Описание тура
Маршрут тура: Ереван Арка Чаренца - Гарни Гегард Выпечка лаваша - Обзорный тур по Еревану Ереванский коньячный завод Севан Севанаванк Дилижан Агарцин - Памятник Армянскому алфавиту - Сагмосаванк - Ереван
Дни тура: с воскресенья по субботу или с понедельника по воскресенье
Приглашаем Вас на тур Моя Армения! Вас ждет разнообразная культурная и развлекательная программа по стране, известной миру своим богатым историческим наследием, древней культурой, памятниками архитектуры и христианскими традициями. Мы подобрали для Вас все самое сокровенное, что можно увидеть в Армении. Вы ознакомитесь с историей и традициями этой древнейшей страны, посетите сакральные места, насладитесь красотой горных вершин и пригубите армянское вино.
Во время поездки Вас будут сопровождать влюбленные в свою страну сотрудники компании, которые сделают все, чтобы уже на следующий день у Вас было ощущение, что Вы приехали в гости к давним и добрым друзьям!
Attention!
Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.
Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.
Возможно также размещение в других отелях.
Цены и варианты размещения ниже:
Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 488 / 625
Ani Central Inn 557 / 710
Ani Plaza 615 / 837
Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 488 / 625
Ani Central Inn 584 / 799
Ani Plaza 672 / 892
Начало экскурсий с лобби отеля. Окончания экскурсий - Площадь Республики и отель Ани Плаза.
Программа тура по дням
Аэропорт-Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой
Трансфер в гостиницу.
Арка Чаренца Языческий Храм Гарни Симфония Камн
Завтрак в отеле
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с языческой, так и с христианской Арменией.
По ходу нашей экскурсии, мы посетим:
Арку Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил проводил много времени здесь наслаждаясь красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.
Языческий храм Солнца Гарни (1 в. н. э.) излюбленное места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием Симфония камней.
Пещерный монастырь Гегард (12 - 13 вв.) в переводе означающеий святое копье в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия Юнеско (лист 2000).
Здесь мы также зайдем в гости к местным жителям, чтобы увидеть, как пекут настоящий армянский лаваш. Кстати, немногие знают, что лаваш, этот тонкий, ароматный армянский хлеб, включен в список нематериального наследия Юнеско.
Возвращение в Ереван
Ночь в Ереване
Обзорная экскурсия Ереван любовь с первого взгл
Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.
Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города.
После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада - музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.
Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины.
Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией.
Ночь в Ереване
Озеро Севан Монастырь Севанаванк Дилижан Мон
Завтрак в отеле
Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова Ахтамар, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
Тур в Дилижан - монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Свободный день
Свободный день
Памятник Армянскому Алфавиту, Сагмосаванк, Касахск
Завтрак в отеле
Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он есть. Алфавит гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии.
Памятник армянскому алфавиту находится в селе Арташаван, на западном склоне горы Арагац и был построен в 2005 году, к 1600-летию создания армянской письменности. Комплекс включает скульптуры 39 букв армянского алфавита, а также памятники великих армянских мыслителей. Все буквы и статуи сделаны из армянского туфа. На армянском языке была создана богатейшая литература. Это письменность древней, средневековой и современной цивилизации; она имеет огромный вклад в сокровищнице мировой культуры.
Тур к висящему над обрывом храму Сагмосаванк Монастырь Псалмов
Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь Xvii века, это семнадцать веков назад в прошлое в Iv век н. э!
Около 1700 лет назад основоположник христианства в Армении, святой Григорий Просветитель молился на месте, где сейчас стоит храм Сагмосаванк. Чуть в стороне, в бездну ущелья Касах низвергается водопад, известный как самый высокий водопад в Армении.
В этот же день мы посетим винный завод или как мы его называем Винный Замок Воскеваз, (что в переводе с армянского означает Золотая лоза). Винодельня была основана еще в 1932 году. Со всеми современными инновациями, она тщательно сохранила большую часть своих подлинных элементов, включая здания. Особый интерес представляет сокровищница завода, где хранятся артефакты и доказательства того, что Армения является колыбелью винодельчества. Тур по заводу и дегустация 3 видов вин.
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване
Вылет
Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (цена указано на 1 человека при двухместном размещении. При одноместном размещении будет доплата за одноместный номер)
- Услуги экскурсовода
- Завтраки
- Все входные билеты
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и дегустация коньяков Арарат
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- Трансферы Аэропорт Гостиница Аэропорт
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Обеды и ужины
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
- Наденьте удобную обувь и одежду по погоде.
- При посещении монастырей и церквей следует одевать одежду ниже колена, не очень открытую. Женщинам рекомендуется покрывать волосы платком.
- Вход в монастыри и церкви с животными запрещен.
Пожелания к путешественнику
