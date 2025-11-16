Описание тура
Армению можно посетить не только для знакомства с богатой культурой. В рамках этого тура мы предлагаем нашим гостям совместить знакомство с страной и Винный тур.
«Винный тур в Армении» — это насыщенный тур, который даст вам возможность совершить интересное многослойное путешествие во все периоды 6000-летней истории армянского виноделия. Тур включает следующие посещения: музей, средневековый архитектурный памятник, давильню, погреб, действующие винодельни и виноградники. Каждое из этих направлений своеобразно дополнит историю существенного влияния виноделия на армянское самосознание и культуру; подарит вам яркие ощущения оригинального вкуса, аромата и цвета. Во время тура предусмотрен приветственный ужин из традиционного армянского меню, дегустация, как классических вин, так и фруктовых и уникальных вин.
Программа тура по дням
Добро пожаловать
Встреча в аэропорту Звартноц, размещение в отеле. Прогулка по Еревану. Приветственный ужин
Храм Звартноц, Эчмиацин, Винный завод Армения
Мы отправимся в Эчмиадзин - духовный и административный центр Армянской Апостольской Церкви. Здесь мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор - престол Верховного Патриарха Католикоса всех армян. Также посетим церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне.
После обеда мы направимся в Храм Звартноц, что в переводе с древнеармянского означает «Храм бдящих ангелов»
После обзорной экскурсии направимся в винный завод-музей Армения. где познакомимся с историей создания виноделья в Армении. Он создан в одном из заводских погребов. Там, под землей, собраны более 100 экспонатов. Одному из них виноградной кости восемь тысяч лет. Все раритеры из частных коллекций и других музеев страны.
Десятки самых необычных экспонатов, так или иначе, связаны с виноделием и рассказывают историю напитка.
«Мы решили рассказать о вине все, что знаем. И не случайно мы создали музей под землей. Потому что виноград всегда берет аромат того места, где прорастает, и передает вину. Недра земли играют важную роль для сортов винограда. И это символично. Мы, таким образом, показали, где растет виноград. И с каким трудом он прорастает», – объясняет основатель Музея истории вина Ваагн Мкртчян
2. Хор Вирап, Нораванк, Село Арени: винный завод
В этот день мы посетим монастырь Хор Вирап (арм. глубокая темница), который расположен в Араратской долине. Монастырь известен своим местоположением, именно с его места открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат, на которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа.
Мыпосетим монастырь 13 века Нораванк, расположенный на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа․ Монастырский комплекс Нораванк — жемчужина армянской религиозной архитектуры. Две великолепные церкви и часовня, множество каменных стел с изображением креста и восхитительные виды на живописную местность — вот отличительные черты Нораванка
Затем направимся в Винодельню Арени – это одна из главных достопримечательностей Армении для ценителей марочных вин. Это двухэтажное каменное здание с пристройкой, где есть погреб с готовыми винами в бутылках, огромные бочки, небольшой заводик, а также кафе, сувенирная лавка, и конечно же дегустационный зал. Экскурсия по винодельне Арени – это прогулка по территории мини-завода, знакомство с технологией производства вина, экскурс в историю виноделия и, любимая многими, дегустация вина. К напиткам в качестве закуски подают свежие ягоды и фрукты, а также сухофрукты и орехи. Здесь же, на винодельне можно приобрести понравившееся вино.
Сахмосаванк, Ованаванк, Алея букв, Винный завод
Первый пункт четвертого дня будет монастырь Сагмосаванк. Онпредставляет собой не городок разнородных построек за крепостной стеной и даже не двор-каре, а плотный конгломерат нескольких зданий: храма Сурб-Сион (1215), гавита (притвора) и матенадарана (библиотеки) 1250-х годов. Пройдя несколько шагов - и под ногами разверзается пропасть не меньше сотни метров глубиной: Касахский каньон между Арагацем и Арой впечатляет тем, что здесь он добрый десяток километров идёт почти прямо, образуя роскошную перспективу. Пятью километрами ближе к Аштараку трасса разделяет два села - выше стоит село со смешным названием Уши, а вниз спускается огромный (2,5 тыс. жителей) Оганаван.Ованаванк гораздо старше Сагмосаванка, и по богатству своей истории и современной зрелищности он входит в "золотой фонд" армянских монастырей, как Гегард, Татев или Санаин с Ахпатом. Его весьма обширный двор окружают стены с циклопической кладкой - может быть, эпохи Урарту, а может быть и ещё древней: Касахское ущелье служило воротами Айраратской долины в мир воинственный скифов. Под монастырём есть ещё и система пещер, выводящих на дно каньона. По легенде, перед расправой над местными жителями очередной завоеватель всё-таки уступил просьбе игумена позволить людям в последний раз помолиться. Но молитва затянулась, и ворвавшись в зал собора, кочевники увидели лишь настоятеля да голубей, в которых якобы превратились люди.
Затем направимся в Винодельню “Воскеваз” расположена в одноименном селе в регионе Арагацотн. Местность предгорья Арагаца, самой высокой горы в Армении, удивительно красива и разнообразна, а ее земля хранит в себе целые исторические пласты предыдущих периодов развития армянской цивилизации.
Винодельня выпускает вина, произведенные как современными методами, так и с использованием старинных карасов, которые были произведены еще в 19 веке. Карас, традиционный инструмент для брожения и выдержки вина, использовался на территории Армении с глубокой древности.
Все вина без исключения отражают истинный характер Армении. Вина производятся только из местных сортов винограда, а для выдержки вина используются бочки из редкого высококачественного армянского дуба. В производстве десертных вин винодельня является первопроходцем по использованию технологии завяливания винограда. Вина Воскеваз были удостоены множества медалей на различных престижных местных и международных винных конкурсах, таких как «Mundus Vini», «Decanter World Wine Awards», «Sommelier Wine Awards» и др.
Постоянно улучшая и совершенствуя качество своей продукции, практически ежегодно расширяя ассортимент выпускаемых напитков, Воскеваз вкладывает свою лепту в мир вина.
Сити тур, коньячный завод Арарат
Обзорная прогулка по Еревану — это лучший способ ознакомиться со всеми достопримечательностями. Рассмотрите город с тысячелетней историей со всех сторон: современную часть, древний центр и объекты советского времени. Будет возможность зайти в пару магазинов местных товаров, и сделать фотографии.
Экскурсионная программа:
Парк Победы или «Ахтанак» посвящён Второй Мировой войне. Тут есть пруд, аллеи, кафе и центральный монумент — «Мать Армения». Олицетворяет Родину с мечом в руках. Благодаря своему расположению на горе, из парка виднеется панорамный вид на местность;
Каскад — комплекс скульптур, фонтанов и цветников, украшающих главную лестницу. На верхушке установлен обелиск Возрожденной Армении. Делится на уровни, на последнем из которых расположена смотровая площадка;
Площадь свободы в центре города. На ней проходили известные массовые забастовки. Здесь же построен Оперный театр. Он соединил в себе архитектуру 30-хх годов и средневековую застройку. За ним вырыт искусственный водоём — «Лебединое озеро»;
Северный проспект — популярная пешеходная улица. Здесь можно поесть местную кухню, устроить шоппинг и развлечься в клубах. Считается элитным районом для проживания;
Площадь Республики объединяет старую и новейшую архитектуру
Место, где рождаются легендарные коньяки ARARAT. Уникальный комплекс и главный центр коньячного производства Армении. Одно из крупнейших предприятий и символ страны․
ARARAT развивает коньячное производство, учитывая мировые тренды и разные вкусовые предпочтения. Коньяки ARARAT известны в более чем 50 странах мира. На заводе в Ереване соединяются главные составляющие знакового напитка: виноград, выращенный в Армении; древесина кавказского дуба, из которой делают бочки для выдержки спирта; родниковая вода источника Катнахпюр и талант мастеров, хранящих богатое наследие производства коньяков ARARAT
История старейшего бренда армянского коньяка ARARAT началась более 130 лет назад, в 1887 году, когда было основано первое коньячное производство в Армении. С течением десятилетий ARARAT стал настоящим символом высочайшего качества, подтвержденного многочисленными международными наградами и сертификатами, самый важный из которых — признание потребителей — любителей, ценителей и поклонников армянского коньяка ARARAT во многих странах.
Прекрасный баланс традициям и аутентике бренда обеспечивает современный подход ARARAT к своему потребителю.
До новых встреч
Свободный день для покупок, трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в центре города
- Завтрак в отеле
- Трансферы
- Комфортабельный транспорт
- Напитки в машине
- Приветственный ужин по программе
- Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Обед и ужин
- Обязательная страховка от COVID 19
О чём нужно знать до поездки
- Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.
- Тур рассчитан минимум на двоих.