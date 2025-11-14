Мои заказы

Тур в Армению на майские

Тур в Армению на майские праздники
Описание тура

Тур в Армению на майские праздники превосходный период для незабываемого отдыха

Май — идеальное время для путешествий, и Армения приглашает вас на захватывающее путешествие, наполненное культурой, историей и неповторимыми впечатлениями. Программа тура в Армению на майские праздники предоставляют уникальную возможность погрузиться в богатство удивительной страны.

Не упустите свой шанс сделать майские праздники неповторимыми! Забронируйте свой тур прямо сейчас и отправьтесь в увлекательную поездку по Армении.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 39.000 рублей. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 34.000 рублей. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 101.500 рублей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту - заселение в отель

  • Встреча в аэропорту

  • Заселение в отель

2 день

Тур по городу - Гарни - Симфония камней - Гегард

  • Завтрак в отеле

  • Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами. Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.

  • Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.

  • Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.

  • Возвращение в Ереван

Тур по городу - Гарни - Симфония камней - ГегардТур по городу - Гарни - Симфония камней - ГегардТур по городу - Гарни - Симфония камней - Гегард
3 день

Хор Вирап - Нораванк - Пещера птиц - Арени

  • Завтрак в отеле
  • Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат. Является местом паломничества, которое связано с легендой Григоре Лусавориче. Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.
  • Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.
  • Далее отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.
  • Далее посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в котором сентябре 2008г. была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в яме глубиной 45 см и диаметром 44 см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.
  • Посетим винный завод Арени и попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина этого производителя отличаются неповторимым вкусом.
  • Возвращение в Ереван
Хор Вирап - Нораванк - Пещера птиц - АрениХор Вирап - Нораванк - Пещера птиц - АрениХор Вирап - Нораванк - Пещера птиц - Арени
4 день

Севан - г. Дилижан - Агарцин - Гошаванк

  • Завтрак в отеле
  • День начнется с путешествия к Озеру Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.
  • Продолжим путь в Тавушскую область Армении - небольшой курортный город Дилижан, расположенный на живописных берегах р. Агстев. Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.
  • Следующей остановкой будет монастырь Агарцин, который был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.
  • А также посетим Гошаванк - монастырский комплекс Xii—Xiii веков в селе Гош в Армении. Гошаванк - культурный, образовательный и религиозный центр средневековой Армении. В источниках упоминается как семинария, университет и т. д.
  • Возвращение в Ереван
Севан - г. Дилижан - Агарцин - ГошаванкСеван - г. Дилижан - Агарцин - ГошаванкСеван - г. Дилижан - Агарцин - Гошаванк
5 день

Вернисаж - Эчмиадзин - Звартноц - Трансфер

  • Завтрак в отеле
  • Далее посетим Вернисаж - рынок изделий народного творчества. Здесь вы найдете сделанные вручную шахматы и нарды из дерева, изделия из керамики, сделанные в национальном стиле, украшения handmade, традиционные музыкальные инструменты, изделия из серебра, картины и многое другое
  • После мы отправимся в св. Эчмиадзин - центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483), который входит в список Всемирного наследия Юнеско.
  • Посетим развалины Храма Звартноц, разрушенного в результате землетрясения. В 2000 руины храма и археологическая территория вокруг него включены в список Всемирного наследия Юнеско.
  • Трансфер в аэропорт
Вернисаж - Эчмиадзин - Звартноц - ТрансферВернисаж - Эчмиадзин - Звартноц - ТрансферВернисаж - Эчмиадзин - Звартноц - Трансфер
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в 3х звездочном отеле в Центре с завтраками (4 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
  • Дегустация в Винном заводе Арени
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Пожелания к путешественнику

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт в любое удобное время

Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 17:00

Визы
Гражданам Рф возможен везд по внутренним паспортам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

