Описание тура
Прекрасный тур создан для ознакомления с культурой Арменией. Мы будет ездить на комфортабельном автомобиле, наслаждаясь волшебными видами и чудесной армянской кухней, познакомимся с самими известными уголками Армении.
Программа тура по дням
Главные достопримечательности
День начнётся с поездки в монастырь Хор Вирап. Монастырь известен своим местоположением, именно отсюда открывается один из чудеснейших видов на библейскую гору Арарат. Посещение пещерного комплекса Арени, находящегося в Вайоц Дзорской области. В 2010 г. здесь была найдена древнейшая обувь, извеcтная человечеству. Мы посетим также монастырь 13 века Нораванк, расположенный на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа.
В конце тура прокатимся на самой длинной канатной дороге в мире, который довезёт нас до Татевского монастыря, основанный в 9 веке, который является одним из самых замечательных уголков Армении. Он был крупным центром экономической, политической, духовной и культурной деятельности.
Ночлег в Горисе
Вот это природа
Завтрак в отеле. Экскурсия в пещерный город Хндзореск. В искусственных пещерах жили до 1950-х годов. Подвесной качающийся мост, длиной 160 и высотой 63 метра, соединяющий две части Хндзореска, тоже является излюбленным местом посещения туристов. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелье и пещерный город. Мост был построен в 2012 году и может одновременно выдержать до 700 человек.
Мы посетим Караундж - древний мегалитический комплекс, расположенный в Сюникской области. Сооружение состоит из 223 базальтовых камней. Наиболее интересной деталью сооружения являются сквозные отверстия в верхней части 80 камней. В настоящее время стоят 37 камней с 47 отверстиями. Есть предположение, что комплекс является древней обсерваторией.
Затем направимся к водопаду Шаки. Природа здесь - это жизнь как она есть. Здесь найдет покой и умиротворение каждый, кто хочет ненадолго покинуть дом и вдохнуть жизнь, почувствовать позитивный настрой и просто побыть на лоне природы, забыв о трудностях и повседневном быте.
Затем направимся в Джермук, бальнеологический и климатический высокогорный курорт, где производится знаменитая минеральная столовая вода «Джермук», побываем в галерее воды, увидим знаменитый водопад Джермук, который так же называют <<Волосы Русалки>>
В конце тура ввернёмся в Ереван
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мы стремимся сделать наши туры максимально удобными и продуманными. Вам остается только отдыхать и наслаждаться новыми впечатлениями
- Проживание в гостинице
- Трансферы
- Комфортабельный транспорт
- Напитки в машине
- Завтрак в отеле
- Насыщенная программа и входные билеты на все экскурсии
- Профессиональный русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Обед и ужин
О чём нужно знать до поездки
Исходя из вашего времени прилета, программа для первого и последнего дня может изменится. Детали согласуем вместе.
Тур рассчитан минимум на двоих.
Пожелания к путешественнику
- Для посещения Армении необходимо иметь тест на COVID с отрицательным результатом не старше 72 часов или сделать его по прилету в Ереван.
- Справка должна быть в оригинале с мокрой печатью лаборатории и QR кодом, ведущим на электронный результат анализа.