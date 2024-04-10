Двухдневные экскурсионные туры Еревана

Найдено 13 туров в категории «2-дневные туры» в Ереване, цены от $180, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за всё до 8 чел.
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $624 за всё до 3 чел.
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Канатная дорога не работает только по понедельникам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $420 за всё до 3 чел.
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Природные и культурные достопримечательности Армении за два дня
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 500$450 за всё до 7 чел.
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Топовые достопримечательности южной Армении
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Начало: Ереван, 08:00-13:00
28 июня в 08:00
13 дек в 08:00
13 000 за человека
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
180 за человека
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000 за всё до 3 чел.
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Авторский тур
2 дня
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
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    Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!

  • В
    Валерия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели
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    красивые места, сотворенные человеком и природой. Тур грамотно организован с точки зрения маршрута и остановок, при такой насыщенной программе было достаточно времени на отдых и перекусы. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
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    водителя и экскурсовода одновременно. Мы путешествовали на комфортабельной машине, а профессиональное и безопасное вождение Левона на непредсказуемых горных дорогах достойно отдельного восхищения. За 2 дня мы увидели множество красивых локаций, услышали интересный рассказ об Армении в историческом и современном аспекте. Всем, кто хочет увидеть красоту гор, ощутить колорит Армении, однозначно рекомендую.

  • А
    Ася
    23 февраля 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
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    самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать. Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал) Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!

    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие
  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
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    узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!

    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
  • И
    Ирина
    29 ноября 2023
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
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    и качеством знаний!!!! Интереснейшая и содержательная экскурсия по знаковым местам Армении!!! Очень благодарим!!! Очень восхищены и впечатлены!!! Будем всем рассказывать и я уверена, что толпы народа из Сибири 😃😃😃😃😃 отправляться познавать красоту и гостеприимство Армении!!! Денег Вам и счастья!!!!!

    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою
  • А
    Алиса
    28 ноября 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
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    Ребята с такой готовностью и отзывчивостью относились к нам, что кажется, даже хорошая погода весь маршрут - это тоже их заслуга. Понравилось, что нет никаких жёстких временных рамок: хотите провести на обочине час, чтобы пофоткаться - пожалуйста, хотите остановиться по пути, потому что очень кинематографично идёт стадо баранов - нет проблем. И забота организаторов ощущалась на всём пути, когда гид снимает с себя шапку и надевает на тебя, помогает взбираться по камням и отвечает на звонок ночью, чтобы решить любой вопросик. И ещё особенный плюс в том, что нас не грузили информацией и тонной исторических фактов - Арам рассказывал только самое важное и интересное, но если спросить его о любых подробностях, он во всё углубится и объяснит (и даже не один раз, если кто-то прослушал)) За несколько дней тура как будто целый отпуск прошёл. И очень хочется вернуться снова весной, летом и в любое время года. Вы попали в самое сердце на поражение!

    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «2-дневные туры»

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  1. Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
  2. Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
  3. Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
  4. 2-дневный тур: Монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев, оз. Севан
  5. Двухдневный тур с ночёвкой в Горисе
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
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