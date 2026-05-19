Описание тура
Мы организовываем туры более 20 лет и этот тур создан для тех, кто хочет не выбирать, а получить все и сразу:
Проехать всю Армению за 5 дней и испытать разные эмоции от счастья и восхищения до адреналина;
Понять, что значит, когда каждый человек рад тебя видеть;
Продегустировать армянское вино на винном заводе, прямо там, где его и производят;
А главное: снять с себя все заботы и просто отдохнуть.
В нашем туре вы увидите все самые яркие локации Армении:
Монастыри у подножия Арарата, где зарождалось христианство в Армении;
Водопады и высокогорные озера, к которым вам захочется вернуться еще не раз;
Канатную дорогу над ущельем и травентиновый мост в гроте, созданный природой, которые никого не оставят равнодушным;
Лучшие смотровые площадки Армении с видами, которые захочется забрать с собой и не только.
Тур проводится в индивидуальном формате для групп от 2х человек, с проживанием в хороших отелях от 3 звезд и выше, комфортным новым транспортом и гостеприимным гидом армянином.
В туре возьмем на себя все заботы и организацию, с вас - только отдохнуть и получить яркие впечатления.
Армения никого не оставит равнодушным, а мы сделаем все, чтобы вы узнали ее со всех сторон!
Программа тура по дням
Ереван
Первое знакомство
Вас встречают в аэропорту и берут под опеку с первой же минуты. Никаких блужданий с чемоданом и поиска такси — только приветливый гид и дорога в отель. А потом — Ереван. Розовый город из туфа, который невозможно не полюбить. Он как хороший друг: немного хаотичный, очень живой, невероятно гостеприимный.
Каскад с видом на весь город, бурлящий Северный проспект, рынок Вернисаж, где можно найти всё — от советских монет до старинных ковров ручной работы. Вечером — первый бокал армянского коньяка. Говорят, именно его Черчилль называл лучшим в мире. Проверьте сами.
Юг Армении: вино, пещеры, монастыри
Сегодня мы уезжаем из города и погружаемся в самое сердце древней Армении. День длинный, но каждый его час — это отдельная история.
Хор Вирап — у подножия Арарата
Первая остановка — монастырь Хор Вирап, стоящий прямо у границы с Турцией. И здесь происходит нечто особенное: вы поднимаете глаза — и перед вами Арарат. Тот самый, библейский. Огромный, белоснежный, почти нереальный. Армяне смотрят на него каждый день и никогда не привыкают. Вы поймёте почему.
Именно в этом монастыре провёл 13 лет в каменной яме-темнице святой Григорий Просветитель — человек, который обратил целую страну в христианство. Если хватит духу, можно спуститься в ту самую яму глубиной 6 метров. Там темно, тесно и очень тихо. Выходишь другим человеком.
Пещера птиц (Арени-1) — 6000 лет истории под ногами Эта пещера могла бы остаться безымянной. Но несколько лет назад археологи нашли здесь нечто невероятное: древнейший кожаный ботинок в мире, которому 5 500 лет, и следы самой ранней из известных виноделен — возрастом около 6 000 лет. Армения — это буквально колыбель вина. Войти внутрь — значит оказаться в месте, где история перестаёт быть абстракцией и становится осязаемой. Руками можно коснуться стен, которые видели начало цивилизации.
Винодельня Арени — дегустация настоящего армянского вина Следующая остановка — небольшая частная винодельня в деревне Арени. Здесь не делают туристическое вино. Здесь делают настоящее — из местного сорта винограда, который растёт только в этой долине. Дегустация в подвале среди дубовых бочек, рассказ хозяина о том, как всё устроено — и несколько бокалов того, что захочется увезти домой ящиком.
Монастырь Нораванг — красные скалы и средневековое чудо Нораванк спрятан в ущелье реки Гнишик, окружённый вертикальными красными скалами. Добраться сюда — уже приключение: дорога петляет по каньону, скалы нависают над головой, и в какой-то момент из-за поворота появляется он — золотисто-охристый монастырь Xiii века, идеально вписанный в ландшафт. Это одно из тех мест, которые фотографы снимают часами и всё равно чувствуют, что кадр не передаёт главного. Потому что главное — это воздух, тишина и ощущение, что ты стоишь где-то на границе времён.
Ночуем в Горисе — уютном горном городке, где жизнь течёт неспешно и вкусно.
Пещерный город, висячий мост и полёт над ущельем
Сегодня — один из самых захватывающих дней маршрута. Приготовьтесь к тому, что сердце будет замирать — буквально.
Хндзореск — город в скале Представьте себе: целый город, вырубленный прямо в отвесной скале над ущельем. Не руины, не музей — настоящий город, где ещё сто лет назад жили люди: растили детей, пекли хлеб, справляли свадьбы. Хндзореск был практически неприступным — попробуй возьми штурмом жильё, которое висит над пропастью. Чтобы добраться до пещерной деревни, нужно пройти по навесному мосту через ущелье. Мост качается. Под ногами — пропасть. Это немного щекочет нервы, но вид с середины моста стоит любого адреналина.
