Погода в горах переменчива, поэтому важно быть готовыми к различным условиям. Связь будет на протяжении всего маршрута.
Питание. Включён травяной чай, питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Toyota 4Runner.
Возраст участников. 4+
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Шакинский водопад, монастырь Татев
Встретимся в Ереване и отправимся навстречу приключениям. Заедем на фудкорт, чтобы перекусить перед дорогой.
Первая остановка — у живописного Шакинского водопада. Но главной нашей целью сегодня будет один из важнейших духовных и исторических центров Армении — монастырь Татев. К нему можно подняться как на внедорожнике, так и по канатной дороге «Крылья Татева», с высоты которой открываются головокружительные виды.
Сегодня и завтра будем ночевать в Капане.
2 день
Рассвет на горе Хуступ
Встанем ещё затемно, чтобы встретить захватывающий рассвет на горе Хуступ (3201 м). Это будет незабываемое зрелище: первые лучи солнца озарят вершины, а под ногами раскинется море облаков. Большую часть пути преодолеем на авто, около километра (в одну сторону) пройдём пешком. Затем вернёмся в Капан и весь день будем отдыхать.
3 день
Озеро Цаккари, монастырь Воротнаванк, мост Мелика Танги
Начнём день у заповедного высокогорного озера Цаккари. Здесь можно насладиться кристально чистой водой, захватывающими пейзажами и полной гармонией с природой. Не забудьте купальные принадлежности, чтобы устроить бодрящий заплыв.
На обратном пути в Ереван посетим атмосферный монастырь Воротнаванк и проедем колоритный мост Мелика Танги. Вечером прибудем в столицу и попрощаемся.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 61 туриста
Привет всем! В сфере экстремального туризма я уже более 11 лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фрирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
K
Ksenia
3 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность за это незабываемое путешествие! Маршрут был просто фантастическим: величественная гора Хуступ, где облака буквально под ногами, древние монастыри, затерянные в горах, — всё как в кино, только читать дальше
лучше, потому что это происходит с тобой в реальности.
Особое спасибо Арману — он профессионален, внимателен, с отличным чувством юмора) Благодаря ему мы увидели Армению с той стороны, которую не покажут в туристических буклетах.
Дороги не всегда были простыми, но везде мы проезжали уверенно. Каждый день был наполнен открытиями, видами, от которых захватывает дух 🥹
Если вы ищете настоящее приключение с душой и СМЫСЛОМ — смело отправляйтесь в тур с Арманом. Это будет путешествие, которое совершенно точно запомнится надолго. Армения - потрясающая и незабываемая. Спасибо, Арман! Мы в восторге ♥️
Н
Надежда
29 июн 2025
Это было невероятное приключение в полном его понимании. Красивейшие места: скромные, но величественные обители с многовековой историей, природа, от которой наслаждаешься глазами и душой. И, конечно же, гора Хуступ - читать дальше
место бесконечной свободы. Ни секунды сожаления, несмотря на прорыв трубы в отеле с потоком горячей воды, щекотящая нервишки поездка по серпантину, пробитое колесо по дороге на гору, непростой подъем (для новичков), рассвет пропустили, но были как нельзя вовремя! чтобы захватило дух! Спасибо большое Арман за это приключение! Ты умеешь выбирать удивительные места! Погода была очень комфортной, футболки и кофты было достаточно. При подьеме на гору лучше иметь флиску + утепленную ветровку, шапку)). И не скользящую! обувь (легкие трекинговые ботинки или кроссовки с антискользящей подошвой). Мы поднимались в обычных кроссовках и местами было жутковато)) но адреналин подталкивал идти вперед и оно того стоило!