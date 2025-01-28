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Проживание. Будем жить в отеле «Метрополь» или «Бульвар» в Ереване, а также 1 ночь проведём в экоотеле Harsnadzor Eco Resort в горах, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды, а также ужин с музыкой и танцами в 1-й вечер. Будем пробовать национальную кухню — каждый день разные блюда, они не повторяются. Ужины за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус Mercedes-Benz.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Виза. Гражданам РФ виза не нужна.