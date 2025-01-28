Вы полюбуетесь старинными храмами и монастырями — и каждая святыня не похожа на другую! А
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле «Метрополь» или «Бульвар» в Ереване, а также 1 ночь проведём в экоотеле Harsnadzor Eco Resort в горах, 2-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды, а также ужин с музыкой и танцами в 1-й вечер. Будем пробовать национальную кухню — каждый день разные блюда, они не повторяются. Ужины за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Виза. Гражданам РФ виза не нужна.
Программа тура по дням
Прогулка по Еревану
Утром встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем пойдём гулять по Еревану, увидим главные достопримечательности и полюбуемся атмосферными улочками. Вечером вас ждёт ужин в ресторане с национальной музыкой, танцами и вкуснейшими блюдами.
Монастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм Циранавор
Сегодня отправимся за пределы города, чтобы увидеть удивительные святыни. Осмотрим монастырские комплексы Сагмосаванк и Оганаванк, расположенные над Касахским ущельем. Затем переедем к маленькой церкви Кармравор 7 века, а после полюбуемся церковью Святой Марине и руинами, в которые превратился храм Циранавор 5-6 веков.
Храм Гарни, монастырь Гегард и Севан
После завтрака поедем к языческому храму Гарни 1 века, а далее осмотрим монастырский комплекс Гегард, высеченный прямо в скале. Ещё вы сможете попробовать воду из святого родника.
Главное впечатление дня — Севан. Полюбуемся монастырём Севанаванк, живописно расположенном на фоне водоёма.
Монастыри Хор-Вирап и Нораванк
Утром прибудем к древнему монастырю Хор-Вирап, насладимся видом Арарата. Посетим монастырский комплекс Нораванк и остановимся у водопада Шаки. Ночевать сегодня будем в необычном месте — в домах-бочках прямо в ущелье.
Татев, канатная дорога и пещерный город Хндзореск
Продолжаем наше путешествие по югу страны. На очереди удивительный монастырь Татев. Ещё прокатимся на «Крыльях Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Затем переедем в пещерный город Хндзореск. Люди жили здесь до середины прошлого века! В скалах располагались дома, школа и даже церковь. Побродим по ныне пустующему городку и поедем обратно в Ереван.
Свободный день
Вы можете самостоятельно погулять по городу, закупиться сувенирами и насладиться местными угощениями.
Экскурсия в Эчмиадзин и отъезд
Позавтракаем и отправимся в город Эчмиадзин, увидим Армянскую апостольскую церковь, церкви Рипсиме и Гаяне, а ещё руины храма Звартноц. После отвезём вас в аэропорт Еревана.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1150
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и 1 ужин
- Трансфер по маршруту и из/в аэропорт
- Услуги профессионального гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Ужины
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Отзывы и рейтинг
Гостеприимные, дружелюбные,улыбчивые, трепетно любящие свою страну и свой город. С какой нежностью наша Ашхен рассказывала об истории Еревана. А как к нам подходили официанты в ресторане и говорили, что сейчас будет такой-то танец и песня, а сейчас вот такое блюдо, которое готовится вот так и так. . иу тебя ощущение желанного гостя (без кукиша в кармане)
Здесь Таня - Вартануш.