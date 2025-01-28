Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке

Побывать в гостях у местных, погулять по пещерному городу и увидеть Севан, Арарат и Ереван
Приглашаем провести зимние дни в удивительной стране высоких гор, яркого солнца, гостеприимных жителей и ароматного вина.

Вы полюбуетесь старинными храмами и монастырями — и каждая святыня не похожа на другую! А
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ещё погуляете по Еревану, увидите единственный в стране языческий храм и прокатитесь на «Крыльях Татева».

Будем заезжать в гости к местным, чтобы послушать про рождественские традиции, познакомиться с бытом и обычаями.

Одну ночь проведём в необычном отеле в горах: вместо домиков здесь деревянные бочки, из окон которых открывается невероятный вид на ущелье. Обещаем море вкусной еды, живописных локаций и ярких впечатлений!

5
2 отзыва
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Ближайшие даты:
21
апр5
мая
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле «Метрополь» или «Бульвар» в Ереване, а также 1 ночь проведём в экоотеле Harsnadzor Eco Resort в горах, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды, а также ужин с музыкой и танцами в 1-й вечер. Будем пробовать национальную кухню — каждый день разные блюда, они не повторяются. Ужины за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Виза. Гражданам РФ виза не нужна.

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Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Еревану

Утром встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем пойдём гулять по Еревану, увидим главные достопримечательности и полюбуемся атмосферными улочками. Вечером вас ждёт ужин в ресторане с национальной музыкой, танцами и вкуснейшими блюдами.

Прогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по ЕревануПрогулка по Еревану
2 день

Монастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм Циранавор

Сегодня отправимся за пределы города, чтобы увидеть удивительные святыни. Осмотрим монастырские комплексы Сагмосаванк и Оганаванк, расположенные над Касахским ущельем. Затем переедем к маленькой церкви Кармравор 7 века, а после полюбуемся церковью Святой Марине и руинами, в которые превратился храм Циранавор 5-6 веков.

Монастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм ЦиранаворМонастыри Сагмосаванк и Оганаванк, церковь Кармравор и храм Циранавор
3 день

Храм Гарни, монастырь Гегард и Севан

После завтрака поедем к языческому храму Гарни 1 века, а далее осмотрим монастырский комплекс Гегард, высеченный прямо в скале. Ещё вы сможете попробовать воду из святого родника.

Главное впечатление дня — Севан. Полюбуемся монастырём Севанаванк, живописно расположенном на фоне водоёма.

Храм Гарни, монастырь Гегард и СеванХрам Гарни, монастырь Гегард и СеванХрам Гарни, монастырь Гегард и СеванХрам Гарни, монастырь Гегард и СеванХрам Гарни, монастырь Гегард и Севан
4 день

Монастыри Хор-Вирап и Нораванк

Утром прибудем к древнему монастырю Хор-Вирап, насладимся видом Арарата. Посетим монастырский комплекс Нораванк и остановимся у водопада Шаки. Ночевать сегодня будем в необычном месте — в домах-бочках прямо в ущелье.

Монастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и НораванкМонастыри Хор-Вирап и Нораванк
5 день

Татев, канатная дорога и пещерный город Хндзореск

Продолжаем наше путешествие по югу страны. На очереди удивительный монастырь Татев. Ещё прокатимся на «Крыльях Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Затем переедем в пещерный город Хндзореск. Люди жили здесь до середины прошлого века! В скалах располагались дома, школа и даже церковь. Побродим по ныне пустующему городку и поедем обратно в Ереван.

Татев, канатная дорога и пещерный город ХндзорескТатев, канатная дорога и пещерный город ХндзорескТатев, канатная дорога и пещерный город ХндзорескТатев, канатная дорога и пещерный город ХндзорескТатев, канатная дорога и пещерный город Хндзореск
6 день

Свободный день

Вы можете самостоятельно погулять по городу, закупиться сувенирами и насладиться местными угощениями.

7 день

Экскурсия в Эчмиадзин и отъезд

Позавтракаем и отправимся в город Эчмиадзин, увидим Армянскую апостольскую церковь, церкви Рипсиме и Гаяне, а ещё руины храма Звартноц. После отвезём вас в аэропорт Еревана.

Экскурсия в Эчмиадзин и отъездЭкскурсия в Эчмиадзин и отъездЭкскурсия в Эчмиадзин и отъездЭкскурсия в Эчмиадзин и отъездЭкскурсия в Эчмиадзин и отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и 1 ужин
  • Трансфер по маршруту и из/в аэропорт
  • Услуги профессионального гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00
Завершение: Аэропорт Еревана, доставим ко времени ваших рейсов, планируйте вылет после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
В
28 янв 2025
Люди.
Гостеприимные, дружелюбные,улыбчивые, трепетно любящие свою страну и свой город. С какой нежностью наша Ашхен рассказывала об истории Еревана. А как к нам подходили официанты в ресторане и говорили, что сейчас будет такой-то танец и песня, а сейчас вот такое блюдо, которое готовится вот так и так. . иу тебя ощущение желанного гостя (без кукиша в кармане)
О
26 дек 2024
Летишь и не сомневаешься, что все будет хорошо Знаешь, что встретят, привезут отвезут, покажут самое лучшее, накормят и напоят. по другому Ашхен и её команда не умеют.
Здесь Таня - Вартануш.
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Оксана- Сирануш, Наташа- Шушан,а Оля- дедушка Левон. Наш армянский спотыкался на самых простых фразах, но ассоциации великое дело! Так в Армении МЫ поколотила Шнура P что вЫ удивляетесь?? Если спасибо по армянски шнораколутюн, вот как запомнить??? только Шнура колотить с нами гулял Барев и мы всегда говорили Барев здесь, так мы запомнили армянское здравствуйте Барев дзезІ В этой поездке родилась фраза Приуныла- Прибухни,для аристократичных дам подойдёт «Приуныла- пригуби». Не надо заблуждаться,что Армения -беспробудное пьянство и обжорство. Бокал хорошего гранатового вина не убьёт, а только улучшит настроение,вкуснеший шашлык и долма помогут вернуть вкус к еде и жизни. Армения-это природа, храмы, красавец Арарат и конечно люди, которые четко знают, что у них не будет второго шанса произвести первое впечатление! Заканчиваете уже со своими Турциями, Тайландами и приезжайте в Армению

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