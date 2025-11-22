Вместе с местным другом-гидом вы побываете в живописнейших локациях — ущельях,
Описание тура
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Программу можно адаптировать под ваши пожелания.
Виза гражданам РФ не требуется. Детям до 14 лет обязательно нужно иметь загранпаспорт. С 14 лет в Армению можно прилететь по внутреннему российскому паспорту.
Мы заранее договариваемся о времени выезда, чтобы вам было комфортно. С собой нужно иметь тёплые вещи, удобные и тёплые ботинки, запас наличных денег в местных драмах (можно обменять рубли или другую валюту в одном из многочисленных обменников).
Питание. Включено: завтраки в отелях, дегустация лаваша с сыром, перекус с выпечкой и винные дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно. Будем заезжать в проверенные места, где вы сможете отведать местных блюд. По желанию тур можно сделать гастрономическим с ежедневными дегустациями.
Транспорт. Минивэны Mercedes Viano, Nissan Quest, Toyota Alphard, Buick, Mercedes Sprinter или автобус на 50 человек (зависит от количества путешественников). Есть кондиционер (печь), в машине есть также Wi-Fi, питьевая вода.
Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется. Детям до 14 лет обязательно нужно иметь загранпаспорт. С 14 лет в Армению можно прилететь по внутреннему российскому паспорту.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки в спокойном темпе.
Подберём для вас любые удобные даты. По запросу возможно увеличение количества участников до 50.
Программа тура по дням
Атмосфера и главные достопримечательности Еревана
Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля. Затем прогуляемся по зимнему Еревану и посетим основные достопримечательности столицы: Площадь Республики, архитектурно-монументальный комплекс «Каскад», Площадь Свободы, улицы Абовяна и Сарьяна, церковь Сурб Зоравор Аствацацин и другие. В новогодние праздники заглянем на праздничную ярмарку. Вы увидите не только туристические места, но и скрытые уголки Еревана. А ещё посетим одну из винотек, где продегустируем местное вино.
Желающие смогут погрузиться в гастрономию Армении и отправиться на ужин в хороший ресторан, который посоветует ваш местный друг-гид.
Языческий храм Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард и выпечка лаваша
Сегодня первым делом отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.
Далее полюбуемся настоящим природным чудом — «Симфонией камней». Базальтовые скальные образования напоминают внешне орган и вызывают восторг.
Затем посетим пещерный монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Вы зайдёте внутрь, узнаете его историю и рассмотрите детали армянской церковной архитектуры.
После этого отправимся на выпечку лаваша в тандыре, чтобы увидеть мастерство приготовления, попробовать самим и отведать полученный результат. На столе также будет: домашнее спиртное, зелень, сыр.
Вечером вернёмся в Ереван.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк и зимние развлечения в Армении
Сегодня увидим «голубую жемчужину Армении» — озеро Севан. Около водоёма, который напоминает море, расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы. По желанию и за доплату — заезд в таверну, где вы сможете отведать севанского сига или форели.
Далее доедем до горнолыжного курорта в Цахкадзоре или посетим зимний центр развлечений в селе Лернанист. Гид заранее расскажет, где и чем можно заняться, чтобы вы выбрали наиболее подходящий для себя вариант.
К вечеру вернёмся в Ереван.
Хор Вирап, Арарат, виноделие Арени, монастырь Нораванк и гастрообед по желанию
Начнём день с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.
Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя кожаная обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация нескольких сортов с закусками.
Далее побываем в монастыре Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря и скал.
По желанию и за доплату в этот день можно устроить гастрономический обед в таверне с вином и шашлыками, приготовленными в тандыре.
Касахское ущелье, «Аллея букв» и дегустация вина
После завтрака выезжаем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и одним из самых кинематографичных мест, где снимают фильмы и устраивают фотосессии.
Затем поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны — Арагац.
Далее, исходя из ваших пожеланий, заглянем на винодельню в село Воскеваз или в гости к частному виноделу, чтобы отведать ещё несколько сортов вина и фруктовых водок. Для семей с детьми есть другой вариант — посещение шоколадной фабрики с дегустацией.
После этого вернёмся в Ереван. Пришло время прощаться, но, надеемся, что ненадолго. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, питьевая вода
- Дегустации
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на объекты по программе
- Кулинарный мастер-класс
- Помощь по любым вопросам до и во время тура
- Wi-Fi в машине
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Зимние развлечения на горнолыжном курорте (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