Зимой Армения преображается: горы как будто посыпают сахарной пудрой, оттенки Севана становятся более голубыми, а Ереван наряжается в праздничную подсветку.Вместе с местным другом-гидом вы побываете в живописнейших локациях — ущельях,

где таятся величественные храмы, монастыри и природные творения. Заедете на винодельни, где отведаете несколько сортов с закусками, а ещё понаблюдаете за приготовлением лаваша в тандыре, попробуете повторить и продегустируете результат. Тур проводится только для вашей компании, можно расширить группу.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Программу можно адаптировать под ваши пожелания.

Виза гражданам РФ не требуется. Детям до 14 лет обязательно нужно иметь загранпаспорт. С 14 лет в Армению можно прилететь по внутреннему российскому паспорту.

Мы заранее договариваемся о времени выезда, чтобы вам было комфортно. С собой нужно иметь тёплые вещи, удобные и тёплые ботинки, запас наличных денег в местных драмах (можно обменять рубли или другую валюту в одном из многочисленных обменников).