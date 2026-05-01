Описание тура
Армения — страна открытой души, талантливых и искренних людей, потрясающей еды и вина, рвущих воображение пейзажей, древней архитектуры и ностальгии по детству.
Я обожаю Армению, неоднократно изъездил ее вдоль и поперек и собрал в этом путешествии все самое аутентичное, шокирующее и вкусное, чем богата страна — эти 8 дней будут насыщенны приключениями и яркими эмоциями до краев. Мы проедем на комфортабельном минивене через всю страну, увидим не только известные достопримечательности (Татев, Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Севанаванк — все они естественно тоже в программе), но главное — посетим очень укромные уголки и встретим великолепных людей, о которых не расскажут в путеводителях.
В нашей команде будет не более 10 человек — самый комфортный формат, чтобы быть более гибкими и наслаждаться страной в роли путешественников, а не группы туристов. Концепция road trip, дорожного путешествия с четкой организацией и детально продуманным маршрутом, поможет открыть настоящую Армению.
По перемещениям:
По Армении мы ездим на новом комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, который расчитан на 17 пассажиров. В группе максимум 10 человек, соответственно нам будет просторно и у вас гарантировано будет место у окна:)
Программа тура по дням
Ереван. Знакомство, улочки старого города и Арарат
Встреча в аэропорту Еревана и трансфер. Заселяемся в отель.
Важно: Для полноценного знакомства с городом рекомендую, чтобы ваш рейс прибывал в Ереван в первой половине дня, до 13:00, или накануне.
Встречаемся в отеле и отправляемся гулять по городу. Насладимся видом на город, спускаясь с бесконечной лестницы Каскад, и скорее всего впервые увидим очертания Арарата. Оценим современное искусство в сквере Туманяна, заглянем в сохранившиеся тайные дворики, чтобы увидеть, как выглядел Ереван раньше, по дороге перекусим в маленьком колоритном карабахском кафе сочными лепешками с зеленью и молодым вином, выйдем на площадь Шарля Азнавура с изящным фонтаном и на шикарную ренессансную площадь Республики, пройдем по главной артерии города, улице Абовяна, увидим самый древний сохранившийся в столице храм, голубую мечеть Xvii века и много других достопримечательностей. Прогулка будет сопровождатсья рассказами о жизни города и о его истории, поэтому под конец дня вы станете знакомы с Ереваном намного ближе.
Если успеем, то зайдем выпить кофе в колоритную библиотеку Мирзояна - артпространство, воссозданное в традиционном дворе Xix века, в район Конд, который называли единственными трущобами Ссср (но не стоит пугаться, местные искренне дружелюбны каждому гостю), заглянем и на главную винную улицу в один из первых в стране винных баров - оплот знаменитой армянской винной революции.
Вечером — первое серьезное знакомство с армянской кухней в колоритной таверне, где великолепно готовят и где любят ужинать ереванцы.
Дорога на восток. Аисты, вино и ветреный перевал
Сразу после завтрака загружаемся в наш минивэн и мчимся к монастырю Хор Вирап. От этого монастыря с очень интересной историей открывается лучший вид на Арарат — он здесь как на ладони!
Дальше - интереснее. Двигаемся на восток, а за окном пейзажи как на диком западе - красные горы, глубокие ущелья… Село Арени - один из центров армянского виноделия. Мы посетим маленький частный виноградник, где делают одни из лучших в стране вин. Пока супруга хозяина готовит вкуснейший обед из свежих местных продуктов, мы погуляем с моим хорошим другом, владельцем виноградника Нвером, вдоль лозы и узнаем об особенностях виноделия.
После обеда — величественный монастырь Нораванк, живописно возвышающийся скале. Мы изучим его территорию, пофоткаемся на фоне ярко-красных скал и поднимемся на одну секретную площадку над монастырем для лучшего обзора. Пресекаем ветренный перевал Воротан, который в мае и июне напоминает не то Шотландию, не то Новую Зеландию.
В лучах закатного солнца мы остановимся в одной из самых живописных точек Армении, на пустынном цветущем плато над Спандарянским водохранилищем, где не бывает туристов. Заедем в загадочное место Кавказа, древний мегалитический комплекс Караундж — аналог Стоунхенджа. Уже затемно прибываем на место ночлега, эко-отель, где нас будут ждать 2 коттеджа над глубоким ущельем, из которого по вечерам слышен вой шакалов.
