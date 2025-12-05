Мои заказы

Армения за неделю: путь через века

Тур подарит незабываемые впечатления от знакомства с древней историей и культурой Армении
Описание тура

Тур Армения за неделю: путь через века — это насыщенная недельная экскурсия по Армении, которая погружает туристов в историю и культуру страны, раскрывая ее многовековое наследие. В ходе этого тура вы сможете посетить самые знаменитые и исторически значимые места Армении, изучить древние монастыри, храмы, крепости и природные красоты.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 59.000 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 50.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 150.000 рублей на человека.

Программа тура по дням

1 день

Прилет - встреча в аэропорту - размещение в отеле

  • Встреча в аэропорту

  • Заселение в отель

2 день

Ереван - Гарни - Симфония камней - Гегард

  • Завтрак в отеле

  • Тур по Армении начнем с пешей обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами. Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.

  • Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.

  • Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.

  • Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.

  • Возвращение в Ереван

3 день

Хор Вирап - Нораванк - Татев

  • Завтрак в отеле

  • Освобождение номеров

  • Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат. Является местом паломничества, которое связано с легендой Григоре Лусавориче. Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.

  • Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.

  • Далее отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.

  • Путешествие к монастырскому комплексу Татев (Ix-Xiii вв), который расположен на краю гигантского ущелья. Татев являлся одним из известнейших духовных и образовательных центров средневековья. Комплекс можно назвать одним из самых достопримечательный мест на земле. Канатная дорога Крылья Татева (самая длинная канатная дорога в мире - 5752 м, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса) нас пронесет над прекраснейшим Воротанским ущельем прямо к Монастырю Татев.

  • Переезд в г. Горис / Ночевка

4 день

Пещера Левона - озеро Севан г. Дилижан - Агарцин

  • Завтрак в отеле

  • В армянском селе Ариндж, находится необычный, совершенно уникальный музей-пещера дедушки Левона. Особенность музея в том, что все помещения, высеченные в камне, созданы исключительно руками человека Левона Аракеляна. В результате работы на свет появилось невероятное помещение, состоящее из семи залов, находящихся на разных уровнях. Максимальная глубина пещерного замка составляет 21 метр, а общая длина коридоров примерно 150 метров.

  • Путешествие к Озеру Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.

  • Продолжим путь в Тавушскую область Армении - небольшой курортный город Дилижан, расположенный на живописных берегах р. Агстев. Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.

  • Следующей остановкой будет монастырь Агарцин, который был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.

  • Возвращение в Ереван

5 день

Цицернакаберд - св. Эчмиадзин - Звартноц

  • Завтрак в отеле

  • Посещение Цицернакаберда — мемориального комплекса в Ереване, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года. Расположен на одноименном холме.

  • Поездка в г. Вагаршапат

  • Посещение церкви Святой Рипсиме (с 2000 года входит в список Всемирного наследия Юнеско). Построена в 618 году на месте древнего языческого капища, где была замучена и убита Святая Рипсимэ. Существует легенда о Святой Рипсиме, дошедшая до нас еще с дохристианских времен.

  • Посещение Эчмиадзинского кафедрального собора - главный храм Армянской апостольской церкви, престол Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян в 303—484 гг., и снова с 1441 года. С 2000 года входит в список Всемирного наследия Юнеско. Является одним из древнейших христианских храмов в мире.

  • Посещение развалин храма Звартноц храм раннесредневековой армянской архитектуры разрушенный в результате землетрясения. В переводе с древнеармянского означает Храм бдящих ангелов. В 2000 г. руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия Юнеско.

  • Возвращение в Ереван

6 день

Хндзореск - водопад Шаки дегустация вина

  • После завтрака мы продолжим путешествие по Армении и отправимся в село Хндзореск. Главная достопримечательность - пещерный город. В пещерных жилищах жили люди вплоть до 1958 года. В 2012 году был построен Висячий мост над ущельем, который соединяет два берега старого села Хндзореск. Высота моста 60м, длина 100м.

  • Шакинский водопад представляет собой глубокое ущелье, склоны которого насыщены гротами и скальными нишами. Энергетика реки Шаки в этом месте очень сильна, море искрящихся брызг поглощают голоса людей и почти все звуки окружающей природы. Это место облюбовали еще в глубокой древности. Неподалеку археологи обнаружили крупное стойбище, принадлежащее первобытному человеку. Здесь были найдены каменные орудия труда, а также остатки золы.

  • Посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в сентябре 2008г. в была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в аккуратно обработанной яме глубиной 45 см и диаметром 44см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более шести тысяч лет назад.

  • Посетим частный винный завод в селе Арени и попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина этого производителя отличаются неповторимым вкусом. Букет ароматов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятное послевкусие.

  • Возвращение в Ереван

7 день

Свободный день - трансфер в аэропорт

  • Завтрак в отеле
  • Освобождение номеров (12:00)
  • Свободный день
  • Трансфер в аэропорт
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в 3х звездочном отеле в Центре с завтраками (6 ночей). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
  • Дегустация вина
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты по программе и билеты на канатную дорогу в Крылья Татева
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Пожелания к путешественнику

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт - в любое удобное время

Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет - в любое удобное время

Визы

Гражданам Рф возможен въезд по внутренним паспортам

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

