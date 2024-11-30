Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан. Проезжая через город Дилижан, мы сделаем остановку у
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00
Описание тура
Что вас ожидает: Обилие архитектурных шедевров, христианских святынь Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900 м. над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. Экскурсия начинется с приятной утренней тренировки – подъем по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении — хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса. Далее вы направитесь на север, где вы сможете насладиться красивейшей природой Армении. Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении. Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в X-XIV веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени. Если вам интересно почему, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Вдохновляющие красоты пейзажей и умиротворение монастырей Во время этого тура вы направитесь к северу-востоку, в одно из самых зеленых областей Армении — в Лорийскою область, где два из трех монастырей включены в список ЮНЕСКО. Монастыри Ахпат и Санаин тесно взаимосвязаны и расположены в 20 минутах езды друг от друга. Легенда гласит, что оба монастыря были построены масонами отцом и сыном, но Санаин был построен раньше. Название монастыря Санаин, построенный отцом, означает «этот старше другого», тогда как Ахпат означает «великая стена». Главные храмы в обоих комплексах были построены княгиней Хосровануйш, в честь процветания ее двух сыновей, князей Смбата и Кюрикэ, чьи изображения можно увидеть на восточной стене церкви в Санаине. Главная церковь в комплексе Ахпата — церковь Св. Ншана была построена в 976 году, а главная церковь в комплексе Санаин была построена на 30 лет раньше. Последняя остановка — монастырь Ахтала, которую относят к X веку. Крепость Ахтала является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех крепостей в Армении, которая славится своими великолепными средневековыми фресками. А еще говорят, что здесь когда-то хранился крест, который был использован Иоанном Крестителем для крещения Иисуса Христа. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан
- Монастырь Ахарцин
- Монастырь Гошаванк
- Монастырь Санаин
- Монастырь Ахпат
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-7 чел. - минивэн, 8-19 чел. - микроавтобус)
- Услуга гида
- Встреча и возвращение в ваш отель
- Вода в бутылках
- Бесплатный Wi-Fi
Что не входит в цену
- Обед
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес Вашего проживания
Завершение: Место Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
- ВАЖНО:
- После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию Налоговой службы Армении
- Обратите внимание: вы оплачиваете 20% тура онлайн каналу, а остальную часть по ссылке, которую мы вам отправим сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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