышим армянские легенды и заглянем в древние храмы.

Какая святыня построена на деньги римского императора Нерона, где хранится «копьё судьбы» и какой храм был построен по указанию Иисуса — узнаете в путешествии.
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Ближайшие даты:
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
29
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дек
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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