Описание тура
Это не просто путешествие, а глубокое погружение в Армению — страну, где время течёт мягко, горы пахнут солнцем, а люди встречают гостей как старых друзей.
Наш уникальный маршрут создан вместе с местным профессиональным гидом, который знает и любит свою землю. Мы не ограничиваемся известными достопримечательностями — вы увидите настоящую Армению, ту, что живёт в улыбках, вкусах и традициях.
Каждый день — новый регион, новая атмосфера, новые впечатления. Мы не возвращаемся в один и тот же отель: путешествие движется вперёд, открывая Армению с разных сторон.
Вас ждёт:
уютные аутентичные бутик-гостиницы и гостевые дома с душой;
национальная кухня — ужины у лучших поваров, домашние вина и кофе, сваренный на природе;
комфортабельный транспорт повышенной проходимости — чтобы попасть туда, куда не доезжают туристические автобусы;
мастер-классы, дегустации, народные танцы и неожиданные сюрпризы, которые сделают путешествие живым и тёплым;
внимательная организация, забота о комфорте и питании каждого участника.
Этот тур — для тех, кто ищет не просто красивую страну, а историю, вкус и душу, которые остаются с вами надолго.
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном - приветственный ужин
Добро пожаловать в Армению! Мы встретим вас в аэропорту и разместим в уютном отеле, чтобы немного отдохнуть после дороги.
Ближе к вечеру отправимся на обзорную прогулку по Еревану — городу, который мгновенно влюбляет в себя своей энергией и теплом. Мы увидим главные достопримечательности столицы, узнаем, почему Ереван называют Солнечным городом, и встретим закат на знаменитом Каскаде — с волшебным видом на город и легендарную гору Арарат.
Пройдёмся по Северному проспекту — ереванскому аналогу Арбата, полному музыки, уличных кафе и улыбок. На ужин заглянем в атмосферный ресторан, где нас ждёт национальное шоу с армянскими танцами и вкуснейшие блюда местной кухни.
А финальной точкой вечера станет площадь Республики — под звуки живой музыки и танцующих фонтанов, которые создают поистине волшебную атмосферу.
Арарат, древние монастыри и вкус настоящего вина
После сытного завтрака в отеле начинаем наше путешествие по настоящей Армении. Первая остановка — монастырь Хор Вирап, стоящий почти у самой границы с Турцией. Отсюда открываются потрясающие виды на величественный Арарат, а воздух пропитан историей и верой. Вы узнаете, почему этот храм считается одним из самых почитаемых в стране, кто такой Григорий Просветитель, и что символизирует знаменитый армянский хачкар — каменный крест с душой.
Дальше путь лежит по одной из самых живописных дорог страны — в сторону монастыря Нораванк, уютно спрятанного среди красных скал. Мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы полюбоваться храмами и пейзажем, который будто создан для открыток.
Затем отправляемся в деревню Арени — родину лучшего армянского вина Здесь, в древней пещере, вы узнаете, как жили люди более 5500 лет назад, и где, по легендам, нашли древнейший в мире винодельческий комплекс.
К обеду — ароматный мастер-класс по приготовлению шашлыка в тандыре. Вы узнаете секреты идеального маринада, сами приготовите мясо и, конечно, попробуете домашнее вино из винограда Арени.
Во второй половине дня едем в Джермук — горный курорт, знаменитый своими минеральными источниками. Отдохнём у живописного водопада, заглянем в галерею минеральных вод и попробуем минералку прямо из источника.
Ночевка — в уютной деревне Татев, где нас ждёт гостевой дом с панорамными видами на горы.
Крылья Татева, Чертов мост и каменный лес Гориса
Сегодня нас ждёт день, полный открытий и захватывающих видов. После завтрака отправляемся на легендарную канатную дорогу Крылья Татева — самую длинную в мире! Полёт над глубоким ущельем Воротан подарит ощущение свободы и восторга, а виды на горы и монастырь снизу просто завораживают.
Внизу нас ждёт монастырь Татев — древний духовный центр, где гармония архитектуры и природы ощущается в каждом камне. Прогуливаясь по его территории, легко представить, как здесь кипела жизнь много веков назад — когда Татев был важнейшей академией Армении.
После экскурсии спускаемся по живописному серпантину к Чёртову мосту — месту силы, о котором знают не все. Под мостом бьют горячие минеральные источники, образуя пещеры с уникальными природными бассейнами. Мы спустимся вниз, окунём руки в тёплую воду и попробуем минералку прямо из-под земли.
Далее путь ведёт в каньон Хндзореск — настоящий музей под открытым небом. Мы прогуляемся среди древних пещерных жилищ, где люди жили вплоть до 1950-х годов. Узкие ходы, соединяющие пещеры, когда-то спасали жителей от врагов, а теперь создают атмосферу приключения. Два берега ущелья соединяет длинный навесной мост, по которому стоит пройти — ради видов и лёгкого адреналина.
Вечером — переезд в уютный город Горис. Он окружён фантастическими скалами, которые местные называют Горисским каменным лесом. Каменные пирамиды, колонны и башни играют с солнечными лучами, создавая каждый раз новый пейзаж.
Ночёвка — в Горисе, среди этой природной сказки.
