4 день

Сахмосаванк, Ованаванк, Алея букв, Винный завод

Первый пункт четвертого дня будет монастырь Сагмосаванк. Онпредставляет собой не городок разнородных построек за крепостной стеной и даже не двор-каре, а плотный конгломерат нескольких зданий: храма Сурб-Сион (1215), гавита (притвора) и матенадарана (библиотеки) 1250-х годов. Пройдя несколько шагов - и под ногами разверзается пропасть не меньше сотни метров глубиной: Касахский каньон между Арагацем и Арой впечатляет тем, что здесь он добрый десяток километров идёт почти прямо, образуя роскошную перспективу. Пятью километрами ближе к Аштараку трасса разделяет два села - выше стоит село со смешным названием Уши, а вниз спускается огромный (2,5 тыс. жителей) Оганаван.Ованаванк гораздо старше Сагмосаванка, и по богатству своей истории и современной зрелищности он входит в "золотой фонд" армянских монастырей, как Гегард, Татев или Санаин с Ахпатом. Его весьма обширный двор окружают стены с циклопической кладкой - может быть, эпохи Урарту, а может быть и ещё древней: Касахское ущелье служило воротами Айраратской долины в мир воинственный скифов. Под монастырём есть ещё и система пещер, выводящих на дно каньона. По легенде, перед расправой над местными жителями очередной завоеватель всё-таки уступил просьбе игумена позволить людям в последний раз помолиться. Но молитва затянулась, и ворвавшись в зал собора, кочевники увидели лишь настоятеля да голубей, в которых якобы превратились люди.

Затем направимся в Винодельню “Воскеваз” расположена в одноименном селе в регионе Арагацотн. Местность предгорья Арагаца, самой высокой горы в Армении, удивительно красива и разнообразна, а ее земля хранит в себе целые исторические пласты предыдущих периодов развития армянской цивилизации.

Винодельня выпускает вина, произведенные как современными методами, так и с использованием старинных карасов, которые были произведены еще в 19 веке. Карас, традиционный инструмент для брожения и выдержки вина, использовался на территории Армении с глубокой древности.

Все вина без исключения отражают истинный характер Армении. Вина производятся только из местных сортов винограда, а для выдержки вина используются бочки из редкого высококачественного армянского дуба. В производстве десертных вин винодельня является первопроходцем по использованию технологии завяливания винограда. Вина Воскеваз были удостоены множества медалей на различных престижных местных и международных винных конкурсах, таких как «Mundus Vini», «Decanter World Wine Awards», «Sommelier Wine Awards» и др.

Постоянно улучшая и совершенствуя качество своей продукции, практически ежегодно расширяя ассортимент выпускаемых напитков, Воскеваз вкладывает свою лепту в мир вина.

