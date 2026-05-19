2 день

Юг Армении: вино, пещеры, монастыри

Сегодня мы уезжаем из города и погружаемся в самое сердце древней Армении. День длинный, но каждый его час — это отдельная история.

Хор Вирап — у подножия Арарата

Первая остановка — монастырь Хор Вирап, стоящий прямо у границы с Турцией. И здесь происходит нечто особенное: вы поднимаете глаза — и перед вами Арарат. Тот самый, библейский. Огромный, белоснежный, почти нереальный. Армяне смотрят на него каждый день и никогда не привыкают. Вы поймёте почему.

Именно в этом монастыре провёл 13 лет в каменной яме-темнице святой Григорий Просветитель — человек, который обратил целую страну в христианство. Если хватит духу, можно спуститься в ту самую яму глубиной 6 метров. Там темно, тесно и очень тихо. Выходишь другим человеком.

Пещера птиц (Арени-1) — 6000 лет истории под ногами Эта пещера могла бы остаться безымянной. Но несколько лет назад археологи нашли здесь нечто невероятное: древнейший кожаный ботинок в мире, которому 5 500 лет, и следы самой ранней из известных виноделен — возрастом около 6 000 лет. Армения — это буквально колыбель вина. Войти внутрь — значит оказаться в месте, где история перестаёт быть абстракцией и становится осязаемой. Руками можно коснуться стен, которые видели начало цивилизации.

Винодельня Арени — дегустация настоящего армянского вина Следующая остановка — небольшая частная винодельня в деревне Арени. Здесь не делают туристическое вино. Здесь делают настоящее — из местного сорта винограда, который растёт только в этой долине. Дегустация в подвале среди дубовых бочек, рассказ хозяина о том, как всё устроено — и несколько бокалов того, что захочется увезти домой ящиком.

Монастырь Нораванг — красные скалы и средневековое чудо Нораванк спрятан в ущелье реки Гнишик, окружённый вертикальными красными скалами. Добраться сюда — уже приключение: дорога петляет по каньону, скалы нависают над головой, и в какой-то момент из-за поворота появляется он — золотисто-охристый монастырь Xiii века, идеально вписанный в ландшафт. Это одно из тех мест, которые фотографы снимают часами и всё равно чувствуют, что кадр не передаёт главного. Потому что главное — это воздух, тишина и ощущение, что ты стоишь где-то на границе времён.

Ночуем в Горисе — уютном горном городке, где жизнь течёт неспешно и вкусно.