Встретимся в Ереване и отправимся навстречу приключениям. Заедем на фудкорт, чтобы перекусить перед дорогой.

Первая остановка — у живописного Шакинского водопада. Но главной нашей целью сегодня будет один из важнейших духовных и исторических центров Армении — монастырь Татев. К нему можно подняться как на внедорожнике, так и по канатной дороге «Крылья Татева», с высоты которой открываются головокружительные виды.

Сегодня и завтра будем ночевать в Капане.