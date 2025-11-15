Описание тура
Если до отпуска еще далеко, а вам хочется расслабиться и провести несколько дней в недолгой поездке, то тур Армения: первое знакомство лучший способ отвлечься от трудовых будней. В течение 3 дней вы познакомитесь с достопримечательностями Армении. Программа позволит увидеть столицу г. Ереван, библейскую гору Арарат, историко-культурные центры, объекты, входящие в список Всемирного наследия Юнеско. Приехав в Армению, вы получите массу эмоций и зарядитесь положительной энергией на несколько месяцев вперед.
Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 23.500 руб. на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 19.500 руб. на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 64.000 руб.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Еревану
- Встреча в аэропорту
- Заселение в отель
- Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
- Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Гарни - Гегард - Озеро Севан
- Завтрак в отеле
- Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.
- Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.
- Путешествие к Озеру Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.
- Возвращение в Ереван
Хор Вирап - Эчмиадзин - Звартноц
Завтрак в отеле
Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат, близ границы с Турцией. Является местом паломничества, которое связано с легендой о Григоре Лусавориче (Григор Просветитель). Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, уличенный в том, что он исповедует христианство и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.
Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.
После мы отправимся в св. Эчмиадзин - центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483), который входит в список Всемирного наследия Юнеско.
Посетим развалины Храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. В 2000 руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия Юнеско.
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в 3 отелe в Центре с завтраками (2 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в историко-культурные центры
- Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио
Пожелания к путешественнику
Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00