!!! Эту ночь мы проведем в двух коттеджах, в каждом из которых по 4 спальни и по 2 ванные комнаты - то есть 1 ванная комната на 2 спальни
Загадочный Сюник. Пещерный город, Татев и не только
Завтракаем с потрясающим видом на ущелье и отправляемся в Татевский монастырь - для этого мы взлетим на самой длинной в мире канатной дороге Крылья Татева на высоту более 300 метров над землей. Сам монастырь, куда прибывает канатная дорога — важнейший духовный центр Армении, построенный более 1000 лет назад и сохранивший свою невероятную энергетику.
Погуляв по монастырю обедаем вкуснейшей местной кухней и направляемся в пещерный город Хндзореск. Попасть в него можно только пройдя через очередное ущелье по узкому подвесному мосту. В пещерах Хндзореска еще 70 лет назад жили люди, он состоял из 7 районов, а население доходило до 18000 человек. На его территории сохранились несколько храмов, выдолбленные в скалах пещерные жилища, родники и кладбища - мы погуляем по садам и тропинкам, оставленными людьми почти век назад.
Пообедаем в очень вкусной таверне при ферме, и во второй половине дня — дорога обратно через Воротанский перевал. По пути мы заедем посмотреть на очень необычный водопад Шеки, а также в мой любимый монастырь, практически игнорируемый туристами - абсолютно бесподобный по расположению Воротнованк. Вечером, после заселения в маленький бутик-отель с бассейном и фруктовым садом, нас ждет дегустация и ужин на очередной частной винодельне.
К Армянскому морю. Вулканы, сыры и Севан
Сегодня мы не торопимся — просыпаемся в нашем отеле, расположенном посреди садов и лугов, наслаждаемся завтраком под классическую музыку с 8 видами домашнего варенья.
Сельскими дорогами пробираемся к очередному, Селимскому перевалу — с него открываются также одни из лучших видов в Армении. Здесь проходил Великий шелковый путь и до наших дней сохранился караван-сарай Xiv века — средневековый отель, где караваны и путники вставали на ночлег.
Любуемся по пути великолепным вулканом Армаган и расикнувшейся вокруг него зеленой долиной и спускаемся к Севану. Сперва заедем в очень живописный монастырь Айраванк, раскинувшийся среди оранжевых камней на берегу лазурных вод Севана, в Норатус, где находится священное для всей страны место — самое большое кладбище хачкаров, древних монументов, датируемых Ix-Xv веками. А еще я покажу вам секретный древний храм, где никогда не встретишь туриста — но от которого открываются лучшие виды на Севан и его побережье!
В одном из сел на берегу Севана уже несколько лет на небольшой семейной ферме супруги Арман и Марине делают лучшие в стране сыры — винные и коньячные, подолгу выдерживающиеся в этих алкогольных напитках, а также местный пармезан и другие интересные сорта. На открытой террасе, за столами, над которыми нависают ветви фруктовых деревьев, мы продегустируем лучшие сорта сыра с фермы и пообедаем.
Затем, при хорошей погоде и желании искупаемся на одном из пляжей Севана, пересечем небольшой перевал и вдруг попадем в совершенно другую климатическую зону — густые зеленые леса Дилижанского национального парка. На ночлег остановимся неподалеку от молоканского села Лермонтово, в очень уютном отеле посреди леса с видом на горы.
Едем по Лори не зная горя
Сегодня мы катаемся по региону Лори - самому северному и пожалуй самому зеленому региону Армении, испытавшем на себе сильное грузинское влияние (тут, как никак, проходит граница этих двух стран). Здесь у нас будет микс выдающейся древней архитектуры, сумасшедших природных видов и индустриального наследия Ссср.
Мы посетим великолепнейший монастырь Ахпат, входящий в список Юнеско, грандиозный, чисто грузинский храм в селе Ахтала в великолепными фресками (в Армении такого не встретишь), погуляем по городку Алаверди, где добывали медные руды и суперфосфаты, а сейчас его постапокалиптические пейзажи сочетают в себе гигантские неработающие заводы, висящие в воздухе кабинки заброшенных канатных дорог и древний мост Xi-го века. А еще поднимемся на поля в село Одзун, которые балконами нависают над красивейшим ущельем реки Дебед - очень впечатляющее зрелище!
