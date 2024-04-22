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20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$800 за человека
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $624 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
4 дня
Влюбиться в Армению за 4 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$405 за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500$450 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
$1 200 за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ЮЮлия22 апреля 2024Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
- ВВиктория7 сентября 2023Над горами АрменииВпечатлений выше крыши!) Скрасили время на экскурсии прекрасной компанией, душевным разговорами, интересными историями и легендами) в первый день на горы нам
- ЕЕкатерина6 апреля 2023Все прошло отлично! Увлекательные места, комфортный автомобиль, дружелюбный гид Арсен! Спасибо большое за это путешествие! Настоящее погружение в Армению, как будто к дяде в гости приехали)
- ЛЛяйсан23 октября 2022Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Еревана и местам Армении в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август