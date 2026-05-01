Маршрут тура: Ереван Арка Чаренца - Гарни Гегард Выпечка лаваша - Обзорный тур по Еревану Ереванский коньячный завод Севан Севанаванк Дилижан Агарцин - Памятник Армянскому алфавиту - Сагмосаванк - Ереван

Дни тура: с воскресенья по субботу или с понедельника по воскресенье

Приглашаем Вас на тур Моя Армения! Вас ждет разнообразная культурная и развлекательная программа по стране, известной миру своим богатым историческим наследием, древней культурой, памятниками архитектуры и христианскими традициями. Мы подобрали для Вас все самое сокровенное, что можно увидеть в Армении. Вы ознакомитесь с историей и традициями этой древнейшей страны, посетите сакральные места, насладитесь красотой горных вершин и пригубите армянское вино.

Во время поездки Вас будут сопровождать влюбленные в свою страну сотрудники компании, которые сделают все, чтобы уже на следующий день у Вас было ощущение, что Вы приехали в гости к давним и добрым друзьям!

Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.

Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.

Возможно также размещение в других отелях.

Цены и варианты размещения ниже:

Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах

Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение

Best View Hotel Yerevan 488 / 625

Ani Central Inn 557 / 710

Ani Plaza 615 / 837

Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах

Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение

Best View Hotel Yerevan 488 / 625

Ani Central Inn 584 / 799

Ani Plaza 672 / 892

Начало экскурсий с лобби отеля. Окончания экскурсий - Площадь Республики и отель Ани Плаза.