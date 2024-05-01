Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Авторский тур в Ереване

Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан

Армения — солнечная и гостеприимная страна со своим национальным колоритом, который лучше всего можно прочувствовать с местными жителями.

В ходе авторского тура мы покажем вам самые интересные места: погуляем по ереванским улочкам, заберемся на Каскад, увидим самое крупное озеро на Кавказе Севан и исследуем древние монастыри среди скал.
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Гражданам других стран также не виза не нужна, она ставится по прилету.

Прибывающим иностранным гражданам нужно взять с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификат о полной вакцинации против COVID-19 в дозировках, определенных в соответствии с инструкциями по применению конкретной вакцины (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

Можно участвовать с детьми любого возраста: дети до 5 лет бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, а для детей от 5 до 12 лет скидка 50%.

Проживание. Будем жить в гостинице в Ереване (отель Ani Central inn, 4* или аналогичные). Размещение двухместное, удобства в номере (стандартные условия).

Питание. В программу включены завтраки (формат — шведский стол). На обед будем заходить в кафе по пути (кафе выбираются по локациям, будут как национальные, так и европейские блюда, по желанию гостей), поужинать можно будет в кафе Еревана — мы подскажем подходящие варианты.

Километраж. Дополнительная подготовка для пеших туров не нужна, программа доступна для всех желающих.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в Ереван

Мы встретим вас в аэропорту Еревана «Звартноц» и довезем до отеля. Сегодня полностью свободный день — вы можете отдохнуть после дороги, либо самостоятельно прогуляться по городу.

Приезд в ЕреванПриезд в ЕреванПриезд в ЕреванПриезд в Ереван
2 день

Ереванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины Звартноца

Прогулка по столице. После завтрака в отеле нас ждет экскурсия по столице Армении: прогуляемся по ереванским улочкам, послушаем уличных музыкантов — это город творчества и музыки! Затем поднимемся на Каскад, откуда открывается отличный вид на окрестности. Вы узнаете и увидите, почему Ереван называют «розовым городом» и услышите истории о местных знаменитостях, когда будете проходить мимо Академического театра оперы и балета.

Армянский Ватикан. Затем мы отправимся в Эчмиадзин — это исторический центр армянской апостольской церкви, где первым в мире было принято христианство как официальная религия. Считается, что именно здесь находится оригинал оригинал Копья Лонгина, одного из орудий Страстей, которое вонзили в подреберье Иисуса Христа (если зайдете в музей «Сокровищница Эчмиадзина», сможете его увидеть).

Масштабный древний храм. На обратном пути заедем в Звартноц — средневековый храм 7 века, который был одним из самых высоких строений своего времени. Храм действовал более 300 лет, а потом был разрушен землетрясением и потерялся под завалами. Обнаружили его только в 20 веке — теперь это популярное туристическое место, которое очень эффектно смотрится на фотографиях.

Танцующие фонтаны. Вечером вернемся в Ереван. Можно будет самостоятельно прогуляться к площади Республики и посмотреть танцующие фонтаны — в темное время суток там происходят невероятные шоу, открытые и доступные для всех желающих. Советуем лечь спать не слишком поздно: завтра из Еревана мы отправимся на знаменитое озеро Севан и в легендарный город Дилижан.

Ереванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины ЗвартноцаЕреванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины ЗвартноцаЕреванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины ЗвартноцаЕреванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины ЗвартноцаЕреванские улочки, древний город Эчмиадзин и развалины Звартноца
3 день

Севан, Дилижан и армянская Швейцария

Озеро цвета неба. Завтракаем в отеле и едем на озеро Севан — самое крупное озеро на Кавказе и одно из самых больших горных пресноводных озер в мире. Кристально чистая голубая вода, вокруг горы, отражающиеся в озере Севан — здесь можно сделать фантастические снимки!

Герои «Мимино». Затем отправимся в город-курорт Дилижан. Помните слова Фрунзика Мкртчяна? «Валико Джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет — второе место занимает в мире!» В Дилижане мы увидим памятник знаменитым героям из «Мимино» и вспомним крылатые фразы из фильма.

Монастырь среди скал. Дилижан интересен не только своей киноисторией. В нескольких километрах от города находится монастырский комплекс Агарцин, который называют «армянской Швейцарией». Шейху эмирата Шарджа так понравился этот монастырь, что он решил его отреставрировать, так что сейчас все находится в очень хорошем состоянии. Зайдем внутрь, а потом прогуляемся к водопадам недалеко от монастыря. После этого вернемся в гостиницу в Ереване и отдохнем.

Севан, Дилижан и армянская ШвейцарияСеван, Дилижан и армянская ШвейцарияСеван, Дилижан и армянская ШвейцарияСеван, Дилижан и армянская Швейцария
4 день

Древние храмы и «поющее» ущелье

Языческий храм Солнца. После завтрака едем в Гарни — это языческий храм, построенный почти две тысяч лет назад! Храм посвящен богу Солнца Митре, и его не тронули даже когда Армения приняла христианство, а языческие строения стали сносить. В храме устроили летнюю резиденцию царей, и сейчас это единственный памятник в Армении, относящийся к эпохе язычества.

Базальтовый орган. Заедем в Гарнийское ущелье с очень хорошей акустикой и скалой, напоминающей симметричные трубы органа. Сложно представить, что такие ровные симметричные формы создала сама природа! Это место еще называют «Симфонией камней» и «Базальтовым органом», ведь звуки, издающиеся из ущелья во время сильных ветров, напоминают игру оркестра.

Храм в скале. Затем мы поедем к монастырю Гегард, часть которого вырублена прямо в твердых базальтовых скалах. Если начать петь внутри храма, звук будет такой мощный, будто выступаете в профессиональном концертном зале. Зайдем в кельи-пещеры, рассмотрим барельефы и традиционные армянские хачкары, высеченные в склоне холма. После этого вернемся в Ереван и отдохнем в гостинице.

Древние храмы и «поющее» ущельеДревние храмы и «поющее» ущельеДревние храмы и «поющее» ущельеДревние храмы и «поющее» ущелье
5 день

Возвращение домой

Завтракаем в гостинице и едем в аэропорт — путешествие продолжительностью в 5 дней подошло к концу! Если ваш выезд только вечером, мы можем организовать вам дополнительную программу на этот день и порекомендовать места, которые стоит посетить.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице Еревана на 4 ночи
  • Завтраки в отеле
  • Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
  • Профессиональный гид
  • Все входные билеты на памятники, упомянутые в программе
  • Традиционные армянские подарки
  • Одна бутылка воды в день
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка (по желанию)
  • Проживание в одноместном номере
  • Обеды и ужины
  • Тест ПЦР (если у вас нет QR-кода)
Место начала и завершения?
Аэропорт Звартноц (Ереван)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыКаскадПрирода и пейзажиСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыОзеро СеванПопулярные места

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