Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Это не просто путешествие, а глубокое погружение в Армению — страну, где время течёт мягко, горы пахнут солнцем, а люди встречают гостей как старых друзей.

Наш уникальный маршрут создан вместе с местным профессиональным гидом, который знает и любит свою землю. Мы не ограничиваемся известными достопримечательностями — вы увидите настоящую Армению, ту, что живёт в улыбках, вкусах и традициях.

Каждый день — новый регион, новая атмосфера, новые впечатления. Мы не возвращаемся в один и тот же отель: путешествие движется вперёд, открывая Армению с разных сторон.

Вас ждёт:

уютные аутентичные бутик-гостиницы и гостевые дома с душой;

национальная кухня — ужины у лучших поваров, домашние вина и кофе, сваренный на природе;

комфортабельный транспорт повышенной проходимости — чтобы попасть туда, куда не доезжают туристические автобусы;

мастер-классы, дегустации, народные танцы и неожиданные сюрпризы , которые сделают путешествие живым и тёплым;

внимательная организация, забота о комфорте и питании каждого участника.

Этот тур — для тех, кто ищет не просто красивую страну, а историю, вкус и душу, которые остаются с вами надолго.