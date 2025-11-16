Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Приближается самый романтический и весенний праздник Международный женский день. И каждый год накануне мартовского праздника у людей возникают одни и те же вопросы: Что подарить? и Куда поехать на 8 марта?.

Присоединяйтесь к нам в невероятное приключение в сердце Кавказа в гостеприимную Армению! Этот тур создан специально для тех, кто хочет отметить 8 марта в удивительной атмосфере древности и красоты.

Не упустите шанс отпраздновать 8 марта в Армении, где каждый камень, каждый уголок земли пропитаны историей и теплом армянского гостеприимства!

Тур в Армению на 8 марта это праздник настоящей весны

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 34.500 рублей. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 28.500 рублей. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 95.000 рублей.