скидка
10%
4 дня
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Посетим языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, насладимся «Симфонией камней», побываем у подножия горы Арарат и в пещере Арени, где нашли самую древнюю обувь, а ещё заглянем в Эчмиадзин — «армянский Ватикан»»
Завтра в 08:00
6 ноя в 08:00
6500058 500₽ за человека
скидка
10%
7 дней
Новогодние выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Побывать в гостях у местных, погулять по пещерному городу и увидеть Севан, Арарат и Ереван
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00
«Позавтракаем и отправимся в город Эчмиадзин, увидим Армянскую апостольскую церковь, церкви Рипсиме и Гаяне, а ещё руины храма Звартноц»
1 янв в 10:00
1 фев в 10:00
1050$945 за человека
7 дней
Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией
Насладиться вином в Арени, полюбоваться Севаном и заглянуть в Дилижан
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, первую христианскую церковь в мире, и храм Рипсимэ»
2 янв в 10:00
$960 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 сентября 2024Вот и закончился наш тур,жалко было прощаться,потому что я влюбилась в Армению,Марта отличный гид,про все места всё знает, очень было
- ППетр26 апреля 2024Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Эчмиадзин»
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