Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах

Увидеть десяток лучших локаций, попробовать вино и проснуться с эффектным видом за окном
Поехали с нами за новыми впечатлениями, неописуемой красотой ущелий, в которых возвышаются старинные монастыри, и захватывающими дух панорамами из окон номеров! В этом туре мы собрали всё самое-самое в горном
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регионе Армении: вас ждут значимые исторические места, дегустации вина, уникальные природные достопримечательности и проверенные отели. А также канатная дорога «Крылья Татева», побившая все рекорды.

Никуда не торопимся, в нашем автотуре успеем всё — и посетить более 12 интересных локаций, и насладиться видами на обрыв с балкончика утром! Путешествие можно провести индивидуально, только для вашей компании.

Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой тёплую одежду. Вечерами в горах может быть прохладно.

Если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-то продукты, сообщите об этом заранее, чтобы мы адаптировали меню под вас.

Проживание. В комфортабельном отеле Arevi Hotel Yeghegis 3* с видом на горы и в Harsnadzor Eco Resort 3* с видом на обрыв в 2-местных номерах со всеми удобствами. За доплату — 1-местное размещение.

Питание. Включено: завтраки в отелях, 2 дегустации вина и угощенья (шампанское, чай, кофе). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Можно организовать вегетарианское питание.

Транспорт. Седан Nissan Teana, внедорожник Nissan Pathfinder, минивэн Honda Elysion, микроавтобус Mercedes Sprinter (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Это автотур. Пешие передвижения минимальны. За 3 дня проедем 780 км. На машине поднимемся на высоту 2500 м.

Связь и интернет. На протяжении всего маршрута связь ловит хорошо. В отеле будет Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, вино и Нораванк

Встречаемся в Ереване. Место и время согласовываем отдельно.

Начнём путешествие с потрясающей смотровой и значимой исторической точки — монастыря Хор Вирап и панорамы Арарата. Затем заедем на знаменитый винодельческий завод «Арени», где продегустируем несколько сортов. Продолжим гастропогружение на семейной винодельне, где нам расскажут про производство, покажут виноградники и дадут продегустировать ещё несколько сортов вина с закусками. Последняя локация на сегодня — монастырь Нораванк. Комплекс из красноватого камня идеально вписался в марсианский ландшафт вокруг.

Вечером заселимся в отель с видом на обрыв.

Хор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и НораванкХор Вирап, вино и Нораванк
2 день

Горы Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад Шаки

Никуда не спешим, наслаждаемся утром в живописном месте. Завтрак — до 11:00 в кафе отеля.

Затем продолжим наше путешествие. Первая остановка — на смотровой площадке у Дозорной башни Алидзора, откуда открывается потрясающий вид на горы Сюникской области. Далее по самой длинной реверсивной канатной дороге в мире «Крылья Татева» доберёмся до действующего монастыря. Татев на протяжении столетий был духовным центром Сюника.

После обеда доедем до водопада Шаки, недалеко от которого находится отель, где остановимся на ночь.

Горы Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад ШакиГоры Сюникской области, «Крылья Татева», монастырь и водопад Шаки
3 день

Караван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и Гегард

Завтракаем до 11:00 и отправляемся далее. Первая остановка на сегодня — караван-сарай Орбелянов, место, где проходил Великий шёлковый путь. Совсем скоро перед нами откроется панорама Севана. Здесь выберем кафе для обеда, отдохнём. Затем прогуляемся на вершину полуострова до монастыря Севанаванк.

Следующая интересная точка на нашем пути — Арка Чаренца, площадка с видом на Арарат. Далее посетим языческий храм Гарни, построенный в 1 веке н. э. Рассмотрев античную архитектуру, отправимся к ещё одной уникальной достопримечательности на территории Армении — «Симфонии камней». Здесь в полной мере ощутим мощь и красоту природы. Перед нами откроется огромный скальный массив из базальтовых столбов. Затем доедем до знаменитого пещерного монастыря Гегард, основанного Григорием Просветителем.

Поздно вечером вернёмся в Ереван.

Караван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и ГегардКараван-сарай, Севан, Арка Чаренца, Гарни, «Симфония камней» и Гегард

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • 2 винные дегустации и угощенья (шампанское, чай, кофе)
  • Все переезды по программе от Еревана и обратно
  • Услуги гида-водителя
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Съёмка на дрон (дополнительное подтверждение перед туром)
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - доплата от 9000 ₽ за весь тур
  • Тур можно провести индивидуально только для вашей компании:
  • 129 000 ₽ за группу из 1-3 человек
  • 195 000 ₽ за группу из 4-6 человек
  • 339 000 ₽ за группу из 7-12 человек
  • 19 000 ₽ за участника, если в вашей компании более 12 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ереван, в первой половине дня, место и время обговариваются дополнительно
Завершение: Г. Ереван, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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