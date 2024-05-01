Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Вы увидите знаменитые армянские святыни Эчмиадзин, средневековый Звартноц и загадочный Хор Вирап, полюбуетесь горой Арарат и озером Севан и поднимитесь на Ереванский Каскад. Шесть дней ярких впечатлений, которые сформируют наиболее полное представление о солнечной Армении.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|88 500 ₽
Описание
Организационные детали
Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Гражданам других стран также не виза не нужна, она ставится по прилету.
Прибывающим иностранным гражданам нужно взять с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификат о полной вакцинации против COVID-19 в дозировках, определенных в соответствии с инструкциями по применению конкретной вакцины (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).
Можно участвовать с детьми любого возраста: дети до 5 лет бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, а для детей от 5 до 12 лет скидка 50%.
Проживание. Будем жить в гостинице в Ереване (отель Ani Central inn, 4* или аналогичные). Размещение двухместное, удобства в номере (стандартные условия).
Питание. В программу включены завтраки (формат — шведский стол). На обед будем заходить в кафе по пути (кафе выбираются по локациям, будут как национальные, так и европейские блюда, по желанию гостей), поужинать можно будет в кафе Еревана — мы подскажем подходящие варианты.
Километраж. Дополнительная подготовка для пеших туров не нужна, программа доступна для всех желающих.
Программа тура по дням
Приезд в Ереван
Мы встретим вас в аэропорту Еревана «Звартноц» и довезем до отеля. Сегодня полностью свободный день — вы можете отдохнуть после дороги, либо самостоятельно прогуляться по городу.
Ереванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины Звартноца
Прогулка по столице. После завтрака в отеле нас ждет экскурсия по столице Армении: прогуляемся по ереванским улочкам, послушаем уличных музыкантов — это город творчества и музыки! Затем поднимемся на Каскад, откуда открывается отличный вид на окрестности. Вы узнаете и увидите, почему Ереван называют «розовым городом» и услышите истории о местных знаменитостях, когда будете проходить мимо Академического театра оперы и балета.
Армянский Ватикан. Затем мы отправимся в Эчмиадзин — это исторический центр армянской апостольской церкви, где первым в мире было принято христианство как официальная религия. Считается, что именно здесь находится оригинал оригинал Копья Лонгина, одного из орудий Страстей, которое вонзили в подреберье Иисуса Христа (если зайдете в музей «Сокровищница Эчмиадзина», сможете его увидеть).
Масштабный древний храм. На обратном пути заедем в Звартноц — средневековый храм 7 века, который был одним из самых высоких строений своего времени. Храм действовал более 300 лет, а потом был разрушен землетрясением и потерялся под завалами. Обнаружили его только в 20 веке — теперь это популярное туристическое место, которое очень эффектно смотрится на фотографиях.
Танцующие фонтаны. Вечером вернемся в Ереван. Можно будет самостоятельно прогуляться к площади Республики и посмотреть танцующие фонтаны — в темное время суток там происходят невероятные шоу, открытые и доступные для всех желающих.
Севан, Дилижан и армянская Швейцария
Озеро цвета неба. Завтракаем в отеле и едем на озеро Севан — самое крупное озеро на Кавказе и одно из самых больших горных пресноводных озер в мире. Кристально чистая голубая вода, вокруг горы, отражающиеся в озере — здесь можно сделать фантастические снимки!
Герои «Мимино». Затем отправимся в город-курорт Дилижан. Помните слова Фрунзика Мкртчяна? «Валико Джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет — второе место занимает в мире!» Увидим памятник знаменитым героям из «Мимино» и вспомним крылатые фразы из фильма.
Монастырь среди скал. Дилижан интересен не только своей киноисторией. В нескольких километрах от города находится монастырский комплекс Агарцин, который называют «армянской Швейцарией». Шейху эмирата Шарджа так понравился этот монастырь, что он решил его отреставрировать, так что сейчас все находится в очень хорошем состоянии. Зайдем внутрь, а потом прогуляемся к водопадам недалеко от монастыря. После этого вернемся в гостиницу в Ереване и отдохнем.
Подземелья Хор Вирапа, монастырь среди скал Нораванк и армянское вино
К горе Арарат. Завтракаем в гостинице и едем на границу с Турцией — в монастырь Хор Вирап. Отсюда хорошо видно знаменитую гору Арарат, где, согласно Библии, оказался Ноев ковчег во время всемирного потопа. В переводе с армянского «Хор Вирап» означает «глубокое ущелье» или «глубокая темница». Такое название храм получил из-за того, что здесь около 13 лет находился в заточении Григорий Просветитель, который проповедовал христианство в Армении. По довольно крутой лестнице сейчас можно спуститься в подвал и посмотреть место заточения — некоторые считают, что стены здесь могут творить чудеса.
Винный край. Затем мы отправимся в деревню Арени, которая славится своим вином. Можно будет попробовать местные сорта и приобрести понравившиеся вина.
Нораванк среди скал. После этого нас ждет необычная двухэтажная церковь с уникальным барельефом с изображением Бога Отца над входом — это монастырский комплекс Нораванк. Здесь очень хорошо ощущается гармония творений природа и человека: храм идеально расположен на утесе среди отвесных красных скал ущелья реки Арпа — фантастическое место!
Вечер в Ереване. Нагулявшись, вернемся в Ереван в гостиницу. Если у вас останутся силы, можете самостоятельно прогуляться по городу и полюбоваться вечерним шоу танцующих фонтанов.
Древние храмы и «поющее» ущелье
Языческий храм Солнца. После завтрака едем в Гарни — это языческий храм, построенный почти две тысяч лет назад! Храм посвящен богу Солнца Митре, и его не тронули даже когда Армения приняла христианство, а языческие строения стали сносить. В храме устроили летнюю резиденцию царей, и сейчас это единственный памятник в Армении, относящийся к эпохе язычества.
Базальтовый орган. Заедем в Гарнийское ущелье с очень хорошей акустикой и скалой, напоминающей симметричные трубы органа. Сложно представить, что такие ровные симметричные формы создала сама природа! Это место еще называют «Симфонией камней» и «Базальтовым органом», ведь звуки, издающиеся из ущелья во время сильных ветров, напоминают игру оркестра.
Храм в скале. Затем мы поедем к монастырю Гегард, часть которого вырублена прямо в твердых базальтовых скалах. Если начать петь внутри храма, звук будет такой мощный, будто выступаете в профессиональном концертном зале. Зайдем в кельи-пещеры, рассмотрим барельефы и традиционные армянские хачкары, высеченные в склоне холма. После этого вернемся в Ереван и отдохнем в гостинице.
Возвращение домой
Завтракаем в гостинице и едем в аэропорт — путешествие подошло к концу! Если ваш выезд только вечером, мы можем организовать вам дополнительную программу на этот день и порекомендовать места, которые стоит посетить.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле (в двухместном номере) - 5 ночей
- Завтраки в отеле
- Трансфер отель - аэропорт - отель
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
- Бутылка воды каждый день
- Карта Армении
- Профессиональный гид
- Профессиональный водитель
- Небольшие подарки
- Все входные билеты на памятники, упомянутые в программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка (по желанию)
- Проживание в одноместном номере
- Обеды и ужины
- ПЦР-тест на коронавирус, если у вас нет QR-кода