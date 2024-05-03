Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Авторский тур в Ереване

Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми

Не нужно выбирать между двумя колоритными и вкусными странами — посетим обе! Увидим значимые храмы Армении и Грузии, отдохнём у моря в Батуми и отправимся к горным ущельям Аджарии.

Испечём лаваш в тандыре, попробуем вина и чачу, рассмотрим архитектуру столиц и восхитимся шоу поющих и танцующих фонтанов.

Узнаем, какой город называют «розовым» и почему, остановимся полюбоваться озером Севан и сможем выбрать занятие по душе в свободный день.
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Ближайшие даты:
3
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$720
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Ереване, Тбилиси и Батуми. Размещение в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Завтраки, традиционный грузинский обед, дегустация армянского лаваша и вина.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.

ЕреванЕреван
2 день

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван

После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.

Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.

Гарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и ЕреванГарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
3 день

«Розовый город» и переезд в Тбилиси

После завтрака продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов.

Продолжительность экскурсии — 3 часа. После чего переезжаем в Тбилиси с остановкой у озера Севан и заселяемся в отель.

«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси«Розовый город» и переезд в Тбилиси
4 день

Тбилиси

Отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Самеба, прогуляемся по улочкам Шарден и Леселидзе, мосту Мира, парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала. Далее проедем на автобусе по главным авеню — проспекту Руставели и улице Марджанешвили. Пообедаем в грузинском ресторане.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
5 день

Батуми

Встанем пораньше, чтобы уже к обеду доехать до Батуми — морского города Грузии. Наш поезд отправляется в 08:00, в пути чуть больше 5 часов. Разместимся в отеле и отдохнём. Ближе к вечеру встретимся и прогуляемся по Батуми. Увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.

Поужинаем в одном из лучших ресторанов Батуми, где попробуем местное вино.

Общая длительность экскурсии — 5 часов.

БатумиБатумиБатумиБатумиБатумиБатуми
6 день

День в вашем распоряжении

Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
7 день

Вкусы и виды горной Аджарии

Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Прогуляетесь по селу Мирвети и погрузитесь в аутентичный быт местных жителей, дойдёте через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладитесь природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.

Продолжительность экскурсии — 4 часа.

Вкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной АджарииВкусы и виды горной Аджарии
8 день

Отъезд

Ранний трансфер к поезду из Батуми в Тбилиси. Прибытие в столицу в 12:25. Далее трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки, 1 подарочный обед
  • Мастер-класс по изготовлению армянского лаваша и дегустация
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Дегустация вина
  • Работа гида
  • Подъёмники в Тбилиси
  • Поезд в Батуми и обратно в Тбилиси
  • Круглосуточная поддержка в Армении
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 729 долларов за человека и 785 долларов в высокий сезон (с июня по сентябрь)
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и от Тбилиси
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - от 1368 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Обратите внимание, стоимость тура повышается в высокий сезон (с июня по сентябрь включительно) и составляет от 850 долларов за человека с размещением в 2-местном номере в 3-звёздочных отелях
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
Завершение: Аэропорт Тбилиси, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГарниПопулярные местаГрузияВыездныеВсе турыНабережная

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