Мои заказы

Секреты армянского виноделия: история, культура, вековые традиции

Армения - одна из самых древнейших винодельческих цивилизаций
Секреты армянского виноделия: история, культура, вековые традицииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Секреты армянского виноделия: история, культура, вековые традицииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Секреты армянского виноделия: история, культура, вековые традицииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Армения - одна из самых древнейших винодельческих цивилизаций. Несколько лет назад в Армении (село Арени) была найдена винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.

В программе винно-коньячного тура предусмотрено знакомство с историей, культурой Армении, посещение винных погребов различных производителей, дегустация вин, и, конечно же, дегустация национального достояния Армении - коньяка.

Откройте для себя волшебный мир армянского виноделия, где каждая капля вина расскажет свою уникальную историю!

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 45.500 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 40.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 103.000 рублей на человека.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Еревану - коньячный завод Ной

Встреча в аэропорту

Переезд в Ереван

Винный тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.

После посетим Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Ной, который расположенна месте бывшей Эриваньской крепости. Крепость была построена лучшими армянскими мастерами в 591 году по приказу армянского короля Хосрова Апарвеза (590-628гг). После экскурсии по заводу нас ждет дегустация коллекционного вина, коньяков со сладостями (фрукты, шоколад).

Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.

Заселение в отель

Экскурсия по Еревану - коньячный завод НойЭкскурсия по Еревану - коньячный завод НойЭкскурсия по Еревану - коньячный завод Ной
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Хор Вирап - Арени - пещера Птиц - Нораванк

Завтрак в отеле

Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат, близ границы с Турцией. Является местом паломничества, которое связано с легендой о Григоре Лусавориче (Григор Просветитель). Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, уличенный в том, что он исповедует христианство и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м. Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.

Далее мы продолжим наш путь в село Вайоц Дзорской области Армении - Арени. Село Арени и сейчас славится своими винами. Каждый год в октябре там проходит ежегодный фестиваль вина.

Посетим частный винный завод (гастро двор) и попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина этого производителя отличаются неповторимым вкусом. Букет ароматов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятное послевкусие.

Посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в сентябре 2008г. в была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в аккуратно обработанной яме глубиной 45 см и диаметром 44см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более шести тысяч лет назад.

Далее отправимся к расположенному в 7 километрах к востоку от деревни Арени монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.

Посетим винный завод Олд Бридж (Старый мост) - одно из первых предприятий в стране, начавших возрождение древних винодельческих традиций. Название происходит от древнего арочного моста, который во времена раннего средневековья использовался на Великом Шелковом пути. Мост находится рядом с винодельней, по нему можно пройтись, любуясь панорамой бурной реки и горных вершин. Попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина дополнят универсальные лёгкие закуски — несколько видов сыра, мясные деликатесы, хлебные палочки, оливки.

Возвращение в Ереван

Хор Вирап - Арени - пещера Птиц - НораванкХор Вирап - Арени - пещера Птиц - НораванкХор Вирап - Арени - пещера Птиц - Нораванк
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Св. Эчмиадзин - Армения Вайн - Ван Арди

Завтрак в отеле

Далее посетим Вернисаж - рынок изделий народного творчества. Здесь вы найдете сделанные вручную шахматы и нарды из дерева, изделия из керамики, сделанные в национальном стиле, украшения handmade, традиционные музыкальные инструменты, изделия из серебра, картины и многое другое.

Далее мы отправимся в св. Эчмиадзин - центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483), который входит в список Всемирного наследия Юнеско.

Поездка на винный завод Армения Вайн, который является семейным предприятием, созданным со всей страстью, питаемой к родине, родной культуре и природе. Начав с закладки виноградников в 2006г., винный завод был создан в 2008г. Сегодня компания благодаря своим винам-призерам и сверхсовременному оборудованию является символом современного виноделия в Армении.

Посетим музей вина, который находится на территории винодельни Армения Вайн. Расположен в базальтовой скале на глубине 8 метров: когда ты идешь по тоннелю к Музею, тебе кажется, что находишься в огромном винном погребе. Историко-археологические и этнографические экспонаты музея показывают, как вино сопровождало человека на протяжении всей его жизни от колыбели до церемонии захоронения. Нас ждет увлекательная экскурсия с дегустацией.

Поездка на винный завод Ван Арди, что в переводе с древнеармянского означает Ванское солнце Винодельня, расположена в Арагацотнском регионе, в селе Сасуник в 30 км от города Ереванa. Предприятие имеет 9 гектаров виноградников, расположенных на высоте 1000 метров над уровнем моря. Виноград собирается вручную и перерабатывается на современном оборудовании. Выдержка вин производится в бочках из дуба. Вина Ван Арди отличаются сложным гармоничным вкусом, с переплетением фруктовых и цветочных ноток.

Св. Эчмиадзин - Армения Вайн - Ван АрдиСв. Эчмиадзин - Армения Вайн - Ван АрдиСв. Эчмиадзин - Армения Вайн - Ван Арди
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Коньячный завод Арарат - Гарни - Гегард

Завтрак в отеле

Освобождение номеров

Посетим Центральный рынок Еревана. Сухофрукты - национальное достояние и привычное сопровождение к коньяку. В Армении, похоже, их могут делать из чего угодно. В том числе из арбуза, дыни и даже помидоров!

После мы продолжим наш коньячный тур по Армении и посетим Коньячный завод Арарат. Культура виноделия в Армении насчитывает не одно тысячелетие, а знаменитый сегодня во всем мире армянский коньяк появился на свет в конце Xix века. Всего за четверть века армянский коньяк добился международного признания, а его производство приобрело подлинно имперский размах. Нас ждет увлекательная экскурсия с дегустацией.

Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.

Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.

Возвращение в Ереван

Трансфер в аэропорт

Коньячный завод Арарат - Гарни - ГегардКоньячный завод Арарат - Гарни - ГегардКоньячный завод Арарат - Гарни - Гегард
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в 3х звездочном отеле в Центре с завтраками (3 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
  • Дегустации по программе
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
  • Входные билеты в историко-культурные центры
  • Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Пожелания к путешественнику

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00

Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00

Визы

Гражданам России возможен въезд по внутренним паспортам

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
читать дальше

любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
4 дня
5 отзывов
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
51 000 ₽ за человека
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
На машине
3 дня
16 отзывов
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
35 000 ₽ за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
$1200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана