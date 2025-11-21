Мои заказы

Тур в Татев

Прекрасный тур создан для ознакомления с культурой Армении
Тур в ТатевФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в ТатевФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в ТатевФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Прекрасный тур создан для ознакомления с культурой Арменией. Мы будет ездить на комфортабельном автомобиле, наслаждаясь волшебными видами и чудесной армянской кухней, познакомимся с самими известными уголками Армении.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности

День начнётся с поездки в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат. Посещение пещерного комплекса Арени, находящегося в Вайоц Дзорской области. В 2010 г. здесь была найдена древнейшая обувь, извеcтная человечеству. Мы посетим также монастырь 13 века Нораванк, расположенный на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа.

В конце тура прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, который довезёт нас до Татевского монастыря, основанный в 9 веке, который является одним из самых замечательных уголков Армении. Он был крупным центром экономической, политической, духовной и культурной деятельности.

Ночлег в Горисе

Главные достопримечательностиГлавные достопримечательностиГлавные достопримечательности
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Вот это природа

Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.

Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.

Затем направимся к водопаду Шаки. Природа здесь - это жизнь как она есть. Здесь найдет покой и умиротворение каждый, кто хочет ненадолго покинуть дом и вдохнуть жизнь, почувствовать позитивный настрой и просто побыть на лоне природы, забыв о трудностях и повседневном быте.

Затем направимся в Джермук, бальнеологический и климатический высокогорный курорт, где производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук», побываем в галерее воды, увидим знаменитый водопад Джермук, который так же называют <<Волосы Русалки>>

В конце тура ввернёмся в Ереван

Вот это природаВот это природаВот это природа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
  • Проживание в гостинице
  • Трансферы
  • Комфортабельный транспорт
  • Напитки в машине
  • Завтрак в отеле
  • Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
  • Профессиональный русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
О чём нужно знать до поездки

Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.

Тур рассчитан минимум на двоих.

Пожелания к путешественнику
  • Для посещения Армении необходимо иметь тест на COVID с отрицательным результатом не старше 72 часов или сделать его по прилету в Ереван.
  • Справка должна быть в оригинале с мокрой печатью лаборатории и QR кодом, ведущим на электронный результат анализа.
Визы
Не требуется для граждан РФ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лилия
Лилия — Тревел-эксперт
Добрый день, дорогие друзья! Наша команда занимается организацией туров уже много лет. Нами создано более 500 активных программ по Армении. Мы поможем вам исследовать самые удаленные места нашей страны. Мы любим свое дело и придаем особое значение добросовестности в этом деле. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Мы обещаем вам незабываемые воспоминания из Армении.

Похожие туры из Еревана

Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
На машине
Джиппинг
3 дня
2 отзыва
Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
Встретить рассвет над облаками, отдохнуть у водопада Шаки, посетить монастыри Татев и Воротнаванк
Начало: Ереван, время и место - по договорённости
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
€900 за всё до 4 чел.
Армения от монастырей до природных богатств: тур с дегустациями
На машине
4 дня
1 отзыв
Армения от монастырей до природных богатств: тур с дегустациями
Увидеть Гарни, Севан, Хор Вирап и Нораванк, пролететь на «Крыльях Татева» и заглянуть в пещеры
Начало: Ереван, 10:00
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
55 555 ₽ за человека
Тур в Армению на майские
5 дней
Тур в Армению на майские
Тур в Армению на майские праздники
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 54 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана