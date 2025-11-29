Описание тура
Армения - одна из самых древнейших винодельческих цивилизаций. Несколько лет назад в Армении (село Арени) была найдена винодельня, в которой производили вино более 6000 лет назад.
В программе винно-коньячного тура предусмотрено знакомство с историей, культурой Армении, посещение винных погребов различных производителей, дегустация вин, и, конечно же, дегустация национального достояния Армении - коньяка.
Откройте для себя волшебный мир армянского виноделия, где каждая капля вина расскажет свою уникальную историю!
Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 45.500 рублей на человека. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 40.000 рублей на человека. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 103.000 рублей на человека.
Программа тура по дням
Экскурсия по Еревану - коньячный завод Ной
Встреча в аэропорту
Переезд в Ереван
Винный тур по Армении начнем с обзорной экскурсии по Еревану. Архитектура столицы оригинальна и самобытна. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили, с зелеными аллеями, многочисленными фонтанами.
После посетим Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Ной, который расположенна месте бывшей Эриваньской крепости. Крепость была построена лучшими армянскими мастерами в 591 году по приказу армянского короля Хосрова Апарвеза (590-628гг). После экскурсии по заводу нас ждет дегустация коллекционного вина, коньяков со сладостями (фрукты, шоколад).
Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров. Внутри комплекса на 5 ярусах находится Центр искусств Гафесчян.
Заселение в отель
Хор Вирап - Арени - пещера Птиц - Нораванк
Завтрак в отеле
Экскурсия по Армении в этот день начнется с посещения армянского монастыря Хор Вирап, находящийся у подножия горы Арарат, близ границы с Турцией. Является местом паломничества, которое связано с легендой о Григоре Лусавориче (Григор Просветитель). Согласно церковному преданию, Григор был заточен в темницу по приказу царя Трдата Iii, уличенный в том, что он исповедует христианство и провел в ней 13 лет. Желающие могут спуститься в темницу, которая имеет глубину 6 м и диаметр 4,4 м. Прямо перед вами предстанет с самого близкого расстояния и во всей красе символ Армении - гора Арарат.
Далее мы продолжим наш путь в село Вайоц Дзорской области Армении - Арени. Село Арени и сейчас славится своими винами. Каждый год в октябре там проходит ежегодный фестиваль вина.
Посетим частный винный завод (гастро двор) и попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина этого производителя отличаются неповторимым вкусом. Букет ароматов раскрывается постепенно, оставляя после себя приятное послевкусие.
Посетим пещеру Арени-1 Пещера Птиц, в сентябре 2008г. в была обнаружена самая древняя в мире обувь в возрасте более 5500 лет. Обувь находилась вместе с козьими рогами, в аккуратно обработанной яме глубиной 45 см и диаметром 44см. Здесь же была найдена древнейшая в мире винодельня, в которой производили вино более шести тысяч лет назад.
Далее отправимся к расположенному в 7 километрах к востоку от деревни Арени монастырскому комплексу Нораванк, построенному в Xiii-Xiv веках. Комплекс находится на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем.
Посетим винный завод Олд Бридж (Старый мост) - одно из первых предприятий в стране, начавших возрождение древних винодельческих традиций. Название происходит от древнего арочного моста, который во времена раннего средневековья использовался на Великом Шелковом пути. Мост находится рядом с винодельней, по нему можно пройтись, любуясь панорамой бурной реки и горных вершин. Попробуем армянское вино в дегустационном зале завода. Вина дополнят универсальные лёгкие закуски — несколько видов сыра, мясные деликатесы, хлебные палочки, оливки.
Возвращение в Ереван
Св. Эчмиадзин - Армения Вайн - Ван Арди
Завтрак в отеле
Далее посетим Вернисаж - рынок изделий народного творчества. Здесь вы найдете сделанные вручную шахматы и нарды из дерева, изделия из керамики, сделанные в национальном стиле, украшения handmade, традиционные музыкальные инструменты, изделия из серебра, картины и многое другое.
Далее мы отправимся в св. Эчмиадзин - центр Армянской Апостольской Церкви, где расположена резиденция католикоса. Посетим Эчмиадзинский кафедральный собор (301-483), который входит в список Всемирного наследия Юнеско.
Поездка на винный завод Армения Вайн, который является семейным предприятием, созданным со всей страстью, питаемой к родине, родной культуре и природе. Начав с закладки виноградников в 2006г., винный завод был создан в 2008г. Сегодня компания благодаря своим винам-призерам и сверхсовременному оборудованию является символом современного виноделия в Армении.
Посетим музей вина, который находится на территории винодельни Армения Вайн. Расположен в базальтовой скале на глубине 8 метров: когда ты идешь по тоннелю к Музею, тебе кажется, что находишься в огромном винном погребе. Историко-археологические и этнографические экспонаты музея показывают, как вино сопровождало человека на протяжении всей его жизни от колыбели до церемонии захоронения. Нас ждет увлекательная экскурсия с дегустацией.
Поездка на винный завод Ван Арди, что в переводе с древнеармянского означает Ванское солнце Винодельня, расположена в Арагацотнском регионе, в селе Сасуник в 30 км от города Ереванa. Предприятие имеет 9 гектаров виноградников, расположенных на высоте 1000 метров над уровнем моря. Виноград собирается вручную и перерабатывается на современном оборудовании. Выдержка вин производится в бочках из дуба. Вина Ван Арди отличаются сложным гармоничным вкусом, с переплетением фруктовых и цветочных ноток.
Коньячный завод Арарат - Гарни - Гегард
Завтрак в отеле
Освобождение номеров
Посетим Центральный рынок Еревана. Сухофрукты - национальное достояние и привычное сопровождение к коньяку. В Армении, похоже, их могут делать из чего угодно. В том числе из арбуза, дыни и даже помидоров!
После мы продолжим наш коньячный тур по Армении и посетим Коньячный завод Арарат. Культура виноделия в Армении насчитывает не одно тысячелетие, а знаменитый сегодня во всем мире армянский коньяк появился на свет в конце Xix века. Всего за четверть века армянский коньяк добился международного признания, а его производство приобрело подлинно имперский размах. Нас ждет увлекательная экскурсия с дегустацией.
Путешествие по Армении продолжим к языческому храму Гарни, который был построен в I веке армянским царем Трдатом I и посвящен богу Солнца Михре. Согласно истории, этот храм возведен на деньги римского императора Нерона. Ущелье реки Азат славится базальтовыми столбами - результат потока вулканической лавы.
Следующей остановкой будет Гегард - монастырский комплекс, внесенный Юнеско в список объектов Всемирного культурного наследия. Полное название - Гегардаванк, дословно - Монастырь копья. Название монастырского комплекса происходит от Копья Христа (Копье Лонгина), которым римский воин Лонгин вонзил в Иисуса Христа. Копье сейчас хранится в сокровищнице Эчмиадзинского кафедрального собора.
Возвращение в Ереван
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в 3х звездочном отеле в Центре с завтраками (3 ночи). При желании, можно выбрать отель классом выше (4, 5 и т. д.). Также возможны варианты проживания на частной квартире (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана
- Дегустации по программе
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуга сопровождающего гида на протяжении всего тура
- Входные билеты в историко-культурные центры
- Бутилированная родниковая вода в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио
Пожелания к путешественнику
Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
Окончание тура: Аэропорт Еревана, вылет после 18:00
Визы
Гражданам России возможен въезд по внутренним паспортам