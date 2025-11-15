1 день

Прикосновение к древности

Встреча в городе Ереван, Храм Гарни

Начнем наше путешествие с утренней встречи в самом сердце Еревана. Приветствуя друг друга, мы отправимся в захватывающее путешествие, которое откроет перед вами невероятные красоты Армении. И первой нашей остановкой станет Храм Гарни — величественный языческий храм, одно из самых ярких исторических чудес страны. Этот храм, посвящённый солнечному богу Митре, поразит вас своей архитектурной гармонией и уникальностью. Оказавшись здесь, вы перенесётесь в далёкие времена, когда в этом месте поклонялись богам.

Симфония камней, Монастырь Гегард

Далее мы отправимся к природному памятнику, который не оставит равнодушным ни одного путешественника. Симфония камней — это уникальный природный феномен, где огромные столбы лавы образуют гармоничные геометрические формы. Здесь, среди этих каменных гигантов, вы почувствуете силу природы и её удивительное творение. Следующая остановка — потрясающий Монастырь Гегард, скрытый в глубинах скал. Этот монастырь, включённый в список Всемирного наследия Юнеско, является настоящим архитектурным шедевром. Он словно вырастает из камня, и здесь особенно ощущается гармония человека и природы. Гегард хранит в себе дух тысячелетий и станет одним из самых запоминающихся мест в нашем путешествии.

Дилижан

Затем нас ждёт живописный путь в Дилижан, маленький и уютный город, окружённый зелёными холмами и лесами. Во время поездки вы будете наслаждаться чудесными видами армянских гор. Вечером мы поселимся в одном из самых красивых отелей Дилижана, расположенном прямо посреди гор. Этот уголок уединения позволит вам насладиться тишиной и красотой природы, а ночь в таком месте подарит вам незабываемое ощущение спокойствия и умиротворения.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086