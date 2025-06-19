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Туры в Ереване весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Ереване, цены от 46 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Тур в Армению на 8 Марта
4 дня
1 отзыв
Тур в Армению на 8 Марта
Тур в Армению на 8 Марта: поездка в Ереван на Международный женский день
«Тур в Армению на 8 марта – это праздник настоящей весны»
4 мар в 10:00
5 мар в 10:00
от 46 500 ₽ за человека
Эко-роскошь в дикой Армении: винная дегустация, джиппинг, баня
Джиппинг
7 дней
1 отзыв
Эко-роскошь в дикой Армении: винная дегустация, джиппинг, баня
Весенняя магия Армении - 7 дней незабываемых впечатлений. Этот маршрут создан
«Весенняя магия Армении — 7 дней незабываемых впечатлений»
13 июл в 10:00
6 июл в 10:00
от 84 000 ₽ за человека
Эко-роскошь в дикой Армении: активный тур для ценителей
4 дня
3 отзыва
Эко-роскошь в дикой Армении: активный тур для ценителей
Весенняя магия Армении - 4 дня незабываемых впечатлений. Этот маршрут создан
«Весенняя магия Армении — 4 дня незабываемых впечатлений»
Завтра в 10:00
8 сен в 10:00
от 57 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур в Армению на 8 Марта
  2. Эко-роскошь в дикой Армении: винная дегустация, джиппинг, баня
  3. Эко-роскошь в дикой Армении: активный тур для ценителей
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Татев
  7. Арени
  8. Гора Арарат
  9. Площадь Республики
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 46 500 до 84 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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