Ближе к вечеру приедем в очень необычное (почему - узнаем на месте) село Дебед и в красивом ресторанчике попробуем великолепную хашламу - пожалуй, лучшую, что я пробовал в Армении.
Контрасты. Пироги у молокан и дикий берег Севана
Утром наш путь лежит в деревню Фиолетово явление абсолютно уникальное с этнографической точки зрения.
Здесь уже почти 200 лет живут молокане — переселенные в Xix веке с Волги духовные христиане, которые практически не смешиваются с местными. По улицам сел ходят голубоглазые конопатые дети, мужчины отпускают светлые длинные волосы и бороду, а дома и быт совсем не похожи на армянские села. Мы зайдем в гости на чай с пирожками к местной жительнице Наталье, погуляем по ее цветущему саду, посмотрим, как протекают рабочие будни в деревне, и конечно же поговорим с молоканами об их жизни и взглядах.
Затем мы сходим в небольшой трекинг к затерявшемуся в джунглях Дилижанского парка живописному водопаду, увидим монастырь в лесу, прогуляемся по колоритным улицам старого Дилижана и направимся на дикое побережье Севана — туда, где самая чистая вода и самые красивые пляжи, но при этом меньше всего людей. Здесь мы пообедаем в небольшом лагере винд-серферов севанским сигом и конечно искупаемся.
На обратном пути заедем в монастырь Севанаванк, который раньше был островом (расскажу, почему так получилось), и приедем ночевать в маленькую высокогорную деревню, где один из лучших шеф-поваров Армении открыл очень уютный отель с камином и прекрасным рестораном. Но перед ужином у шефа сходим в старинную деревенскую пекарню, где попробуем свои силы в выпекании настоящего армянского лаваша!
Наследие Юнеско и вечерний джаз в Ереване
Проснувшись, позавтракав и тепло попрощавшись с Севаном мы направимся в языческий храм Гарни и великолепный древний монастырь Гегард, удостоенный списка Всемирного наследия Юнеско. Многие часовни монастыря выдолблены в скалах, а в одной из них находится зал, обладающий одной из лучших в мире акустик. Время от времени в нем исполняются пронзительные традиционные произведения, и если нам повезет, то мурашки по всему телу гарантированы. Также в Гарни мы спустимся на дно ущелья и посмотрим на каменный орган — очень красивое скопление базальтовых отложений и пообедаем в традиционном ресторанчике посреди фруктового сада.
После обеда мы заедем на очередное красивейшее горное озеро - Азатское водохранилище, куда тоже почти не доезжают туристы, и возвращаемся в Ереван. Заселяемся и идем пить вино, гулять по городу и отмечать окончание путешествия. Самое время познакомиться со столичной винной культурой, переживающей сейчас настоящий бум, и пройтись по изысканным винным барам. А еще Ереван — это город, где обожают джаз. Каждый день местные джаз-клубы дают концерты, и вечером мы отправимся в один из самых аутентичных и любимых горожанами джаз-клубов)
Ереван. Сувениры и прощание
Завтрак, теплые прощания и трансфер в аэропорт Еревана. Если вылет будет не слишком рано, то еще успеете забежать на легендарный рынок Вернисаж за сувенирами. До скорых встреч!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все размещение по программе, 7 ночей в комфортабельных и иногда необычных отелях и гестхаузах
- Завтраки каждый день
- Транспорт по всему маршруту (место у окна в комфортабельном минивэне)
- Топливо, стоянки, платные дороги
- Билет на канатную дорогу Крылья Татева
- Входные билеты в достопримечательности по маршруту
- Мое сопровождение и забота 24/7 по всему маршруту
- Индивидуальные трансферы из аэропорта и в аэропорт Еревана
- Мастер-класс по приготовлению долмы
Что не входит в цену
- Международный перелет в Ереван
- Обеды-ужины (ок. 35$ в день, в зависимости от аппетита)
- Дегустации на винодельнях и на сыроварне (ок. 40$ за 3 дегустации)
- Ереванский джаз (ок. 10$, по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Тур 14-21 сентября буду проводить не лично я, а мое доверенное лицо в Армении, профессиональный гид по этой стране, с которым мы неоднократно сотрудничаем. Никаких ограничений этот факт не создаст - все услуги будут предоставлены в полном объеме, а историко-кульиурные справки будут даже глубже.