Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Испечём лаваш в тандыре, попробуем вина и чачу, рассмотрим архитектуру столиц и восхитимся шоу поющих и танцующих фонтанов.
Узнаем, какой город называют «розовым» и почему, остановимся полюбоваться озером Севан и сможем выбрать занятие по душе в свободный день.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$720
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Ереване, Тбилиси и Батуми. Размещение в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Завтраки, традиционный грузинский обед, дегустация армянского лаваша и вина.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Ереван
Организован трансфер под все авиарейсы до отеля. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе. Встреча с гидом и остальными участниками тура состоится завтра.
Гарни, Гегард, выпечка лаваша и Ереван
После завтрака отправимся погружаться в языческие времена к храму Гарни. Рассмотрим римскую баню с мозаикой, полюбуемся видом на ущелье реки Азат и увидим один из лучших образцов армянской архитектуры «золотого века» — высеченную в скале церковь в монастырском комплексе Гегард. Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем. Вечером вернёмся в Ереван и прогуляемся по городу.
Продолжительность экскурсии — 4-5 часов.
«Розовый город» и переезд в Тбилиси
После завтрака продолжим знакомиться с достопримечательностями Еревана и погружаться в местный колорит. Вы узнаете о тысячелетней истории столицы и почему её называют «розовым городом», и прогуляетесь по площади Республики, где с мая по середину осени проводится шоу поющих и танцующих фонтанов.
Продолжительность экскурсии — 3 часа. После чего переезжаем в Тбилиси с остановкой у озера Севан и заселяемся в отель.
Тбилиси
Отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим собор Самеба, прогуляемся по улочкам Шарден и Леселидзе, мосту Мира, парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала. Далее проедем на автобусе по главным авеню — проспекту Руставели и улице Марджанешвили. Пообедаем в грузинском ресторане.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Батуми
Встанем пораньше, чтобы уже к обеду доехать до Батуми — морского города Грузии. Наш поезд отправляется в 08:00, в пути чуть больше 5 часов. Разместимся в отеле и отдохнём. Ближе к вечеру встретимся и прогуляемся по Батуми. Увидим Старый город, три площади, колоритный турецкий квартал, мечеть Орта Джаме, улицу Руставели и набережную. Найдём бамбуковую рощу, японской уголок и Летний театр. Продегустируем аджарские вина, насладимся лазерным шоу поющих фонтанов и рассмотрим гигантскую скульптуру с подсветкой «Али и Нино», являющуюся символом союза мужчины и женщины из семей разных культур и религий.
Поужинаем в одном из лучших ресторанов Батуми, где попробуем местное вино.
Общая длительность экскурсии — 5 часов.
День в вашем распоряжении
Сегодня вы сможете выбрать развлечение на ваш вкус. Отдых на море, прогулка по городу, шопинг или дополнительная экскурсия по Аджарии — всё поможем организовать. Мы предлагаем однодневные фототуры на яхте и в горах (с подбором нарядов), поездки к водопадам, каньонам и арочным мостам, посещение пещер, крепости и даже экскурсию в Турцию в Трабзон.
Вкусы и виды горной Аджарии
Сегодня вы окажетесь среди реликтовых лесов, горных ущелий и бурных рек, увидите арочный мост и мощный поток воды с высоты 48 метров. Прогуляетесь по селу Мирвети и погрузитесь в аутентичный быт местных жителей, дойдёте через самшитовую рощу к ещё одному водопаду и насладитесь природой в нацпарке «Мачахела». Заедем на обед в ресторан грузинской кухни, где продегустируем чачу, вино и коньяк.
Продолжительность экскурсии — 4 часа.
Отъезд
Ранний трансфер к поезду из Батуми в Тбилиси. Прибытие в столицу в 12:25. Далее трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, 1 подарочный обед
- Мастер-класс по изготовлению армянского лаваша и дегустация
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Дегустация вина
- Работа гида
- Подъёмники в Тбилиси
- Поезд в Батуми и обратно в Тбилиси
- Круглосуточная поддержка в Армении
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 729 долларов за человека и 785 долларов в высокий сезон (с июня по сентябрь)
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и от Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - от 1368 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Обратите внимание, стоимость тура повышается в высокий сезон (с июня по сентябрь включительно) и составляет от 850 долларов за человека с размещением в 2-местном номере в 3-звёздочных отелях
- Возможно организовать путешествие в другие даты