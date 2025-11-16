Описание тура
Приближается самый романтический и весенний праздник Международный женский день. И каждый год накануне мартовского праздника у людей возникают одни и те же вопросы: Что подарить? и Куда поехать на 8 марта?.
Присоединяйтесь к нам в невероятное приключение в сердце Кавказа в гостеприимную Армению! Этот тур создан специально для тех, кто хочет отметить 8 марта в удивительной атмосфере древности и красоты.
Не упустите шанс отпраздновать 8 марта в Армении, где каждый камень, каждый уголок земли пропитаны историей и теплом армянского гостеприимства!
Тур в Армению на 8 марта это праздник настоящей весны
Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 34.500 рублей. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 28.500 рублей. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 95.000 рублей.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Еревану
- Встреча в аэропорту
- Заселение в отель
- Тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
- Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Гарни - Симфония камней - Гегард
Завтрак в отеле
Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.
Спуск к естественному природному памятнику Симфония камней или Базальтовый Орган. Если смотреть на ущелье издалека, то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Удивительно правильная форма базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг.
Мастер-класс по выпечке лаваша. Армянский лаваш в 2014 году включен в список нематериального наследия Юнеско.
Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.
Возвращение в Ереван
Хор Вирап - Нораванк - Пещера птиц - Винный завод
- Завтрак в отеле
- Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат. Является местом паломничества, которое связано с легендой Григоре Лусавориче. Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м.
- Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.
- Далее отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.
- Далее посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в котором сентябре 2008г. была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в яме глубиной 45 см и диаметром 44 см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.
- Посетим винный завод Арени и попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина этого производителя отличаются неповторимым вкусом.
- Возвращение в Ереван
Севан Дилижан - Агарцин - Трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле
День начнется с путешествия к Озеру Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе. Является крупным гарантированным источником пресной воды в регионе. Посещение Севанаванка - монастыря на северо-западном побережье озера Севан. Монастырь расположен на полуострове Севан, который ранее являлся небольшим островом.
Продолжим путь в Тавушскую область Армении - небольшой курортный город Дилижан, расположенный на живописных берегах р. Агстев. Старый квартал Дилижана идея воссоздать квартал старой застройки (конца Xix начала Xx века) возникла давно, и автором идеи является Ваник Шарамбеян. Улица Шарамбеяна была воссоздана в 1970 году.
Следующей остановкой будет монастырь Агарцин, который был построен в X-Xiii веках, большей частью под покровительством династии Багратуни.
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в 3х звездочном отеле в Центре с завтраками (3 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
- Дегустация в Винном заводе Арени
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в историко-культурные центры
- Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио
Пожелания к путешественнику
Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 18:0
Визы
Гражданам России возможен въезд по внутренним паспортам