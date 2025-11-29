Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Армения - одна из самых древнейших винодельческих цивилизаций. Несколько лет назад в Армении (село Арени) была найдена винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.

В программе винно-коньячного тура предусмотрено знакомство с историей, культурой Армении, посещение винных погребов различных производителей, дегустация вин, и, конечно же, дегустация национального достояния Армении - коньяка.

Откройте для себя волшебный мир армянского виноделия, где каждая капля вина расскажет свою уникальную историю!

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 45.500 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 40.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 103.000 рублей на человека.