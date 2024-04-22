Д Дарья Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия читать дальше наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго) Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку

Д Данил Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!

Ю Юлия Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия Путешествие очень понравилось.. Организаьоры Наталия и Никита блльшие молодцы,Все продумано и сделано для интереса и удобства туристов. Отели подобраны удачно,,экскурсоводы очень грамотные с большим багажом знаний. мы всем довольны. Удачи в бизнесе! И удачных туристов!!