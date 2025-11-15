Описание тура
Армении — 4 дня незабываемых впечатлений
Этот маршрут создан для тех, кто чувствует себя путешественником, а не просто туристом. Для тех, кто ценит больше природные локации и захватывающие виды. Умеет наслаждается и внутри немного гедонист.
Мы объединяем людей в уникальных местах и показываем их глазами искателя приключений — когда цель поездки не ограничивается красивыми фотографиями, а заключается в глубоком погружении в атмосферу, традиции и неповторимый колорит местной жизни.
Программа тура по дням
Прикосновение к древности
Встреча в городе Ереван, Храм Гарни
Начнем наше путешествие с утренней встречи в самом сердце Еревана. Приветствуя друг друга, мы отправимся в захватывающее путешествие, которое откроет перед вами невероятные красоты Армении. И первой нашей остановкой станет Храм Гарни — величественный языческий храм, одно из самых ярких исторических чудес страны. Этот храм, посвящённый солнечному богу Митре, поразит вас своей архитектурной гармонией и уникальностью. Оказавшись здесь, вы перенесётесь в далёкие времена, когда в этом месте поклонялись богам.
Симфония камней, Монастырь Гегард
Далее мы отправимся к природному памятнику, который не оставит равнодушным ни одного путешественника. Симфония камней — это уникальный природный феномен, где огромные столбы лавы образуют гармоничные геометрические формы. Здесь, среди этих каменных гигантов, вы почувствуете силу природы и её удивительное творение. Следующая остановка — потрясающий Монастырь Гегард, скрытый в глубинах скал. Этот монастырь, включённый в список Всемирного наследия Юнеско, является настоящим архитектурным шедевром. Он словно вырастает из камня, и здесь особенно ощущается гармония человека и природы. Гегард хранит в себе дух тысячелетий и станет одним из самых запоминающихся мест в нашем путешествии.
Дилижан
Затем нас ждёт живописный путь в Дилижан, маленький и уютный город, окружённый зелёными холмами и лесами. Во время поездки вы будете наслаждаться чудесными видами армянских гор. Вечером мы поселимся в одном из самых красивых отелей Дилижана, расположенном прямо посреди гор. Этот уголок уединения позволит вам насладиться тишиной и красотой природы, а ночь в таком месте подарит вам незабываемое ощущение спокойствия и умиротворения.
Армянская Швейцария
Дилижан
Просыпаемся в Дилижане, в сердце Армянской Швейцарии, где утро наполняет горы прохладной свежестью. Завтракаем, наслаждаясь тишиной природы, и готовимся к новому дню, полному открытий.
Ущелье реки Дзорагет и крепость Лори Бенд
Вначале дорога приведёт нас в ущелье реки Дзорагет, где величественные скалы образуют узкий коридор для бурлящей воды. Среди этих пейзажей возвышаются древние стены крепости Лори Бенд, когда-то служившая важным форпостом средневековой Армении. Мы погрузимся в атмосферу древности, представим, как в этих местах когда-то кипела жизнь, и насладимся завораживающими видами.
Конная прогулка или пеший маршрут выбор за вами
В этом уголке природы можно покорить горные тропы на лошадях, ощутив свободу движения среди величественных холмов, или же просто отправиться на неторопливую прогулку, наслаждаясь чистым воздухом и безмятежностью окружающего мира.
Монастырь Агарцин
Следующая наша остановка — монастырь Агарцин, спрятанный среди густых лесов. Это место, где время замедляет свой бег, а природа и архитектура существуют в совершенной гармонии. Пушистые леса, тишина, утопающие в зелени каменные стены — всё это создаёт ощущение волшебства и спокойствия. Отсюда мы пешком прогуляемся к водопаду с минеральным источником. Природа здесь удивительна: журчание воды, свежесть лесного воздуха и кристально чистый источник, насыщенный природными минералами. Здесь можно освежиться, почувствовать живительную силу воды и зарядиться энергией природы.
