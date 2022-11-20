Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия

Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви

Армянское вино, национальная кухня, ароматные лепёшки из тандыра и запорошенные вершины — хорошо, а в комплекте с Грузией — ещё лучше.

Отправляемся встречать Новый год на Кавказ! Всего за 6 дней вы увидите главные достопримечательности двух стран: полюбуетесь озером Севан и прогуляетесь по Еревану, постараетесь не заплутать на узких улочках Тбилиси и узнаете секреты производства напитка на крупнейшем винном заводе.

Вас ждут мастер-класс по изготовлению традиционных грузинских пури и море легенд, преданий и проникновенных тостов от местных гидов.
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Кавказский Новый год 2 в 1: Армения и Грузия
Ближайшие даты:
29
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие в туре возможно с 18 лет.

Виза гражданам РФ не требуется. Прилететь в страну вы можете по загранпаспорту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🚌На автобусе🔭ОбзорныеГарни🗽Популярные местаОзеро Севан🍀Природа и пейзажиДилижан🧳Многодневные туры5-дневные турыНовые🎄Новогодние 2023Винодельни

Похожие туры в Ереване

Моя добродушная Армения
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марта
Марта
Нет отзывов
Моя добродушная Армения
Обнять Армению сердцем, увидеть 6000-летнюю винодельню и научиться готовить суджух
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
270189 за всё до 4 чел.
Три незабываемых дня в Армении
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зара
Зара
Нет отзывов
Три незабываемых дня в Армении
Отправляйтесь на три незабываемых дня в Армению
Ваш отель
Завтра
25 ноя
26 ноя
27 ноя
$320 за 1 человека
Большое путешествие по Армении на целый день
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Акоп
Акоп
5
11 отзывов
Большое путешествие по Армении на целый день
Посетить старинные монастыри, погулять по пещерному городу и прокатиться на «Крыльях Татева»
любая точка в городе Ереван
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
от 333 за всё до 3 чел.
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
Нет отзывов
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Самая высокая гора республики Армения
Заезд за туристами по адресу проживания
$399 за всё до 3 чел.
Покоряя Армению: Храм Гарни - Монастырь Гегард - Цахкадзор - Озеро Севан
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Григорий
Григорий
5
19 отзывов
Очень популярно сейчас
Покоряя Армению: Храм Гарни - Монастырь Гегард - Цахкадзор - Озеро Севан
Приглашаю вас осмотреть главные достопримечательности Армении в удобном для вас темпе
Экскурсия начинается в указанном вами месте
$215 за всё до 6 чел.
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Welcome
Welcome
Нет отзывов
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
Аэропорт Звартноц
$690 за 1 человека
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
на площади Республики
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
5446 за 1 человека
Древние храмы Армении
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
4.5
6 отзывов
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
у вашего отеля
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
126 за всё до 3 чел.
Шестидневный тур по Армении
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
Организатор экскурсии Зара
Зара
5
1 отзыв
Шестидневный тур по Армении
Насыщенный шестидневный тур с включённым в стоимость проживанием
Площадь Республики
$450 за 1 человека
Огни вечернего Еревана
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Софья
Софья
5
5 отзывов
Огни вечернего Еревана
Культурная столица и самый населённый город Армении обладает совершенно особой аурой
Каскад
$24 за 1 человека
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лада
Лада
5
4 отзыва
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
На экскурсии мы погрузимся в прошлое Армении
По договоренности (Ереван)
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
$300 за всё до 3 чел.
Армения от А до Я
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Гаянэ
Гаянэ
4.9
14 отзывов
Армения от А до Я
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Мы с водителем заберем вас из отеля
Завтра
21 ноя
23 ноя
25 ноя
130 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🧭
ТАМ