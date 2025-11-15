Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Если до отпуска еще далеко, а вам хочется расслабиться и провести несколько дней в недолгой поездке, то тур Армения: первое знакомство лучший способ отвлечься от трудовых будней. В течение 3 дней вы познакомитесь с достопримечательностями Армении. Программа позволит увидеть столицу г. Ереван, библейскую гору Арарат, историко-культурные центры, объекты, входящие в список Всемирного наследия Юнеско. Приехав в Армению, вы получите массу эмоций и зарядитесь положительной энергией на несколько месяцев вперед.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 23.500 руб. на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 19.500 руб. на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 64.000 руб.