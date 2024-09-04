Туры в Эчмиадзин

Найдено 3 тура в категории «Эчмиадзин» в Ереване, цены от 945 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
скидка
10%
2 отзыва
4 дня
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Посетим языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, насладимся «Симфонией камней», побываем у подножия горы Арарат и в пещере Арени, где нашли самую древнюю обувь, а ещё заглянем в Эчмиадзин — «армянский Ватикан»»
Завтра в 08:00
6 ноя в 08:00
6500058 500 за человека
Новогодние выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
На машине
скидка
10%
7 дней
Новогодние выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Побывать в гостях у местных, погулять по пещерному городу и увидеть Севан, Арарат и Ереван
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00
«Позавтракаем и отправимся в город Эчмиадзин, увидим Армянскую апостольскую церковь, церкви Рипсиме и Гаяне, а ещё руины храма Звартноц»
1 янв в 10:00
1 фев в 10:00
1050$945 за человека
Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией
7 дней
Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией
Насладиться вином в Арени, полюбоваться Севаном и заглянуть в Дилижан
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, первую христианскую церковь в мире, и храм Рипсимэ»
2 янв в 10:00
$960 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    4 сентября 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вот и закончился наш тур,жалко было прощаться,потому что я влюбилась в Армению,Марта отличный гид,про все места всё знает, очень было
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    интересно и увлекательно узнать исторические факты,а виды просто замечательные,ты едешь одна без толпы народу с комфортом по всем топовым местам и это круто🔥 Рекомендую от души 😊

  • П
    Петр
    26 апреля 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
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    и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Эчмиадзин»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
  2. Новогодние выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
  3. Новогодние праздники у подножия Арарата: путешествие по Армении с винной дегустацией
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Татев
  7. Татевский монастырь
  8. Монастырь Хор Вирап
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в ноябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Эчмиадзин" можно забронировать 3 тура от 945 до 58 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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