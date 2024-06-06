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Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
«А за тобою Арарат…»: индивидуальное путешествие по Армении
Пройти по местам съёмок «Мимино», покормить кавказских оленей и насладиться фруктовым вином
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
104 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ВВладислав6 мая 2024Большое спасибо за путешествие всей компании и гиду Сурену в частности! Хочу отметить абсолютную пунктуальность и энциклопедические знания гида. Наша
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ТТатьяна1 ноября 2023Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
- ВВиктор23 октября 2023Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и
- ААнастасия11 октября 2023Нам все понравилось, красивая природа, интересные места. Отдельное спасибо Араику, мы очень удачно приезжали во все места до остальных групп:D))
- ААлександр23 сентября 2023Всё было хорошо, нам очень понравилось!
- ЛЛюдмила23 сентября 2023Тур в Армению был чудесный. Многое удалось посмотреть, было очень интересно. Наталья - заботливый, внимательный гид. Некоторые участники нашей группы путешествуют с ней уже несколько раз. Спасибо большое!
- ККонстантин19 июня 2023Хорошо спланированный и организованный тур. Посетили все основные достопримечательности, была пара дегустаций на винодельне, одна с отличным обедом и обзорным туром. Гостиница выбрана тоже хорошо и в плане соотношения цена/качество и в плане местоположения (центр города). Рекомендую.
- ЮЮлия14 мая 2023Добрый день! Поездка вышла замечательная. Мы были в Армении первый раз и совершенно восхищены красотой этой земли, ее историей, радушием жителей, а также, безукоризненной организацией самого путешествия. Большое спасибо Сергею, Владимиру и Армену за знакомство с прекрасной Арменией. Всем- удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «5-дневные туры»
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