Водопад Шаки, древний Караван Сарай, озеро Севан
Утро начнём с путешествия к одному из самых живописных водопадов Армении — Шаки. Его мощные потоки, спадающие с высоты десяти метров, создают море сверкающих брызг и энергию первозданной природы. Здесь хочется просто стоять, слушать шум воды и чувствовать, как она смывает усталость и наполняет силой.
После водопада наш путь лежит к древнему Селимскому караван-сараю — месту, где когда-то останавливались купцы Великого шёлкового пути. В этих каменных стенах будто застыло время: сквозь арочные проходы всё ещё ощущается дух странствий и торговли, аромат пряностей и эхо далёких караванов. Это одно из самых атмосферных исторических мест Армении.
К вечеру нас ждёт переезд к армянскому морю — озеру Севан, расположенному в горной чаше на высоте почти 2000 метров. Здесь мы прогуляемся вдоль берега, поднимемся к древнему монастырю Севанаванк, откуда открываются захватывающие панорамы на бирюзовую гладь озера и окружающие вершины.
На ужин — шашлык из свежей рыбы, выловленной прямо из Севана. А потом — тишина, звёзды и лёгкий ветер у воды. Ночь проведём в уютном гостевом доме на берегу озера, где можно по-настоящему отдохнуть душой.
Дилижан, гора Димац, Черная стена
После завтрака мы отправляемся в живописный уголок Армении — Дилижан. Этот старинный город называют армянской Швейцарией — он утопает в зелени, окружён лесами и горами, а в воздухе пахнет свежестью и хвоей. Дилижан — не просто курорт, это центр культуры и творчества, где живут художники, музыканты и поэты. Мы прогуляемся по его старинным улочкам, заглянем в ремесленные лавки и почувствуем особую атмосферу вдохновения, которой наполнен этот город.
Затем нас ждёт подъём на гору Димац — место, где облака опускаются так низко, что до них можно дотронуться рукой. С вершины открываются захватывающие панорамы на горные долины и густые леса, а чистейший воздух наполняет лёгкие силой. Здесь хочется просто остановиться и дышать — глубоко, спокойно, счастливо.
На обратном пути заедем в монастырь Агарцин, спрятанный в горных склонах. Его древние каменные стены, покрытые мхом, излучают умиротворение. А чуть дальше нас ждёт природное чудо — Чёрная стена, потухший вулкан, где земля хранит следы своего огненного прошлого.
К вечеру возвращаемся в Ереван, полный впечатлений, новых открытий и с ощущением, будто побывали в совершенно другом мире. Здесь нас ждёт уютный вечер, вкусный ужин и то самое тёплое чувство — как хорошо, что я поехал.
Гарни и Гегард, закат над аркой Чаренца
Утром мы отправимся к восьмому чуду света — ущелью Гарни, где природа создала свою собственную Симфонию камней. Перед нами откроются множество идеально выстроенных базальтовых колонн, напоминающих гигантский орган. Каждая грань, каждая линия здесь поражает — кажется, будто скалы выточены руками мастера, а не стихиями. Это место наполнено особой энергией — мощной, древней и вдохновляющей.
Далее нас ждёт прогулка к языческому храму Гарни — единственному сохранившемуся памятнику эпохи эллинизма в Армении. Его стройные колонны и гордый силуэт на фоне ущелья создают ощущение, будто время остановилось. Здесь хочется просто стоять, смотреть вдаль и дышать свободой.
По дороге к монастырю Гегард нас ждёт вкусный и тёплый момент — мастер-класс по приготовлению традиционного армянского лаваша. Вы узнаете, как из простых ингредиентов рождается хлеб, ставший символом гостеприимства и уюта в каждом армянском доме.
Далее — монастырь Гегард, объект Всемирного наследия Юнеско. Часть его помещений вырублена прямо в скале — под сводами тёплого гранита чувствуется особое спокойствие. Это место, где духовность и природа сливаются в одно целое.
На обратном пути мы заедем к Азатскому водохранилищу — тихому и живописному уголку, где отражаются горы и небо, — а затем поднимемся к Арке Чаренца. Отсюда открывается тот самый вид на гору Арарат, ради которого сюда приезжают фотографы со всего мира. Именно здесь мы встретим закат, окрасивший горы и небо в золотые оттенки — идеальное завершение нашего путешествия по Армении.
Свободный день в Ереване
Сегодня у вас есть время неспешно насладиться последним днем в Ереване. Можно отправиться на блошиный рынок Вернисаж, подобрать сувениры и подарки, прогуляться по уютным улочкам города или просто устроиться в любимой кофейне с чашечкой горячего кофе, вспоминая впечатления этого большого путешествия.
В 12:00 мы отвезем вас в аэропорт. Если же ваш вылет позже, вы сможете оставить вещи в отеле и ещё немного погулять по городу, посетить музеи или просто насладиться атмосферой Еревана — наш гид обязательно подскажет интересные варианты.
Наступает время прощаний: мы говорим друг другу До новых встреч, немного грустим, но увозим с собой теплые воспоминания и впечатления.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в отелях и гостевых домах по маршруту (двухместное размещение)
- Трансфер на все время тура
- Питание (завтраки и ужины)
- Входные билеты на все достопримечательности
- Фото и видео съемка с дроном
- Чай, кофе, вино
- Мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Перелет до Еревана и обратно
- Обеды
- Покупка сувениров
- Прочие личные расходы