Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Тур Армения за неделю: путь через века — это насыщенная недельная экскурсия по Армении, которая погружает туристов в историю и культуру страны, раскрывая ее многовековое наследие. В ходе этого тура вы сможете посетить самые знаменитые и исторически значимые места Армении, изучить древние монастыри, храмы, крепости и природные красоты.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 59.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 50.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 150.000 рублей на человека.