Татев — Крылья Татева и монастырь на краю света А теперь — самое вкусное. Канатная дорога Крылья Татева — самая длинная пассажирская канатная дорога в мире. Три километра над Воротанским ущельем. Кабина скользит в воздухе, внизу — бурная река и бесконечная зелень, впереди — монастырь на вершине скалы. Это не просто аттракцион. Это момент, когда понимаешь: бывают места, которые нельзя описать. Можно только видеть. Только чувствовать. Монастырь Татев стоит на высоком плато, окружённый горами и густыми лесами. Здесь хочется остановиться и просто дышать.
После такого дня — ужин в местном ресторанчике: хаш, толма, домашнее вино. И по дороге домой — остановка у одного из красивейших водопадов Армении, водопада Шаки. Природа здесь не скупится на красоту. Возвращаемся в Ереван. Он уже ждёт.
Монастырь Юнеско и синее озеро
Сытный завтрак в отеле — в Армении иначе не бывает. И снова в путь: сегодня день для тех, кто хочет заглянуть в самые глубины армянской истории.
Арка Чаренца и вид на Арарат По дороге останавливаемся у Арки Чаренца — монумента, воздвигнутого в честь великого армянского поэта. Но приезжают сюда не только ради арки: отсюда в ясную погоду открывается, пожалуй, лучший вид на Арарат во всей Армении. Гора как будто совсем близко — рукой подать.
Гарни — языческий храм I века Храм Гарни стоит в 28 км от Еревана, в Котайкской области, над ущельем реки Азат. Его построил в I веке армянский царь Трдат I и посвятил богу Солнца Михру. Это единственный языческий храм, сохранившийся на постсоветском пространстве. Колонны, портик, ущелье за спиной. И мастер-класс по выпечке лаваша в настоящем тандыре — потому что история в Армении всегда приправлена едой.
Симфония камней — природный орган Спустившись в ущелье от храма Гарни, вы окажетесь перед зрелищем, которого не ожидали. Тысячи правильных шестигранных базальтовых колонн, уходящих вверх — природа создала их без чертежей и без архитектора. Если смотреть издалека, они и правда похожи на гигантский орган. Зрелище вызывает оторопь: такого просто не должно существовать. Но оно существует.
Монастырь Гегард — высечен в скале Гегард — это место, которое невозможно забыть. Монастырь Xiixiii веков частично вырублен прямо в горной породе: кельи, часовни, алтари — всё это уходит вглубь скалы. Внутри темно, пахнет ладаном и воском, горят свечи, и акустика такова, что один тихий голос наполняет весь зал. Своё название монастырь получил в честь копья Лонгина — того самого, которым пронзили Иисуса Христа на Кресте. По преданию, апостол Фаддей привёз его в Армению. Сейчас реликвия хранится в музее Эчмиадзина, но дух её — здесь, в этих стенах. Гегард входит в список Всемирного наследия Юнеско. И вы поймёте почему, едва переступите порог.
Озеро Севан и монастырь Севанаванк Финальный аккорд дня — озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных озёр мира. Почти 2 000 метров над уровнем моря. Вода холодная и невозможно синяя.
Монастырь Севанаванк стоит прямо над озером на полуострове — оттуда открывается вид на всю водную гладь до горизонта. Место, которое хочется унести с собой в кармане.
Возвращение в Ереван. Последний вечер — ваш.
Ереван. Прощание
Прощание с Арменией
Армения не отпускает сразу. Утро — ваше: прогулка по рынку Вернисаж, кофе в уличном кафе, последний лаваш с сыром и зеленью, баночка варенья из грецкого ореха и тутовая водка в подарок близким. Армяне умеют прощаться так, что сразу хочется вернуться. Трансфер в аэропорт — и вы уже начинаете вспоминать.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансфер на протяжении всего маршрута на комфортабельном транспорте
- Проживание в отелях 3/4 (4 ночи)
- Завтраки в отеле
- Все экскурсии по программе с русскоязычным гидом
- Дегустация вин на частной винодельне
- Канатная дорога Крылья Татева
- Мастер-класс по выпечке лаваша в Гарни
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Авиаперелет
О чём нужно знать до поездки
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение или присоединиться ко второму одиночному участнику одного пола, при его согласии. Если в туре три одиночных участника, то мы заселяем вас в трехместный номер.
На сайте оплачивается 15% от стоимости тура, остальная часть и дополнительная услуга за одноместное проживание, оплачивается при заезде.
Можно продлить путешествие и погулять самостоятельно. Стоимость доп. ночи стоит 4 т р в сутки(по запросу)
Пожелания к путешественнику
Рекомендуем приехать за день раньше и взять обратные билеты на день позже ввиду непредсказуемости ситуации на границе.
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
Доплата при одноместном размещении сутки, составляет 2500 рублей.