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Авторский тур
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
«За три дня путешествия мы покажем главные достопримечательности солнечной страны: Ереван, Севан, монастыри Гегард, Хор Вирап и Севанаванк, храмы Гарни и Нораванк»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Тур в Армению на 3 дня начнётся со встречи в аэропорту Еревана и обзорной экскурсии по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
«Вы попробуете национальные блюда и познакомитесь друг с другом поближе»
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«После заселения в отель – обзорная пешая экскурсия по столице Армении с посещением главных достопримечательностей»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Познакомитесь с Ереваном, побываете в ущелье Гарни и полюбуетесь объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Симфонией камней, посетите атмосферный монастырь Гегард и восхититесь просторами Севана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
«После завтрака вас ждёт знакомство со столицей Армении, одним из древнейших городов мира»
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа»
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
«Отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
982$884 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
825$743 за человека
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
«Мы составили программу так, что у вас будет достаточно свободного времени на прогулки и самостоятельное знакомство с достопримечательностями»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€296 за человека
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
«После заселения в отель отправимся на пешую обзорную экскурсию по Еревану»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
Начало: Ереван, 16:00
«А завершите знакомство с Ереваном в знаковом месте — у высокой лестницы Каскад, с которой открывается чарующий вид на город и легендарный Арарат»
21 июня в 16:00
5 июля в 16:00
€340 за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«После заселения отправимся на обзорную экскурсию по достопримечательностям столицы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Начнём день со знакомства с Гюмри»
$1 200 за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Осмотрите древние монастыри и храмы, пройдётесь по главным достопримечательностям Еревана и сфотографируетесь с памятником героям советской комедии «Мимино» в Дилижане»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«По прибытии позавтракаем в кафе и начнём знакомство с сердцем Грузии»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Этот день посвятим знакомству с сердцем Армении»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ЮЮлия22 апреля 2024Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
- ММихаил14 апреля 2024Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
- ТТамара3 апреля 2024Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну.
- ЛЛилия3 января 2024Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
- ТТатьяна1 ноября 2023Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Обзорные»
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