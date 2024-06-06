Обзорные и познавательные туры Еревана

Найдено 24 тура в категории «Обзорные» в Ереване, цены от 296 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
«За три дня путешествия мы покажем главные достопримечательности солнечной страны: Ереван, Севан, монастыри Гегард, Хор Вирап и Севанаванк, храмы Гарни и Нораванк»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500 за человека
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Встречаемся в аэропорту Еревана и отправимся на обзорную экскурсию по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Тур в Армению на 3 дня начнётся со встречи в аэропорту Еревана и обзорной экскурсии по столице, где в причудливый ансамбль сливаются разные архитектурные стили, старинное и современное, традиционное и новаторское»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000 за человека
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, 12:30
«Вы попробуете национальные блюда и познакомитесь друг с другом поближе»
14 авг в 12:30
11 сен в 12:30
55 900 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«После заселения в отель – обзорная пешая экскурсия по столице Армении с посещением главных достопримечательностей»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000 за человека
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Познакомитесь с Ереваном, побываете в ущелье Гарни и полюбуетесь объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Симфонией камней, посетите атмосферный монастырь Гегард и восхититесь просторами Севана»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
73 000 за всё до 3 чел.
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
«После завтрака вас ждёт знакомство со столицей Армении, одним из древнейших городов мира»
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900 за человека
Армянские удовольствия: вкусы и виды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Армянские удовольствия: вкусы и виды
Погулять по Еревану, попробовать легендарный коньяк и исследовать древние памятники архитектуры
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа»
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Встречаемся и отправляемся на обзорную экскурсию по солнечной столице цвета местного камня — розового туфа»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
«Отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
799$720 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
982$884 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
605$545 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
«Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
825$743 за человека
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
«Мы составили программу так, что у вас будет достаточно свободного времени на прогулки и самостоятельное знакомство с достопримечательностями»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
296 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
«После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
«После заселения в отель отправимся на пешую обзорную экскурсию по Еревану»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство с Арменией: знаменитые храмы, Симфония камней и розовая столица
Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
Начало: Ереван, 16:00
«А завершите знакомство с Ереваном в знаковом месте — у высокой лестницы Каскад, с которой открывается чарующий вид на город и легендарный Арарат»
21 июня в 16:00
5 июля в 16:00
340 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«После заселения отправимся на обзорную экскурсию по достопримечательностям столицы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Начнём день со знакомства с Гюмри»
$1 200 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Осмотрите древние монастыри и храмы, пройдётесь по главным достопримечательностям Еревана и сфотографируетесь с памятником героям советской комедии «Мимино» в Дилижане»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
«По прибытии позавтракаем в кафе и начнём знакомство с сердцем Грузии»
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
«Этот день посвятим знакомству с сердцем Армении»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
350$333 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
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    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
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    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
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    наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)

  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
  • Т
    Тамара
    3 апреля 2024
    Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
    Тур превзошел все наши ожидания! Выбирала случайным образом по отзывам. Огромная благодарность организаторам тура и в частности нашему гиду Тиграну.
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    Без него знакомство со страной не было бы столь ярким. Обширные знания истории, но при этом не скучные зазубренные лекции, а неторопливый рассказ. Очень интересно рассказывает про историю Армении и всех мест, которые мы посещали. Отличный сервис, программ гибкая, можно регулировать пребывание в том или ином месте на свое усмотрение. Гид готов помочь с любым вопросом и в целом очень уважительное отношение к гостям. Человек абсолютно влюбленный и гордящийся своей страной, смог передать это чувство и нам. Возникло желание приехать еще, чтобы отправиться по другим маршрутам. В Армении есть, что посмотреть. Рекомендую на 100%.

  • Л
    Лилия
    3 января 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
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    хотелось бы отметить насколько комфортно все было устроено! Сергей в минимальные сроки отвечал на все вопросы, помог с организацией встречи нового года, на каждом этапе просил обратную связь, тур подстроили под нас, под наши интересы и возможности! Сам тур очень насыщенный и интересный, при этом не перегружен, поэтому получается максимально отдохнуть и насладиться красивыми местами. Также хотелось отметить замечательного гида Сару - это настоящий профессионал своего дела, рассказывала захватывающе, не утомляя скучными фактами) и отдельная благодарность водителю Артаку, который очень аккуратно возил нас по лучшим местам Армении, также рассказывал много интересного про Армению. Армения сама по себе оказалась великолепна, огромное спасибо организаторам, что позволили нам с максимальным комфортом и удобством отдохнуть в этой чудесной стране! Рекомендую от всего сердца!

  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2023
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
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    необычные ракурсы. Очень хорошим был его выбор отелей - это были все живописные места. Но пять дней- это мало, лучше возьмите для этой программы большее количество дней -нам не хватало времени на то, чтобы насладиться каждым местом и городом, в гостиницы приезжали уже вечером, а темнеет здесь рано. Александр в ключевых местах нанимал для нас гидов, но вам стоит также самостоятельно изучить информацию о местах, которые вы посетите, нам информации не хватило. Было приятно, что Александр доброжелателен, пунктуален и точен, совершенно не было никаких накладок, хорошее вождение, удобная и чистая машина.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. Армения: знакомство с краем гор и монастырей
  2. Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
  3. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  4. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  5. Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Обзорные" можно забронировать 24 тура от 296 до 97 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Еревана нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ереване много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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