В Армению зимой: индивидуальный тур с дегустациями

Отправиться к заснеженным горам и озеру Севан, испечь лаваш в тандыре и насладиться вином
Зимой Армения преображается: горы как будто посыпают сахарной пудрой, оттенки Севана становятся более голубыми, а Ереван наряжается в праздничную подсветку.

Вместе с местным другом-гидом вы побываете в живописнейших локациях — ущельях,
где таятся величественные храмы, монастыри и природные творения.

Заедете на винодельни, где отведаете несколько сортов с закусками, а ещё понаблюдаете за приготовлением лаваша в тандыре, попробуете повторить и продегустируете результат. Тур проводится только для вашей компании, можно расширить группу.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Программу можно адаптировать под ваши пожелания.

Виза гражданам РФ не требуется. Детям до 14 лет обязательно нужно иметь загранпаспорт. С 14 лет в Армению можно прилететь по внутреннему российскому паспорту.

Мы заранее договариваемся о времени выезда, чтобы вам было комфортно. С собой нужно иметь тёплые вещи, удобные и тёплые ботинки, запас наличных денег в местных драмах (можно обменять рубли или другую валюту в одном из многочисленных обменников).

Питание. Включено: завтраки в отелях, дегустация лаваша с сыром, перекус с выпечкой и винные дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно. Будем заезжать в проверенные места, где вы сможете отведать местных блюд. По желанию тур можно сделать гастрономическим с ежедневными дегустациями.

Транспорт. Минивэны Mercedes Viano, Nissan Quest, Toyota Alphard, Buick, Mercedes Sprinter или автобус на 50 человек (зависит от количества путешественников). Есть кондиционер (печь), в машине есть также Wi-Fi, питьевая вода.

Дети. Возможно участие с детьми от 3 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется. Детям до 14 лет обязательно нужно иметь загранпаспорт. С 14 лет в Армению можно прилететь по внутреннему российскому паспорту.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки в спокойном темпе.

Подберём для вас любые удобные даты. По запросу возможно увеличение количества участников до 50.

Программа тура по дням

1 день

Атмосфера и главные достопримечательности Еревана

Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля. Затем прогуляемся по зимнему Еревану и посетим основные достопримечательности столицы: Площадь Республики, архитектурно-монументальный комплекс «Каскад», Площадь Свободы, улицы Абовяна и Сарьяна, церковь Сурб Зоравор Аствацацин и другие. В новогодние праздники заглянем на праздничную ярмарку. Вы увидите не только туристические места, но и скрытые уголки Еревана. А ещё посетим одну из винотек, где продегустируем местное вино.

Желающие смогут погрузиться в гастрономию Армении и отправиться на ужин в хороший ресторан, который посоветует ваш местный друг-гид.

Атмосфера и главные достопримечательности Еревана
2 день

Языческий храм Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард и выпечка лаваша

Сегодня первым делом отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.

Далее полюбуемся настоящим природным чудом — «Симфонией камней». Базальтовые скальные образования напоминают внешне орган и вызывают восторг.

Затем посетим пещерный монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Вы зайдёте внутрь, узнаете его историю и рассмотрите детали армянской церковной архитектуры.

После этого отправимся на выпечку лаваша в тандыре, чтобы увидеть мастерство приготовления, попробовать самим и отведать полученный результат. На столе также будет: домашнее спиртное, зелень, сыр.

Вечером вернёмся в Ереван.

Языческий храм Гарни, «Симфония камней», монастырь Гегард и выпечка лаваша
3 день

Озеро Севан, монастырь Севанаванк и зимние развлечения в Армении

Сегодня увидим «голубую жемчужину Армении» — озеро Севан. Около водоёма, который напоминает море, расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы. По желанию и за доплату — заезд в таверну, где вы сможете отведать севанского сига или форели.

Далее доедем до горнолыжного курорта в Цахкадзоре или посетим зимний центр развлечений в селе Лернанист. Гид заранее расскажет, где и чем можно заняться, чтобы вы выбрали наиболее подходящий для себя вариант.

К вечеру вернёмся в Ереван.

Озеро Севан, монастырь Севанаванк и зимние развлечения в Армении
4 день

Хор Вирап, Арарат, виноделие Арени, монастырь Нораванк и гастрообед по желанию

Начнём день с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя кожаная обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация нескольких сортов с закусками.

Далее побываем в монастыре Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря и скал.

По желанию и за доплату в этот день можно устроить гастрономический обед в таверне с вином и шашлыками, приготовленными в тандыре.

Хор Вирап, Арарат, виноделие Арени, монастырь Нораванк и гастрообед по желанию
5 день

Касахское ущелье, «Аллея букв» и дегустация вина

После завтрака выезжаем к Касахскому ущелью, находящемуся около монастыря Сагмосаванк. Полюбуемся самобытной природой Армении и одним из самых кинематографичных мест, где снимают фильмы и устраивают фотосессии.

Затем поедем к необычному памятнику «Аллея букв», посвящённому армянскому алфавиту. Он был установлен в 2005 году у подножья самой высокой горы страны — Арагац.

Далее, исходя из ваших пожеланий, заглянем на винодельню в село Воскеваз или в гости к частному виноделу, чтобы отведать ещё несколько сортов вина и фруктовых водок. Для семей с детьми есть другой вариант — посещение шоколадной фабрики с дегустацией.

После этого вернёмся в Ереван. Пришло время прощаться, но, надеемся, что ненадолго. До новых встреч!

Касахское ущелье, «Аллея букв» и дегустация вина

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, питьевая вода
  • Дегустации
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Кулинарный мастер-класс
  • Помощь по любым вопросам до и во время тура
  • Wi-Fi в машине
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Зимние развлечения на горнолыжном курорте (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - 15 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, место и время по договорённости
Завершение: Ереван, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 181 туриста
Наша команда одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас все гибко, идем
на встречу любым пожеланиям гостей. Наши экскурсии мы проводим в формате путешествий, без жестких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!

