Армения: первое знакомство

Тур «Армения: первое знакомство» - это лучший способ отвлечься от трудовых будней
Описание тура

Если до отпуска еще далеко, а вам хочется расслабиться и провести несколько дней в недолгой поездке, то тур Армения: первое знакомство лучший способ отвлечься от трудовых будней. В течение 3 дней вы познакомитесь с достопримечательностями Армении. Программа позволит увидеть столицу г. Ереван, библейскую гору Арарат, историко-культурные центры, объекты, входящие в список Всемирного наследия Юнеско. Приехав в Армению, вы получите массу эмоций и зарядитесь положительной энергией на несколько месяцев вперед.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 23.500 руб. на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 19.500 руб. на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 64.000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Еревану

  • Встреча в аэропорту
  • Заселение в отель
  • Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
  • Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Обзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по ЕревануОбзорная экскурсия по Еревану
2 день

Гарни - Гегард - Озеро Севан

  • Завтрак в отеле
  • Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.
  • Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.
  • Путешествие к Озеру Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.
  • Возвращение в Ереван
Гарни - Гегард - Озеро СеванГарни - Гегард - Озеро СеванГарни - Гегард - Озеро Севан
3 день

Хор Вирап - Эчмиадзин - Звартноц

  • Завтрак в отеле

  • Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат, близ границы с Турцией. Является местом паломничества, которое связано с легендой о Григоре Лусавориче (Григор Просветитель). Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, уличенный в том, что он исповедует христианство и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.

  • Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.

  • После мы отправимся в св. Эчмиадзин - центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483), который входит в список Всемирного наследия Юнеско.

  • Посетим развалины Храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. В 2000 руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия Юнеско.

  • Трансфер в аэропорт

Хор Вирап - Эчмиадзин - ЗвартноцХор Вирап - Эчмиадзин - ЗвартноцХор Вирап - Эчмиадзин - Звартноц
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в 3 отелe в Центре с завтраками (2 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Пожелания к путешественнику

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00

Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00

Визы
Гражданам Рф возможен везд по внутренним паспортам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

