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20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
«Финалом дня станет посещение семейной винодельни»
11 июня в 14:00
8 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
«Встретим утро в кафе у реки в Мегри, посетим гранатовую винодельню и каждый день будем наслаждаться вкусом местных блюд»
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
€180 за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
«Будем не просто возить по главным локациям страны, а погрузим вас в армянскую культуру, покажем секретные места и накормим самой вкусной едой — например, попробуем рыбку в ресторане прямо на берегу Севана и заедем на домашнюю винодельню»
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
«Финалом дня станет посещение семейной винодельни»
30 июня в 14:00
4 авг в 14:00
11940095 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ЮЮлия22 апреля 2024Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!
- ЮЮлия14 мая 2023Добрый день! Поездка вышла замечательная. Мы были в Армении первый раз и совершенно восхищены красотой этой земли, ее историей, радушием жителей, а также, безукоризненной организацией самого путешествия. Большое спасибо Сергею, Владимиру и Армену за знакомство с прекрасной Арменией. Всем- удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винодельни»
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