Вечерний отдых в Дилижане
Вечером тебя ждет винная дегустация, где ты сможешь сам закупорить бутылку игристого! мы попробуем 4 сорта вина, услышим историю каждого вида и почувствуем себя настоящими сомелье!
Горные вершины, зеркальные озёра
Димац
Наш день начнётся с ароматного и вкусного завтрака, который зарядит энергией перед увлекательным путешествием. Свежие продукты, местные деликатесы и атмосфера уюта — всё это создаст настроение на весь день. Если утро радует ясным небом, мы отправляемся к горе Димац. С её высоты открываются невероятные виды на окружающие хребты, а чистый воздух наполняет лёгкие энергией свободы. Это место создано для тех, кто любит тишину гор и величие просторов.
Прогулка по Дилижану и озеро Парз Лич
Если же погода будет капризной, мы останемся исследовать уютный Дилижан пройдёмся по его узким улочкам, заглянем в местные лавки ремесленников, а затем отправимся на озеро Парз Лич. Этот сказочный уголок, окружённый густыми лесами, словно зеркало природы, отражающее её нетронутую красоту.
Озеро Севан, Баня
После насыщенного дня мы отправимся к великому Севану — самому большому озеру Кавказа, которое называют армянским морем. По дороге нас ждут потрясающие виды: бескрайние просторы, горные перевалы и уникальные ландшафты, которые делают путь таким же захватывающим, как и сам пункт назначения. Наш день завершится баней с возможностью окунуться в освежающие воды Севана, прекрасным ужином и ночёвкой в гостинице прямо на берегу озера.
От древних святынь к тайнам Вселенной
Монастырь Севанаванк
Просыпаемся на берегу высокогорного озера Севан, наслаждаемся свежим горным воздухом и завтракаем под шум волн. Этот момент настоящая гармония природы, когда можно просто остановиться и впитать тишину и красоту Армянского моря. После завтрака отправляемся к Монастырю Севанаванк древнему монастырю, который гордо возвышается над озёрной гладью. Возведённый в Ix веке, он хранит в себе дух древности и силы.
Радиотелеспок
Далее мы едем к радиотелескопу, затерянному среди горных хребтов. Это место, где наука встречается с бескрайним космосом, а массивная антенна, обращённая в небо, словно приглашает прикоснуться к великим тайнам Вселенной. Здесь можно ощутить масштаб времени и пространства, заглянуть в прошлое, где учёные ловили сигналы из глубин Галактики.
Выезд в Ереван, Кавказская пленница
Возвращаемся в Ереван — динамичную и современную столицу Армении, где нам предстоит немного свободы. Прогулка по уютным улицам, посещение местных кафе или просто прогулка по площади Республики, где время словно замедляется. В этом городе история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Заключительный аккорд нашего путешествия — прощальный ужин в ресторане Кавказская пленница. В атмосфере уюта и кавказского гостеприимства мы поделимся впечатлениями, отметим яркие моменты путешествия и поблагодарим эту страну за её тёплый приём.
Этот день завершит наше незабываемое армянское приключение, и мы уедем с мыслями о гостеприимных людях, величественной природе и многовековой истории, которая продолжает жить в каждом уголке этой страны.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях: Дилижан (2 ночи), Севан (1 ночь). Двухместное размещение. Трехместное размещение возможно по вашему желанию (семьи/друзья)
- Великолепные завтраки во всех отелях (кроме дня прилёта)
- Прощальный ужин (4-й день)
- Комфортабельный трансфер от места встречи и по всем локациям маршрут
- А Экскурсионная программа
- Сопровождение организатора
- Посещение симфонии камней
- Посещение языческого храма Гарни
- Баня на о. Севан
- Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
Что не входит в цену
- Перелет до Еревана и обратно
- Обеды/ужины не включенные в программу
- Личные расходы
- По желанию такси из/в аэропорт, отель, если вы прилетаете/улетаете вне времени тура
Визы
Виза не нужна